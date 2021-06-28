كما أن التصميم النحيف لوحدات الكاسيت أحادية الاتجاه ورباعية الاتجاه من LG تجعل التثبيت أكثر مرونة وملاءمة. تسمح هذه الوحدات سهلة التركيب بتصاميم داخلية أكثر تنوعًا وتجعل عملية التركيب أسهل للفنيين في هذا المجال. كما يساعد الفلتر القابل للغسيل في أن تكون عملية الصيانة أسهل، حيث يمكن إزالته وغسله وتركيبه في دقائق. لم تعد تنقية الهواء أكثر ملاءمة من ذلك.



سواء كان ذلك في المنزل أو المكتب أو المدرسة أو مركز التسوق، فإن أجهزة تنقية الهواء من LG تحافظ على أفضل جودة ممكنة للهواء وتجعله أكثر ملاءمة من أي وقت مضى. جرب أفضل ما في العالمين من خلال التحكم الفعال في المناخ وتنقية الهواء التي لا مثيل لها.