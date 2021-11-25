We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
خدمات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء من LG تفوز بجائزة الأداء من معهد تكييف الهواء والتدفئة والتبريد لمدة 3 سنوات على التوالي
للسنة الثالثة على التوالي، تم تكريم LG من قبل معهد تكييف الهواء والتدفئة والتبريد (AHRI) مع جائزة الأداء لجميع الطُرُز الـ 73 التي تم اختبارها واجتازت تقييم الأداء الصارم. إن الحصول على جائزة الأداء من معهد تكييف الهواء والتدفئة والتبريد ليس بالمهمة السهلة. يختار معهد تكييف الهواء والتدفئة والتبريد المنتجات بشكل عشوائي من الخط بأكمله في كل فئة ويجب أن يجتاز كل منتج من المنتجات التي تم اختبارها اختبار الأداء لمدة 3 سنوات متتالية حتى يتم منح الشركة المصنعة الجائزة المرموقة. حصلت LG على هذه الجائزة لأول مرة في عام 2017 بعد أن اجتازت منتجاتها عملية اختبار الأداء كل عام منذ عام 2015. دعنا نتعرف أكثر على جائزة الأداء من معهد تكييف الهواء والتدفئة والتبريد وبعض منتجات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء من LG التي أدت إلى هذا الإنجاز لشركة LG.
حصل LG Multi V 5 على الاعتماد من معهد تكييف الهواء والتدفئة والتبريد
الطريق إلى المكانة المرموقة
معهد تكييف الهواء والتدفئة والتبريد جمعية تجارية تأسست في عام 1953 وتمثل أكثر من 350 شركة عضو في الصناعات العالمية للتدفئة والتهوية وتكييف الهواء والتبريد وتسخين المياه. تلعب هذه الجمعية دورًا مهمًا في تقييم الأداء وغرس الثقة لدى المستهلكين. للتحقق من أن جميع المنتجات تعمل ضمن المواصفات الموضحة في معايير معهد تكييف الهواء والتدفئة والتبريد، فإنه يختار بشكل عشوائي 20٪ على الأقل من جميع المنتجات من كل فئة ويُجري اختبارًا سنويًا. يتم إرسال المنتجات إلى Intertek، وهي منظمة عالمية رائدة للمعايير والاعتماد، للتحقق المعملي الصارم من طرف خارجي. بين عامي 2017 و2019، تم اختبار 73 طرازًا من منتجات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء من LG عبر 7 فئات. يتم تعريف هذه الفئات على أنها تدفق المبرد المتغير (VRF)، ومكيفات الهواء الطرفية المعبأة (PTAC)، والمضخات الحرارية الطرفية المعبأة (PTHP)، ومعدات مكيف الهواء الصغيرة الأحادية (VMAC)، ومعدات المضخات الحرارية الصغيرة الأحادية (VMHP)، والعبوات المبردة بالماء والمجمدة بالماء والمسخنة بالماء بالمضخة الحرارية باستخدام دورة ضغط البخار (WCCL)، والعبوات المبردة بالماء والمجمدة بالهواء (ACCL). اجتاز كل منتج من منتجات LG التي تم اختبارها كل خطوة من خطوات التقييم على مدار فترة 3 سنوات.
تم أيضًا اختبار Multi V S واعتماده من خلال جائزة الأداء من معهد تكييف الهواء والتدفئة والتبريد
ما الذي يحقق أداء LG
بعض منتجات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء من LG التي أدت إلى حصول LG على هذا التكريم من معهد تكييف الهواء والتدفئة والتبريد هي الحل الرائد ذو السعة الكبيرة لتدفق المبرد المتغير من LG Multi V وMulti V S ومكيفات الهواء الطرفية المعبأة من LG. تتميز حلول LG Multi V بتقنية الضاغط بالعاكس النهائي الخاصة بشركة LG، والتي توفر كفاءة طاقة رائعة وأداءً للتحكم في المناخ. كما تسمح أيضًا بالتسخين والتبريد المتزامنين مع التحكم الفردي في درجة الحرارة في جميع الأماكن داخل المنشأة. تم تطوير نظام تدفق المبرد المتغير Multi V S بالسعة الصغيرة إلى المتوسطة للاستخدامات السكنية ولكنه لا يزال قويًا بما يكفي لتشغيل 16 وحدة داخلية من وحدة خارجية واحدة، مما يجعله مثاليًا حتى للمنشآت السكنية الكبيرة. يوفر حل مكيفات الهواء الطرفية المعبأة من LG متانة عالية الكفاءة وأداء مثاليًا لاستخدامات الضيافة في الفنادق. يمكن توصيل كل من هذه الحلول بمجموعة واسعة من الوحدات الداخلية لتناسب احتياجات كل عميل.
تفخر LG بالحصول على هذه الجائزة المرموقة من معهد تكييف الهواء والتدفئة والتبريد وتلتزم بالحفاظ على أداء حلولها لجلب جائزة الأداء لسنوات قادمة. كما تأمل الشركة في نقل هذا الأداء المعترف به عالميًا إلى العملاء.
*قد تختلف المنتجات والحلول وفقًا للدولة وظروف التشغيل.
يرجى النقر فوق لافتة "استعلام الشراء" أدناه للاتصال بمكتب LG المحلي لديك للحصول على مزيد من المعلومات حول الحلول والمنتجات.
