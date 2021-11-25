معهد تكييف الهواء والتدفئة والتبريد جمعية تجارية تأسست في عام 1953 وتمثل أكثر من 350 شركة عضو في الصناعات العالمية للتدفئة والتهوية وتكييف الهواء والتبريد وتسخين المياه. تلعب هذه الجمعية دورًا مهمًا في تقييم الأداء وغرس الثقة لدى المستهلكين. للتحقق من أن جميع المنتجات تعمل ضمن المواصفات الموضحة في معايير معهد تكييف الهواء والتدفئة والتبريد، فإنه يختار بشكل عشوائي 20٪ على الأقل من جميع المنتجات من كل فئة ويُجري اختبارًا سنويًا. يتم إرسال المنتجات إلى Intertek، وهي منظمة عالمية رائدة للمعايير والاعتماد، للتحقق المعملي الصارم من طرف خارجي. بين عامي 2017 و2019، تم اختبار 73 طرازًا من منتجات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء من LG عبر 7 فئات. يتم تعريف هذه الفئات على أنها تدفق المبرد المتغير (VRF)، ومكيفات الهواء الطرفية المعبأة (PTAC)، والمضخات الحرارية الطرفية المعبأة (PTHP)، ومعدات مكيف الهواء الصغيرة الأحادية (VMAC)، ومعدات المضخات الحرارية الصغيرة الأحادية (VMHP)، والعبوات المبردة بالماء والمجمدة بالماء والمسخنة بالماء بالمضخة الحرارية باستخدام دورة ضغط البخار (WCCL)، والعبوات المبردة بالماء والمجمدة بالهواء (ACCL). اجتاز كل منتج من منتجات LG التي تم اختبارها كل خطوة من خطوات التقييم على مدار فترة 3 سنوات.