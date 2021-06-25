We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
مصطلحات التجارة: قاموس نظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC)
يمكن أن تكون صناعة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC ) متاهة من المصطلحات غير المألوفة والاختصارات الغريبة. عند شراء نظام جديد من أنظمة ظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، قد تشعر وكأن الأمر فوق استطاعتك حتى قبل أن تبدأ، لكن عليك ألا ترتبك. تعرف على الأساسيات حتى لو كنت مبتدئًا في مجال أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC). في الواقع، لنبدأ مع HVAC. ما هو HVAC؟
HVAC هو مصطلح مختصر للتدفئة والتهوية وتكييف الهواء. الهدف من تصميم نظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) هو تحقيق التوازن بين الراحة البيئية الداخلية وعوامل أخرى مثل تكاليف التركيب وسهولة الصيانة وكفاءة الطاقة. نظرًا لأن نظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) يتضمن عددًا كبيرًا من المصطلحات المتخصصة والمختصرات، فإليك بعض المصطلحات المستخدمة بشكل متكرر والتي ستساعدك على التنقل في عملية اختيار أفضل حل من حلول أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC).
AHU (وحدة معالجة الهواء)
وحدة مركزية تتكون من مروحة وعناصر تدفئة وتبريد ورفوف أو حجرة مرشح ومخمدات ومرطب ومعدات مركزية أخرى على اتصال مباشر بتدفق الهواء.
AWHP (مضخة حرارية من الهواء إلى الماء)
نظام يسمح بتدفئة المساحات وتدفئة الأرضية والتبريد وإمدادات المياه الساخنة. لا يقتصر الأمر على تثبيته في منزلك الجديد فحسب، ولكن يمكنك أيضًا استبدال الغلايات الموجودة في منزلك الحالي.
الوحدة الحرارية البريطانية (BTU)
الوحدة الحرارية البريطانية هي قياس كمية الحرارة المطلوبة لرفع أو خفض درجة حرارة رطل واحد من الماء درجة واحدة فهرنهايت.
CFD (ديناميكيات الموائع الحسابية)
أداة متكاملة لتحديد الأداء الأمثل للنظام. باستخدام تقرير تحليل ديناميكيات الموائع الحسابية (CFD) من LG ، يستطيع المهندسون تحديد ما إذا كان المنتج يمكنه الأداء على نحو سليم في ظل ظروف معينة.
مبرد
جهاز يزيل الحرارة من سائل عن طريق ضغط البخار أو دورة تبريد بالامتصاص. يتدفق هذا السائل المبرد عبر الأنابيب في المبنى ويمر عبر اللفائف الموجودة في معالجات الهواء، أو وحدات لفائف المروحة، أو أنظمة أخرى، لتبريد الهواء وإزالة الرطوبة الموجودة في المبنى.
ضاغط
مكون تبريد يحدث فرقًا في الضغط في النظام مما يؤدي إلى تدفق سائل التبريد.
مكثف
مكون في دورة التبريد الأساسية يقوم بإخراج أو إزالة الحرارة من النظام. المكثف هو الجانب الساخن لمكيف الهواء أو المضخة الحرارية.
المُخمّد
لوحة أو بوابة موضوعة في مجرى الهواء للتحكم في تدفق الهواء عن طريق زيادة الاحتكاك في القناة.
DOAS (نظام الهواء الخارجي المخصص)
نظام يجلب الهواء الخارجي النقي إلى الداخل لتحسين جودة الهواء دون التضحية بكفاءة الطاقة.
مجاري الهواء
أنابيب أو قنوات متخصصة لتدفق الهواء (بما في ذلك إمداد الهواء والهواء العائد وهواء العادم) داخل المنزل.
ERV (نظام التهوية لاستعادة الطاقة)
حل تهوية عالي الكفاءة من أجل الحصول على هواء داخلي نقي.
لفائف المروحة
مكون داخلي لنظام المضخة الحرارية يُستخدم بدلاً من الفرن، لتوفير تدفئة إضافية في الأيام الباردة التي لا توفر فيها المضحة الحرارية تدفئة كافية.
مضخة حرارة الغاز (GHP)
نوع من نظام التبريد متغير التدفق (VRF ) الذي يعمل بمحرك الغاز، وهي مناسبة لأي مبنى يستخدم الغاز بشكل ملائم كمصدر للطاقة أو يحتاج إلى تدفئة أفضل. كما أنها توفر تشغيلاً عالي الكفاءة بالإضافة إلى استعادة الحرارة.
أنبوب التسخين الملتف
أنبوب التسخين الملتف هو جزء من النظام الذي يقوم بتوصيل الحرارة؛ حيث يسمح للكهرباء بأن تعمل مثل النار.
مبادل حراري
المبادل الحراري هو جزء من النظام ينقل الحرارة من الأجزاء الساخنة من الجهاز أو النظام إلى الأجزاء الباردة من الجهاز أو النظام.
مضخة حرارية
المضخة الحرارية عبارة عن ضاغط يقوم بتدوير الهواء الساخن أو البارد. إنها جهاز مصمم لتحريك الطاقة الحرارية في الاتجاه المعاكس لتدفق الحرارة عن طريق امتصاص الحرارة من مكان بارد يتم إطلاقه إلى مساحة أكثر دفئًا.
العاكس
جهاز إلكتروني يقوم بتحويل الجهد الثابت إلى تردد متغير وجهد. كما أنه يمّكن المستخدم من تغيير سرعة محرك التيار المتردد كهربائيًا.
LATS (الحلول التقنية لمكيفات الهواء من LG)
برنامج تصميم للحلول التقنية المتكاملة من LG يتميز بأدوات لتقليل وقت الرسم والتصميم.
MV (نافذة الرصد من LG)
تعد نافذة الرصد من LG (LGMV) أداة للصيانة واستكشاف الأخطاء وإصلاحها لأنظمة تكييف الهواء Multi V ™. بعد التركيب السريع لوحدة LGMV Wi-Fi Module، يمكن للفنيين مراجعة معلومات التشخيص وقيم بيانات الرسم البياني للمساعدة في استكشاف أي مشكلة وإصلاحها بسهولة. تتوفر قيم الوقت الفعلي للوحدات الخارجية والداخلية ويمكن رسمها بيانيًا لتقييم اتجاهات التشغيل.
قياس الرطوبة (Psychrometric)
دراسة سلوك مزيج أبخرة الماء والهواء. يلعب بخار الماء دورًا هاماً في نقل الطاقة وفي توفير الراحة للإنسان في تصميم أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC).
سائل التبريد R32
سائل تبريد صديق للبيئة ذو قدرة منخفضة على الاحترار العالمي (GWP) تبلغ 675. كما أنه يوفر تدفئة قوية وذات كفاءة عالية.
سائل التبريد R410A
سائل تبريد الهيدروفلوروكربون (HFCs)، المعترف به على أنه أكثر أمانًا من R22 مع ODP (معدل استنفاد الأوزون) يساوي 0 و GWP (إمكانية الاحترار العالمي) التي تبلغ 2,090.
سائل التبريد
المركب (سائل التشغيل) المستخدم في مكيفات الهواء والمضخات الحرارية والثلاجات لنقل الحرارة إلى المنطقة الداخلية أو خارجها. يغلي هذا السائل عند درجة حرارة منخفضة للغاية مما يسمح له بالتبخر وامتصاص الحرارة.
السطح
وحدة توفر التدفئة أو التبريد لمنطقة ما عن طريق معالجة الهواء الذي يمر عبرها، ثم تقوم بتدوير هذا الهواء.
نظام الوحدة المجزأة (الإسبليت)
نظام لوحدة المجزأة (الإسبليت) هو مزيج من وحدة خارجية ووحدة داخلية. هذا هو أكثر أنواع الأنظمة شيوعًا، وهناك تباين في مكيفات الهواء التجارية الفردية وذات الأنواع المتعددة.
منظم الحراره (الترموستات)
منظم الحراره (الترموستات) هو نظام يراقب وينظم نظام التدفئة أو التبريد. ويمكن استخدامه لضبط درجة الحرارة المرغوبة التي تحافظ على البيئة إما ساخنة أو مبردة.
مكيف الهواء المكون من مرحلتين (التبريد والتدفئة)
تم تصميم مكيف الهواء المكون من مرحلتين ليعمل من خلال الإعدادات العالية والمنخفضة أثناء الظروف الجوية والمواسم المختلفة. يتم استخدام الإعداد العالي أثناء ظروف الطقس القاسية، ويتم استخدام الإعداد المنخفض في ظروف الطقس المعتدلة. ينتج هذا النوع من مكيفات الهواء درجة حرارة متوازنة ويتم استخدامه لفترة زمنية أطول.
نظام التهوية
إحدى مكونات أجهزة التدفئة أو التهوية التي تستخدم لتوصيل الهواء النقي إلى جهاز أو مساحة داخلية أو إخراج نفايات الهواء أو غازات الاحتراق منها.
VRF (نظام التبريد متغير التدفق)
نظام يستخدم المبرد كوسيط للتبريد والتدفئة. يتم تكييف المبرد بوحدة تكثيف مفردة أو متعددة (والتي قد تكون داخلية أو خارجية، مبردة بالماء أو الهواء)، ويتم تعميمها داخل المبنى إلى وحدات داخلية متعددة.
*المصدر:
1. دليل اختصارات نظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC). (n.d.). ISHRAE تم الاسترجاع في 15 يونيو 2021 من https://ishrae.in/Abbreviations
2. المساهمون في ويكيبيديا. (10 يونيو، 2021). مسرد مصطلحات أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC). ويكيبيديا. https://en.wikipedia.org/wiki/Glossary_of_HVAC_terms
* قد تختلف الأجهزة والحلول وفقًا للدولة وظروف التشغيل.
يرجى النقر فوق لافتة ""طلبات الشراء"" أدناه للاتصال بمكتب إل جي المحلي للحصول على مزيد من المعلومات حول الحلول والمنتجات.
- السابق
- التاليهواء أنظف من وحدات كاسيت LG الداخلية28/06/2021