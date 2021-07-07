قد يكون التواجد في سيارتك بدون مكيف في فصل الصيف أمرًا قاسيًا، عند التنقل من وإلى العمل أو القيادة حول المدينة. المكونات العامة في مكيف السيارة هي نفس مكونات نظام تكييف الهواء النموذجي. ومع ذلك، فإن مكيف هواء السيارة يعمل بواسطة الطاقة التي ينتجها المولد الذي يتم تشغيله بواسطة المحرك. من المثير للاهتمام أن تشغيل مكيف هواء السيارة يمكن أن يكون في الواقع أكثر كفاءة في استهلاك الوقود على خلاف القيادة مع فتح النوافذ. فعند القيادة مع فتح النوافذ، يتسبب السحب الديناميكي الهوائي المرتفع في حرق المحرك للمزيد من الوقود. يعني ذلك أنه يمكنك توفير الوقود والمال عن طريق تشغيل مكيف الهواء عند القيادة بسرعات على الطرق السريعة.

سواء كان ذلك في المنزل أو في العمل أو أثناء التنقل، توفر مكيفات الهواء لدينا الراحة من حرارة الصيف العالية. نهتم بأنظمة التبريد الخاصة بنا في فصل الصيف ونشعر بالامتنان للمهمة التي تؤديها كل عام من أجل تمتعنا بالراحة والسلامة.