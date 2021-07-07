We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
تعمل حلول التدفئة والتهوية وتكييف الهواء على كسر حرارة الصيف
لقد حل الموعد الرسمي لفصل الصيف في نصف الكرة الأرضية الشمالي. بينما يتطلع معظمنا إلى الخروج في الهواء الطلق والاستمتاع بأشعة الشمس، فقد نعتبر الأنظمة التي تبقينا هادئين في الداخل أمرا مفروغا منه. هناك العديد من الأنظمة المعقدة المستخدمة والتي تجعلنا نشعر بالبرودة في منازلنا ومكاتبنا وحتى في سياراتنا. بداية من الأنظمة ذات التدفق المتغير لسائل التبريد (VRF) والمبردات إلى مكونات مثل الضواغط والمكثفات، تستمر جميع هذه الأنظمة في العمل بالخلفية بينما نستمتع بالهواء البارد، فهي توفر لنا الراحة والأمان خلال فصل الصيف. دعونا نلقي نظرة على بعض العناصر التي تقلل من حرارة الصيف الحارقة مما يجعلنا أكثر تحملاً لها.
تعد مكونات مثل الضواغط ضمن العناصر الأساسية التي تساهم في تمتعنا بالبرودة خلال الصيف.
مكونات تعمل على توفير الراحة
يتوافر العديد من الأنواع المختلفة لمكيفات الهواء ولكن معظمها يشتمل على 3 مكونات رئيسية. فالمكونات الأساسية التي يتكون منها نظام تكييف الهواء هي الضاغط والمكثف والمبخر. يقوم مكيف الهواء بسحب الهواء الدافئ من داخل المبنى وتقوم الملفات الموجودة داخل وحدة المبخر، والتي تحتوي على غاز التبريد في الحالة الغازية، بامتصاص الحرارة المحملة على الهواء. يقوم الضاغط بعد ذلك بضغط جزيئات غاز التبريد بإحكام شديد، مما يرفع درجة حرارة وضغط المبرد. نظرًا لأن الحرارة تنتقل بشكل طبيعي من الأسطح الدافئة إلى الأسطح الباردة، فإن حرارة سائل التبريد تنتقل بعد ذلك إلى الأسطح ذات درجة الحرارة الأكثر برودة في الخارج حيث يتم إطلاقها بواسطة المكثف. ثم يعود غاز التبريد إلى المبخر حيث تبدأ العملية من جديد. قد تبدو العملية بسيطة، لكن هذه المكونات تؤدي مهمة رائعة خلف الكواليس كي تستمتع بالهواء البارد في الداخل.
توفر أنظمة التدفق المتغير لسائل التبريد تبريدًا قويًا طوال فصل الصيف
جدوى التدفق المتغير لسائل التبريد
أصبحت أنظمة التدفق المتغير لسائل التبريد خيارًا شائعًا بأنظمة تكييف الهواء، حيث تقدم بعضًا من أكثر مكيفات الهواء تنوعًا وقوة. مكيفات الهواء التي تعمل بنظام التدفق المتغير لسائل التبريد هي في الأساس أنظمة تدفئة وتهوية وتكييف هواء بدون مجاري تعتمد على مضخات الحرارة أو أنظمة استرداد الحرارة للتحكم القوي في الأجواء. يسمح هيكل هذه الأنظمة للوحدة الخارجية الواحدة بتزويد وحدات داخلية متعددة بغاز التبريد مباشرة. كما توفر الضواغط العاكسة المستخدمة بأنظمة التدفق المتغير لسائل التبريد أيضًا ضغطًا متغير السرعة بحيث يتم توفير كمية غاز التبريد التي تحتاجها كل وحدة داخلية فقط. هذه العملية أكثر كفاءة وتسمح أيضًا بالتحكم المستقل في الأجواء في كل مساحة داخل المبنى، كما تسمح بإمكانية توفير التدفئة والتبريد المتزامنين. يعد التحكم المخصص في الأجواء مع مرونة التصميم وسهولة التركيب مجرد عدد قليل من المزايا العديدة التي توفرها أنظمة التدفق المتغير لسائل التبريد. والأهم من ذلك كله، توفر هذه الأنظمة أقصى درجات التبريد في الصيف مع تقليل تكاليف الطاقة والأثر الواقع على البيئة.
تعمل المبردات على بقائنا أكثر برودة
أصبحت أنظمة التبريد من العناصر الرئيسية للتحكم في الأجواء في المنشآت التجارية مثل المصانع والفنادق والساحات والمستشفيات. تتشابه مبادئ عمل المبردات مع تلك الخاصة بمكيف الهواء النموذجي المزود بضاغط ومبخر ومكثف. تسهل المبردات من نقل الطاقة الحرارية بين البيئات الداخلية والخارجية. تعتمد المبردات على نوعين من وسائط التبريد. وتتمثل هذه الوسائط في الهواء والماء. توفر المبردات المبردة بالهواء مزايا أكثر كونها أصغر حجمًا وأسهل في التركيب وأسهل في الصيانة. كما أنها مناسبة على نحو مثالي للمباني التجارية الصغيرة والمتوسطة. تعد المبردات المبردة بالماء أنظمة ذات سعة كبيرة حيث تكون مناسبة بشكل أفضل للمنشآت التجارية الكبيرة مثل المطارات ومراكز التسوق ومنشآت التصنيع واسعة النطاق. تستخدم هذه الأنظمة الكبيرة المبردة بالمياه مياه المكثف المعاد تدويرها من برج التبريد المملوء بالماء. عادة ما تكون المبردات المبردة بالماء أكثر كفاءة من المبردات المبردة بالهواء وتعمل في درجات حرارة منخفضة. يتم تثبيت هذه الأنظمة في الداخل مما يعني أيضًا أنها ذات عمر افتراضي أطول لأنها لا تتعرض للعوامل الجوية.
يمكن أن تتحول القيادة بدون مكيف في فصل الصيف إلى رحلة طويلة وغير مريحة
التمتع بالبرودة أثناء التنقل
قد يكون التواجد في سيارتك بدون مكيف في فصل الصيف أمرًا قاسيًا، عند التنقل من وإلى العمل أو القيادة حول المدينة. المكونات العامة في مكيف السيارة هي نفس مكونات نظام تكييف الهواء النموذجي. ومع ذلك، فإن مكيف هواء السيارة يعمل بواسطة الطاقة التي ينتجها المولد الذي يتم تشغيله بواسطة المحرك. من المثير للاهتمام أن تشغيل مكيف هواء السيارة يمكن أن يكون في الواقع أكثر كفاءة في استهلاك الوقود على خلاف القيادة مع فتح النوافذ. فعند القيادة مع فتح النوافذ، يتسبب السحب الديناميكي الهوائي المرتفع في حرق المحرك للمزيد من الوقود. يعني ذلك أنه يمكنك توفير الوقود والمال عن طريق تشغيل مكيف الهواء عند القيادة بسرعات على الطرق السريعة.
سواء كان ذلك في المنزل أو في العمل أو أثناء التنقل، توفر مكيفات الهواء لدينا الراحة من حرارة الصيف العالية. نهتم بأنظمة التبريد الخاصة بنا في فصل الصيف ونشعر بالامتنان للمهمة التي تؤديها كل عام من أجل تمتعنا بالراحة والسلامة.
* قد تختلف الأجهزة والحلول وفقًا للدولة وظروف التشغيل.
يرجى النقر فوق لافتة ""طلبات الشراء"" أدناه للاتصال بمكتب إل جي المحلي للحصول على مزيد من المعلومات حول الحلول والمنتجات.