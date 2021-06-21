We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
إلى فنيو تقنية التدفئة والتهوية وتكييف الهواء في يوم تقنية التدفئة والتهوية وتكييف الهواء
يعد القائمون على تقديم الدعم والخدمات التي تحافظ على استمرار الصناعة العمود الفقري لأي صناعة. ولا تعد صناعة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء استثناءً من هذه القاعدة. بينما يعتبر الكثير منا رفاهية البيئات الداخلية المريحة والصحية أمراً مسلماً به، يقف فنيو التدفئة والتهوية وتكييف الهواء حول العالم خلف الكواليس للتأكد من أن أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء الخاصة بنا تعمل بفعالية وكفاءة. لقد تدربوا للارتقاء بمهاراتهم والحفاظ على راحتنا في منازلنا ومكاتبنا ومستشفياتنا ومراكز التسوق وكل المساحات الداخلية التي نشغلها طوال اليوم تقريباً. بالإضافة للحفاظ على راحتنا، يوفر فنييو التدفئة والتهوية وتكييف الهواء لنا المال أيضًا من خلال ضمان عمل أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء الخاصة على نحو مثالي لتقليل استهلاك الطاقة. يتم الاحتفال باليوم الوطني لتقنيات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء كل عام في 22 يونيو في الولايات المتحدة، ولكن إل جي تود أن تظهر تقديرها لما يقوم به فنيو التدفئة والتهوية وتكييف الهواء حول العالم من أجل راحتنا وتوفير الأموال لنا من خلال معرفة المزيد عن الأدوار التي يقومون بها.
تحدي العناصر
قد تبدو بضع ساعات دون مكيف للهواء في الصيف بمثابة تعذيب، لكن فنيو التدفئة والتهوية وتكييف الهواء يعملون في هذه الظروف كل يوم على مدار الأسبوع. إنهم يتعاملون في أحر وأبرد الظروف لتركيب وخدمة وإصلاح أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء الخاصة بنا. في فصل الصيف، قد تصل درجات الحرارة بعلية المنزل إلى 65 درجة مئوية (150 درجة فهرنهايت). 1 حيث يغامر هؤلاء المهندسون لإنجاز مهامهم في أي مكان بغض النظر عما إذا كانت العلية متربة ومليئة بأنسجة العنكبوت أو كانت الأدوار السفلية متعفنة ومليئة بالزواحف وغيرها من الحشرات. فنحن بالتأكيد نقدر الجهد الذي بذلوه ونستمتع بالمزايا التي يقدمونها.
الحفاظ على البيئة
تستمر أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء في التحول إلى حلول صديقة للبيئة، حيث يقوم فنيو التدفئة والتهوية وتكييف الهواء بتركيب وصيانة هذه الأنظمة. تمثل أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء ما يصل إلى 40% من الطاقة المستهلكة في المبنى. 2 يستخدم فنيو التدفئة والتهوية وتكييف الهواء مهاراتهم ومعرفتهم لفحص وتحليل ووضع خبراتهم في العمل وتحسين الكفاءة المحتملة لوحدات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء الخاصة بنا. يقوم فنيو التدفئة والتهوية وتكييف الهواء فقط بتحسين بيئاتنا الداخلية كما يساعدون أيضا في الحفاظ على البيئة الخارجية، من خلال المعرفة المتخصصة بأفضل الحلول والمكونات والتكوينات والخدمات التي تحافظ على تشغيل أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء بكفاءة وفاعلية.
يتعين أن يتمتع فنيو التدفئة والتهوية وتكييف الهواء بمجموعة واسعة من المهارات للحفاظ على قوة أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء الخاصة بنا
تنوع المعرفة
تعد وحدات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء أنظمة معقدة وتأتي بالعديد من التكوينات المختلفة. يتم تثبيت هذه الأنظمة أيضًا في مجموعة واسعة من البيئات المختلفة. يتعين أن يفهم فنيو التدفئة والتهوية وتكييف الهواء تعقيدات الأنظمة المتنوعة، كما يجب عليهم أيضًا التعرف على كيفية عمل كل نظام في مختلف الظروف وضمان الأداء الأمثل له.
يحتاج فنيو التدفئة والتهوية وتكييف الهواء إلى الكثير من التدريب والدراية الفنية بصناعة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء المتنامية
خبرة معززة
يمكن للفنيين إكمال أكثر من 2000 ساعة من التدريب على أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء و144 ساعة من التعليم الفني .3 وفقًا لمكتب الولايات المتحدة لإحصائيات العمل، من المقرر أن تنمو صناعة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء بنسبة تصل إلى 12.5% من 2019 إلى 2025.4 مع استمرار الصناعة في النمو والتقنيات في التقدم، حيث يجب أن يظل فنيو التدفئة والتهوية وتكييف الهواء على اطلاع بأحدث التقنيات لاستمرار قدرتهم على المنافسة.
نساء فائزات
تشكل النساء حوالي 47% من القوة العاملة في الولايات المتحدة، لكنهن لا يمثلن سوى ما يزيد قليلاً عن 1% من صناعة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء. هناك عدد متزايد من الأدوار التي يتعين شغلها والكثير من الفرص للرجال والنساء على حد سواء.
تفخر إل جي بفنيي التدفئة والتهوية وتكييف الهواء وتتمنى لهم النجاح مع استمرار نمو أعمال إل جي بمجال التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والصناعات ذات الصلة. نتقدم بالشكر لفنيي التدفئة والتهوية وتكييف الهواء حول العالم ونأمل أن يشعروا بالعرفان والتقدير في اليوم الوطني لتقنيات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء وعلى مدار العام.
