تشكل النساء حوالي 47% من القوة العاملة في الولايات المتحدة، لكنهن لا يمثلن سوى ما يزيد قليلاً عن 1% من صناعة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء. هناك عدد متزايد من الأدوار التي يتعين شغلها والكثير من الفرص للرجال والنساء على حد سواء.

تفخر إل جي بفنيي التدفئة والتهوية وتكييف الهواء وتتمنى لهم النجاح مع استمرار نمو أعمال إل جي بمجال التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والصناعات ذات الصلة. نتقدم بالشكر لفنيي التدفئة والتهوية وتكييف الهواء حول العالم ونأمل أن يشعروا بالعرفان والتقدير في اليوم الوطني لتقنيات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء وعلى مدار العام.

