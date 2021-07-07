About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

تعمل حلول التدفئة والتهوية وتكييف الهواء على كسر حرارة الصيف

HVACBlog07/07/2021

شارك هذا المحتوى.

صورة لمقياس حرارة حيث تزيد درجة الحرارة عن 40 درجة مئوية تحت أشعة الشمس.

لقد حل الموعد الرسمي لفصل الصيف في نصف الكرة الأرضية الشمالي. بينما يتطلع معظمنا إلى الخروج في الهواء الطلق والاستمتاع بأشعة الشمس، فقد نعتبر الأنظمة التي تبقينا هادئين في الداخل أمرا مفروغا منه. هناك العديد من الأنظمة المعقدة المستخدمة والتي تجعلنا نشعر بالبرودة في منازلنا ومكاتبنا وحتى في سياراتنا. بداية من الأنظمة ذات التدفق المتغير لسائل التبريد (VRF) والمبردات إلى مكونات مثل الضواغط والمكثفات، تستمر جميع هذه الأنظمة في العمل بالخلفية بينما نستمتع بالهواء البارد، فهي توفر لنا الراحة والأمان خلال فصل الصيف. دعونا نلقي نظرة على بعض العناصر التي تقلل من حرارة الصيف الحارقة مما يجعلنا أكثر تحملاً لها.

مكونات مكيف الهواء في المباني.

تعد مكونات مثل الضواغط ضمن العناصر الأساسية التي تساهم في تمتعنا بالبرودة خلال الصيف.

مكونات تعمل على توفير الراحة

يتوافر العديد من الأنواع المختلفة لمكيفات الهواء ولكن معظمها يشتمل على 3 مكونات رئيسية. فالمكونات الأساسية التي يتكون منها نظام تكييف الهواء هي الضاغط والمكثف والمبخر. يقوم مكيف الهواء بسحب الهواء الدافئ من داخل المبنى وتقوم الملفات الموجودة داخل وحدة المبخر، والتي تحتوي على غاز التبريد في الحالة الغازية، بامتصاص الحرارة المحملة على الهواء. يقوم الضاغط بعد ذلك بضغط جزيئات غاز التبريد بإحكام شديد، مما يرفع درجة حرارة وضغط المبرد. نظرًا لأن الحرارة تنتقل بشكل طبيعي من الأسطح الدافئة إلى الأسطح الباردة، فإن حرارة سائل التبريد تنتقل بعد ذلك إلى الأسطح ذات درجة الحرارة الأكثر برودة في الخارج حيث يتم إطلاقها بواسطة المكثف. ثم يعود غاز التبريد إلى المبخر حيث تبدأ العملية من جديد. قد تبدو العملية بسيطة، لكن هذه المكونات تؤدي مهمة رائعة خلف الكواليس كي تستمتع بالهواء البارد في الداخل.

المنتج صورة توضيحية لحل Multi V 5.

توفر أنظمة التدفق المتغير لسائل التبريد تبريدًا قويًا طوال فصل الصيف

جدوى التدفق المتغير لسائل التبريد

أصبحت أنظمة التدفق المتغير لسائل التبريد خيارًا شائعًا بأنظمة تكييف الهواء، حيث تقدم بعضًا من أكثر مكيفات الهواء تنوعًا وقوة. مكيفات الهواء التي تعمل بنظام التدفق المتغير لسائل التبريد هي في الأساس أنظمة تدفئة وتهوية وتكييف هواء بدون مجاري تعتمد على مضخات الحرارة أو أنظمة استرداد الحرارة للتحكم القوي في الأجواء. يسمح هيكل هذه الأنظمة للوحدة الخارجية الواحدة بتزويد وحدات داخلية متعددة بغاز التبريد مباشرة. كما توفر الضواغط العاكسة المستخدمة بأنظمة التدفق المتغير لسائل التبريد أيضًا ضغطًا متغير السرعة بحيث يتم توفير كمية غاز التبريد التي تحتاجها كل وحدة داخلية فقط. هذه العملية أكثر كفاءة وتسمح أيضًا بالتحكم المستقل في الأجواء في كل مساحة داخل المبنى، كما تسمح بإمكانية توفير التدفئة والتبريد المتزامنين. يعد التحكم المخصص في الأجواء مع مرونة التصميم وسهولة التركيب مجرد عدد قليل من المزايا العديدة التي توفرها أنظمة التدفق المتغير لسائل التبريد. والأهم من ذلك كله، توفر هذه الأنظمة أقصى درجات التبريد في الصيف مع تقليل تكاليف الطاقة والأثر الواقع على البيئة.

مجموعة منتجات مبردات إل جي.

تعمل المبردات على بقائنا أكثر برودة

أصبحت أنظمة التبريد من العناصر الرئيسية للتحكم في الأجواء في المنشآت التجارية مثل المصانع والفنادق والساحات والمستشفيات. تتشابه مبادئ عمل المبردات مع تلك الخاصة بمكيف الهواء النموذجي المزود بضاغط ومبخر ومكثف. تسهل المبردات من نقل الطاقة الحرارية بين البيئات الداخلية والخارجية. تعتمد المبردات على نوعين من وسائط التبريد. وتتمثل هذه الوسائط في الهواء والماء. توفر المبردات المبردة بالهواء مزايا أكثر كونها أصغر حجمًا وأسهل في التركيب وأسهل في الصيانة. كما أنها مناسبة على نحو مثالي للمباني التجارية الصغيرة والمتوسطة. تعد المبردات المبردة بالماء أنظمة ذات سعة كبيرة حيث تكون مناسبة بشكل أفضل للمنشآت التجارية الكبيرة مثل المطارات ومراكز التسوق ومنشآت التصنيع واسعة النطاق. تستخدم هذه الأنظمة الكبيرة المبردة بالمياه مياه المكثف المعاد تدويرها من برج التبريد المملوء بالماء. عادة ما تكون المبردات المبردة بالماء أكثر كفاءة من المبردات المبردة بالهواء وتعمل في درجات حرارة منخفضة. يتم تثبيت هذه الأنظمة في الداخل مما يعني أيضًا أنها ذات عمر افتراضي أطول لأنها لا تتعرض للعوامل الجوية.

صورة يظهر بها شخص يقوم بتشغيل مكيف السيارة.

يمكن أن تتحول القيادة بدون مكيف في فصل الصيف إلى رحلة طويلة وغير مريحة

التمتع بالبرودة أثناء التنقل

قد يكون التواجد في سيارتك بدون مكيف في فصل الصيف أمرًا قاسيًا، عند التنقل من وإلى العمل أو القيادة حول المدينة. المكونات العامة في مكيف السيارة هي نفس مكونات نظام تكييف الهواء النموذجي. ومع ذلك، فإن مكيف هواء السيارة يعمل بواسطة الطاقة التي ينتجها المولد الذي يتم تشغيله بواسطة المحرك. من المثير للاهتمام أن تشغيل مكيف هواء السيارة يمكن أن يكون في الواقع أكثر كفاءة في استهلاك الوقود على خلاف القيادة مع فتح النوافذ. فعند القيادة مع فتح النوافذ، يتسبب السحب الديناميكي الهوائي المرتفع في حرق المحرك للمزيد من الوقود. يعني ذلك أنه يمكنك توفير الوقود والمال عن طريق تشغيل مكيف الهواء عند القيادة بسرعات على الطرق السريعة.

 

سواء كان ذلك في المنزل أو في العمل أو أثناء التنقل، توفر مكيفات الهواء لدينا الراحة من حرارة الصيف العالية. نهتم بأنظمة التبريد الخاصة بنا في فصل الصيف ونشعر بالامتنان للمهمة التي تؤديها كل عام من أجل تمتعنا بالراحة والسلامة.

العودة إلى القائمة

الحلول الواردة في هذا المقال

CHILLER

صورة لجهاز مبرد وجهاز Multi V 5

التدفق المتغير لسائل التبريد

صورة لجهاز مبرد وجهاز Multi V 5

* قد تختلف الأجهزة والحلول وفقًا للدولة وظروف التشغيل.

يرجى النقر فوق لافتة ""طلبات الشراء"" أدناه للاتصال بمكتب إل جي المحلي للحصول على مزيد من المعلومات حول الحلول والمنتجات.

خلفية حمراء مجردة تحتوي على أشكال متداخلة بتدرجات وردية كبيرة، بتصميم عصري بسيط

خلفية حمراء مجردة تحتوي على أشكال متداخلة بتدرجات وردية كبيرة، بتصميم عصري بسيط

تواصَل مع قسم أعمال LG

إذا كنت ترغب في الحصول على عرض سعر لأحد المنتجات التي تهمك أو لديك أي استفسار آخر، فلا تتردد في التواصل معنا.

اتصل بنا

كتيب الإرشادات

كتيب الإرشادات

ضمان

ضمان

تسجيل منتج

تسجيل منتج