هواء أنظف من وحدات كاسيت LG الداخلية
لم يكن الحفاظ على بيئات آمنة وصحية من خلال تنقية الهواء الفعالة أكثر أهمية مما هو عليه اليوم. لقد أصبح من الضروري توفير هواء نقي ونظيف في جميع أنحاء منازلنا ومكاتبنا. ولكن كيف يمكننا إدارة التحكم في المناخ وتنقية الهواء بكفاءة في وقت واحد؟ تساهم حلول تنقية الهواء من LG المتوفرة في وحدات كاسيت أحادية الاتجاه ورباعية الاتجاهات في الحفاظ على راحتنا مع توفير تنقية هواء مريحة وفعالة. دعنا نستكشف كيف تساعدنا تنقية الهواء من LG في الحفاظ على بيئات أكثر صحة.
يضمن نطاق التنقية الأوسع أن يحصل كل ركن من أركان المكان على هواءً عالي الجودة
تنقية مثالية
تعد تنقية الهواء أمرًا حيوياً لصحتنا وسلامتنا في منازلنا ومكاتبنا ومدارسنا وأي مكان من الأماكن العديدة التي نشغلها على مدار اليوم. بينما تشتهر وحدات LG الداخلية، بما في ذلك وحدات الكاسيت أحادية الاتجاه ورباعية الاتجاهات، بتدفق الهواء القوي والمتنوع والفعال، فإنها توفر أيضًا تنقية هواء فعالة حتى عبر المساحات الكبيرة. تتمتع مجموعة تنقية الهواء من LG بالقدرة على تنقية الهواء على نطاق 147 م2 من أجل التغطية الكاملة لأي مساحة.
نظام ترشيح LG المكون من 5 خطوات.
تم اعتماد نظام ترشيح الهواء من LG المكون من 5 خطوات من قبل TUV لإزالة الغبار الناعم بمقدار PM1.0 والقضاء على الغبار والفيروسات من الهواء. يُظهر اختبار CFD أيضًا أنه يمكن إزالة 90٪ من الغبار الناعم من الهواء في النطاق خلال 30 دقيقة. ويسمح ذلك لأنظمة تنقية الهواء من LG بتنقية الهواء بسرعة وفعالية في كل ركن من أركان المكان. ونظراً لأن الجزء الداخلي من نظام تنقية الهواء يحتاج أيضًا إلى أن يكون صحيًا، يتم تطبيق تقنية Safe Plus Insulation المضادة للميكروبات على المكونات الداخلية لوحدات كاسيت أحادية الاتجاه ورباعية الاتجاهات لمنع تكون العفن. تضمن هذه اللمسة الإضافية أنقى هواء قادم من الوحدات الداخلية مما يوفر حلولًا مثالية لتنقية الهواء.
إن التحكم الشامل يجعل تنقية الهواء أكثر ملاءمة وفعالية
الراحة من تنقية الهواء
لا تعتبر أنظمة تنقية الهواء من LG فعالة فحسب، ولكنها أيضًا هي الأنظمة الأكثر ملاءمة. يعد حل التحكم الشامل أمراً أساسياً في أداء أي نظام، كما أن حل اتصال LG ThinQ يوفر الوصول في الزمن الفعلي إلى نظام تنقية الهواء لديك. يتم إرسال بيانات جودة الهواء إلى منظمات الحرارة (الترموستات) وأجهزة التحكم حتى يتمكن المستخدمون من رؤية جودة الهواء الحالية في منازلهم أو مكاتبهم وإدارة تنقية الهواء وفقًا لاحتياجات المساحة. تتيح تطبيق ThinQ أيضًا للمستخدمين الوصول إلى نظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) الخاص بهم لمراقبة كل جانب من جوانب النظام والتحكم فيه من أي مكان، بما في ذلك مراقبة جودة الهواء.
يساهم الارتفاع المنخفض لوحدات الكاسيت أحادية الاتجاه من LG في أن تكون عملية التثبيت أسهل وأكثر مرونة
كما أن التصميم النحيف لوحدات الكاسيت أحادية الاتجاه ورباعية الاتجاه من LG تجعل التثبيت أكثر مرونة وملاءمة. تسمح هذه الوحدات سهلة التركيب بتصاميم داخلية أكثر تنوعًا وتجعل عملية التركيب أسهل للفنيين في هذا المجال. كما يساعد الفلتر القابل للغسيل في أن تكون عملية الصيانة أسهل، حيث يمكن إزالته وغسله وتركيبه في دقائق. لم تعد تنقية الهواء أكثر ملاءمة من ذلك.
سواء كان ذلك في المنزل أو المكتب أو المدرسة أو مركز التسوق، فإن أجهزة تنقية الهواء من LG تحافظ على أفضل جودة ممكنة للهواء وتجعله أكثر ملاءمة من أي وقت مضى. جرب أفضل ما في العالمين من خلال التحكم الفعال في المناخ وتنقية الهواء التي لا مثيل لها.
* قد تختلف الأجهزة والحلول وفقًا للدولة وظروف التشغيل.
يرجى النقر فوق لافتة ""طلبات الشراء"" أدناه للاتصال بمكتب إل جي المحلي للحصول على مزيد من المعلومات حول الحلول والمنتجات.
