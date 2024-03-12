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الشاشة الذكية الجديدة المتوافقة مع معيار النطاق الديناميكي العالي (UHD)
ذات الضباب العالي
يتم تركيب شاشة تعرض محتويات الاجتماع على جدار غرفة الاجتماعات.
* كل الصور الموجودة في صفحة الويب هذه للأغراض التوضيحية فقط.
سطوع شاشة العرض المناسب
تتميز الشاشة UH5J-H بسطوع يبلغ 500 شمعة، ومن ثمّ تكون مرئية بشكل بالغ الوضوح حتى في ظل ظروف الإضاءة القوية.
* قد تختلف الصور الفعلية عن أمثلة الصور المعروضة.
أداء عالٍ مع webOS
يمكن تنفيذ عدد من المهام في الوقت نفسه بفضل واجهة المستخدم الرسومية البسيطة.
طبقة حماية
تحتوي سلسلة UH5J-H على طبقة حماية على لوحة الطاقة لحماية جدار الفيديو حتى في البيئة المالحة أو الرطبة.
* قد تختلف الصور الفعلية (الشاشة الذكية) المتاحة عن أمثلة الصور المعروضة.
كل المواصفات
الملحقات
-
أساسية
Remote Controller(include battery 2ea), Power Cord, QSG, Regulation Book, Phone to RS232C Gender
-
اختياري
Stand(ST-653T), Wall bracket(LSW350B), OPS Kit(KT-OPSF)
اللغة
-
العرض على الشاشة
English, French, German, Spanish, Italian, Korean, Chinese(Simplified), Chinese(Original), Portugues(Brazil), Swedish, Finnish, Norwegian, Danish, Russian, Japanese, Portugues(Europe), Dutch, Czech, Greek, Türkçe, Arabic
المواصفات الميكانيكية
-
لون الحواف
Black
-
عرض الحواف
T/R/L: 9.9mm, B: 14.4mm
-
أبعاد العبوة الكرتون (العرض × الارتفاع × العمق)
1197.0 x 775.0 x 162.0mm
-
مقبض
لا
-
أبعاد الشاشة (العرض × الارتفاع × العمق)
1098.6 x 644.5 x 39.9mm (with LG Logo)
-
أبعاد الشاشة مع الحامل (العرض × الارتفاع × العمق)
1098.6 x 694.3 x 290.0mm
-
وزن العبوة
18.8Kg
-
VESA واجهة التركيب المتوافقة مع معيار
300 × 300 ملم
-
الوزن (الرأس)
15.4Kg
-
الوزن (الرأس + الحامل)
16.0Kg
الطاقة
-
الإمداد بالطاقة
AC 100-240V~, 50/60Hz
-
نوع الطاقة
طاقة مدمجة
الصوت
-
سماعة (مُدمجة)
نعم (10 واط × 2)
شهادات الاعتماد
-
EMC
FCC Class "A" / CE / KC
-
ePEAT (الولايات المتحدة فقط)
لا
-
ErP / Energy Star
YES(NewErP) / YES
-
الأمان
CB / NRTL
الشروط البيئية
-
نسبة رطوبة التشغيل
10 % to 80 %
-
درجة حرارة التشغيل
0 °C to 40 °C
التوافق مع جهاز كمبيوتر OPS
-
طاقة كمبيوتر OPS مُدمجة
لا
-
التوافق مع نوع كمبيوتر OPS
نعم (Piggyback)
استهلاك الطاقة
-
BTU (وحدة حرارية بريطانية)
342 BTU/Hr(Typ.), 478 BTU/Hr(Max.)
-
وظيفة DPM
0.5W
-
الحد الأقصى
140W
-
إيقاف تشغيل الطاقة
0.5W
-
التوفير الذكي للطاقة (%70)
70W
-
العادي
100W
اللوحة
-
نسبة العرض إلى الارتفاع
16:9
-
نوع الإضاءة الخلفية
حافة
-
السطوع
500nit (Typ.)
-
عمق الألوان (عدد الألوان)
1.07 مليار لون
-
التدرج اللوني
BT709 95%
-
نسبة التباين
1,000:1
-
نسبة التباين الديناميكي
1,000,000:1
-
العمر الافتراضي
50,000 ساعة (الحد الأدنى)
-
دقة العرض الأصلية
3840 x 2160 (UHD)
-
ساعات التشغيل (ساعات/يوم)
24/7
-
تقنية لوحة العرض
تقنية IPS
-
رأسي/أفقي
نعم/نعم
-
QWP (لوحة ربع موجة)
غير متوفر
-
معدل التحديث
60 هرتز
-
زمن الاستجابة
8ms (G to G)
-
حجم الشاشة (بوصة)
49
-
معالجة السطح (ضبابية)
Haze 28%
-
الشفافية
غير متوفر
-
زاوية العرض (أفقي x عمودي)
178º x 178º
إمكانية الاتصال
-
مدخل صوت
نعم
-
مخرج الصوت
نعم
-
ميزة Daisy Chain
إدخال: HDMI، DP / مخرج: HDMI
-
مدخل جهاز العرض
نعم (HDCP 2.2/1.3)
-
مخرج جهاز العرض
لا
-
مدخل DVI-D
نعم (HDCP 1.4)
-
مخرج السماعة الخارجية
لا
-
مدخل HDMI
نعم (3 لكل وحدة)
-
مدخل HDMI (نسخة HDCP)
2.2/1.4
-
مخرج HDMI
نعم
-
IR
نعم
-
مخرج IR
لا
-
مدخل RGB
لا
-
مدخل RJ45(LAN)
نعم (1 لكل وحدة)
-
مخرج RJ45(LAN)
لا
-
مدخل RS232C
نعم
-
مخرج RS232C
نعم
-
شاشة بمنفذ USB تعمل باللمس
لا
-
مدخل USB
USB2.0 من النوع A (1 لكل وحدة)
ميزات خاصة
-
طلاء امتثالي (لوحة الطاقة)
نعم
-
ضوء الشمس المباشر
غير متوفر
-
تصنيف الحماية IP
IP5X
-
توافق اللمس المتراكب
غير متوفر
-
حماية الطاقة
غير متوفر
-
معايرة ذكية
غير متوفر
-
إمالة (متجهة لأسفل)
Max. 30 degree
-
إمالة (متجهة لأعلى)
غير متوفر
التوافق مع البرامج
-
Connected Care
نعم
-
Mobile CMS
نعم
-
SuperSign Cloud
نعم
-
SuperSign CMS
نعم
-
SuperSign Control+
نعم
-
Supersign WB
نعم
الميزات - الأجهزة
-
مستشعر التسارع (الاتجاه)
نعم
-
مستشعر السطوع التلقائي
نعم
-
مستشعر BLU
لا
-
المستشعر الحالي
لا
-
مروحة (مُدمج)
لا
-
مستشعر الرطوبة
لا
-
الذاكرة الداخلية (eMMC)
16 جيجابايت
-
تشغيل المفتاح المحلي
نعم
-
مستشعر البكسل
لا
-
مؤشر الطاقة
لا
-
مستشعر الاقتراب
لا
-
مستشعر درجة الحرارة
نعم
-
Wi-Fi/BT (مُدمج)
نعم
الميزات - البرامج
-
معرف ضبط تلقائي
نعم
-
مزامنة الإضاءة الخلفية
لا
-
المنارة
نعم
-
صورة شعار التمهيد
نعم
-
تعويض السطوع
لا
-
شهادة Cisco
نعم
-
مدير التحكم
نعم
-
Crestron Connected
نعم
-
دوران المدخلات الخارجية
نعم
-
تجاوز الأعطال
نعم
-
التشغيل المتواصل للمسارات الصوتية المتتالية
نعم
-
مدير مجموعة
نعم
-
HDMI-CEC
نعم
-
طريقة ISM
نعم
-
جدولة المحتويات المحلية
نعم
-
مزامنة الشبكة المحلية
نعم
-
مجهز للشبكة
نعم
-
صورة عدم وجود إشارة
نعم
-
إصدار نظام التشغيل (webOS)
webOS 6.0
-
PBP
نعم (4 صورة بجانب صورة)
-
PIP
نعم
-
التشغيل عبر URL
نعم
-
وضع PM
نعم
-
Pro:Idiom
نعم
-
RS232C Sync
نعم
-
انعكاس المسح الضوئي
لا
-
دوران الشاشة
نعم
-
ميزة مشاركة الشاشة
نعم
-
نسخ بيانات الإعدادات
نعم
-
تعيين خادم SI
نعم
-
التوفير الذكي للطاقة
نعم
-
بروتوكول إدارة الشبكة البسيط (SNMP)
نعم
-
إرسال الحالة بالبريد
نعم
-
تعيين وضع اللوحات
نعم
-
توصيل وتشغيل فوري عبر مدخل USB
نعم
-
علامة الفيديو
نعم (4 علامة فيديو)
-
إيقاظ عبر الشبكة المحلية
نعم
-
webRTC
نعم
-
إعداد أبيض/أسود بمقياس تدرج ألوان
لا
-
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