أداة متكاملة لتحديد الأداء الأمثل للنظام. باستخدام تقرير تحليل ديناميكيات الموائع الحسابية (CFD) من LG ، يستطيع المهندسون تحديد ما إذا كان المنتج يمكنه الأداء على نحو سليم في ظل ظروف معينة.





مبرد



جهاز يزيل الحرارة من سائل عن طريق ضغط البخار أو دورة تبريد بالامتصاص. يتدفق هذا السائل المبرد عبر الأنابيب في المبنى ويمر عبر اللفائف الموجودة في معالجات الهواء، أو وحدات لفائف المروحة، أو أنظمة أخرى، لتبريد الهواء وإزالة الرطوبة الموجودة في المبنى.





ضاغط



مكون تبريد يحدث فرقًا في الضغط في النظام مما يؤدي إلى تدفق سائل التبريد.





مكثف



مكون في دورة التبريد الأساسية يقوم بإخراج أو إزالة الحرارة من النظام. المكثف هو الجانب الساخن لمكيف الهواء أو المضخة الحرارية.