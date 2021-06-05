We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
مكيف كاسيت مزدوج اللوحة: من البداية إلى الابتكار
يوفر مكيف كاسيت مزدوج اللوحة من إل جي تدفقًا متنوعًا للهواء وكفاءة في استخدام الطاقة إضافة لتنقية الهواء والوظائف الذكية، كل ذلك في وحدة مكيف كاسيت المدمجة. تعد الابتكارات المساهمة في تقديم هذا المنتج للسوق غير مسبوقة في الوقت الحالي. تم الاعتراف أيضًا بـمكيف كاسيت مزدوج اللوحة كأول حل صناعي يحصل على شهادة جرين جارد الذهبية كمنتج يوفر هواء داخليًا صحيًا ونظيفًا مع تقليل التأثير على البيئة. لكن ما الذي يميز هذا الحل عن غيره من الحلول؟ كيف تمكنت شركة إل جي من تطوير هذا المنتج الفريد والمتميز من حيث التصميم والأداء؟ سنجيب على هذه الأسئلة وغيرها أثناء إلقاء نظرة متعمقة على مكيف كاسيت مزدوج اللوحة ونستمع إلى مهندسي إل جي الذين عملوا على تطوير هذا الحل المبتكر.
توفر تقنية اللوحة المزدوجة تدفق هواء أكثر تنوعًا لتحسين الراحة والأداء
لوحة مزدوجة خارج المجموعة
ما الذي يجعل مكيف كاسيت مزدوج اللوحة جهازاً مختلفًا؟ يتمثل الجانب الأكثر تميزًا في حل اللوحة المزدوجة في القدرة على توفير تدفق هواء قابل للتخصيص وفقًا لاحتياجات المساحة المختلفة. تسمح تقنية اللوحة الخاصة والمروحة ثلاثية الأبعاد القوية التي تتميز بها اللوحة المزدوجة بتغطية مناطق أوسع والوصول إلى مسافة أبعد وتقديم المزيد من خيارات تدفق الهواء المتنوعة. تمكن اللوحة وضع الطاقة من الوصول إلى درجات الحرارة المستهدفة بشكل أسرع. بفضل المروحة القوية المدمجة بلوحتين منفصلتين مساحة اللوحة المزدوجة الفريدة، تستطيع هذه الوحدة توفير هواء بارد يصل للأرضية حتى في حالة تثبيتها على أسقف بارتفاع 5 أمتار. تجعل هذه الميزة من اللوحة الثنائية تقنية مثالية للردهات والقاعات الكبيرة وقاعات المؤتمرات مع 6 أوضاع لتدفق الهواء والتي توجه الهواء بسهولة في الاتجاه المطلوب. يمكن أيضًا أن يحافظ تدفق الهواء غير المباشر الذي يوفره نظام التحكم في تدفق الهواء من إل جي على درجات حرارة مريحة دون دفع الهواء البارد مباشرةً على شاغلي المباني في أماكن مثل المكاتب أو المستشفيات. تعمل تقنية المستشعر الذكي أيضًا على رفع مستوى الأداء من حيث الكفاءة والراحة. يمكن لأجهزة الاستشعار تحديد درجة الحرارة على سطح الأرض لضمان توزيع التدفئة والتبريد بشكل متساوٍ. يمكن للنظام أيضًا اكتشاف ما إذا كانت المساحة مشغولة من عدمه والتوقف عن العمل لتوفير الطاقة. تضمن هذه الميزات مع تنقية الهواء الشاملة خماسية الخطوات كفاءة في الأداء وتوفير الراحة وبيئة أكثر صحية.
كواليس قصة مهندسي شركة إل جي
لم يكن طريق اللوحة المزدوجة لتحقيق النجاح أمرا يتسم بالسهولة على الإطلاق، وهذا هو حال الابتكارات الرائد على الدوام. لقد أتيحت لنا الفرصة للتحدث مع اثنين من مهندسي إل جي اللذان كان لهما دور فعال في تطوير مكيف كاسيت مزدوج اللوحة. دعونا نلتقي بمهندسي إل جي ونستمع إلى رؤيتهما حول كيفية ظهور مكيف كاسيت مزدوج اللوحة.
تسمح اللوحة المزدوجة بوصول الهواء البارد إلى الأرضية حتى من الأسقف التي يبلغ ارتفاعها 5 أمتار
س.
ما هو العنصر الأكثر إرضاءً في تطوير مكيف كاسيت مزدوج اللوحة؟
ج.
"هناك نقيضان يريدهما العملاء من مكيف الهواء الخاص بهم. يريدون أن يشعروا بقوة تدفق الهواء مباشر أو غير المباشر. عادةً، ما نقوم بتركيب عواكس للهواء في المكتب لمنع تدفق الهواء المباشر من الوصول إلى رؤوس الأشخاص، ولكن إذا كنت تريد المزيد من تدفق الهواء المباشر، فعليك الصعود وإزالة عواكس الهواء. يمكن أن يتكثف الماء أيضًا على عواكس الهواء عند تثبيتها. من ناحية أخرى، لا يصل تدفق الهواء أبدًا إلى الأرضية في أماكن مثل الكنائس وقاعات الاجتماعات ذات الأسقف التي يصل ارتفاعها إلى 5 أمتار. تمكنا من تطوير تقنية اللوحة المزدوجة هذه التي تتميز بفتحات تهوية ضيقة لتدفق هواء أثر قوة يستطيع الوصول مباشرة إلى الأرضية في هذه الأماكن ذات الأسقف العالية وهو ما يعد أمرًا مرضيًا".
س. .
"تم تجهيز مكيف كاسيت مزدوج اللوحة بمروحة جديدة. ألم تزد الأجنحة الأكثر عمقا من الحجم الكلي للجهاز؟"
ج.
"يعتبر مكيف كاسيت مزدوج اللوحة أول مكيف هواء يستخدم مروحة ثلاثية الأبعاد من قطعة واحدة مصنوعة بتقنية الصب بالحقن. تخرج المروحة من قالب الحقن قطعة صلبة واحدة. لذلك، فهي تتميز بسلاسة كبيرة ومقاومة أقل من المراوح ثلاثية الأبعاد الأخرى. تم تصميم المروحة ثلاثية الأبعاد الجديدة لتكون أكثر كفاءة وتساعد في خفض مستوى الضوضاء دون زيادة الحجم الكلي للجهاز."
س. .
ما ردود فعل المتخصصين الفنيين حول مكيف كاسيت مزدوج اللوحة؟
ج.
"يقدر الفنيون عدم الاضطرار إلى إزالة اللوحة بأكملها لاستبدال المروحة كما كان من قبل. يمكنهم ببساطة إزالة 2 من البراغي لإزالة واستبدال وحدة اللوحة، مما يجعل خدمة الإصلاح أكثر سهولة."
س..
لم تزكي مكيف كاسيت مزدوج اللوحة أكثر من غيره؟
ج.
يعد التحكم في تدفق الهواء المباشر وغير المباشر بحرية عبر ضغطة زر واحدة أكبر ميزة للمنتج. أوصي بمكيف الهواء هذا للأشخاص الذين يريدون تحكمًا سهلاً في تدفق الهواء. طورنا المنتج الحالي للاستخدام التجاري، لكن الناس يريدونه في منازلهم أيضًا. عندما تكون جالسا في غرفة المعيشة أو نائما بغرفة النوم، فقد يمثل تدفق الهواء عليك إحدى المشكلات. لذلك، نخطط لتطبيق تقنية اللوحة المزدوجة في الاجهزة المصممة للأغراض السكنية أيضًا".
توفر أنماط تدفق الهواء المتنوعة الراحة والأداء الذي يستحقه العملاء
س. .
ما الذي يميز تصميم اللوحة المزدوجة عن المنافسين؟
ج. .
"لنقول ذلك ببساطة، نعتقد أن التصميم يعكس احتياجات العملاء المتنوعة مع الحفاظ على المظهر الخارجي الأنيق. يحتوي منتجنا على خطوط أكثر سلاسة إلى حد ما مقارنةً بالجزء الخارجي الميكانيكي لمنتجات المنافسين. الخطوط الملساء إلى جانب التصميم السلس الذي يقضي على الحاجة لعواكس الهواء هو ما يميز منتجنا حقًا."
س.
كيف تتوقع أن يتغير اتجاه تصميم مكيفات كاسيت في المستقبل؟
ج.
"تثبت مكيفات كاسيت بالسقف. لذا، فإن القيمة الأساسية لمكيفات كاسيت هو أنها تلائم جميع التصميمات الداخلية على نحو مثالي. سواء فيما يتعلق بالأبعاد الجمالية التي لم يسبق لها مثيل أو التصميم الر قيق للغاية الذي يتناسب تمامًا مع السقف، نعتقد أن هذه الجوانب ستصبح اتجاهات في الصناعة".
حصلت اللوحة المزدوجة على شهادة جرين جارد الذهبية للتميز.
نظرًا لسعي إل جي إلى توفير أفضل الحلول للعملاء وأكثرها ملائمة للبيئة، فقد تم تسجيل مكيف كاسيت مزدوج اللوحة كأحد الابتكارات. يعد الهواء الداخلي أكثر تلوثًا بنحو 2 إلى 10 مرات مقارنة بالهواء الخارجي بشكل عام، وفقًا لوكالة حماية البيئة الأمريكية. تساهم المواد الكيميائية المحمولة بالهواء والتي تأتي من عناصر مثل مواد البناء والعفن وحتى الأثاث جنبًا إلى جنب مع التهوية السيئة في مستويات غير صحية لجودة الهواء داخل المباني. في حين أن هذه المواد الكيميائية الضارة غالبًا ما لا يتم اكتشافها في العديد من المباني، فقد تم إنشاء مؤسسة جرين جارد للبيئية (GEI) لتقديم برامج إصدار الشهادات التي تضمن فاعلية المنتجات في تقليل انبعاثات هذه المواد الكيميائية الضارة. تفخر شركة إل جي بامتلاكها مكيف كاسيت مزدوج اللوحة ليكون أول نظام صناعي يحصل على شهادة جرين جارد الذهبية بمجال التدفئة والتهوية وتكييف الهواء. ولكن ما هي شهادة جرين جارد وكيف تجعل بيئاتنا الداخلية أكثر صحة وأمانًا؟
استحوذت شركة يو ال انفايرونمنت على مؤشر مؤسسة جرين جارد للبيئية وتواصل الترويج لحلول جودة الهواء النظيف
ما هو معهد جرينجارد البيئي (GREENGUARD Environmental Institute)؟
تم إنشاء مؤسسة جرين جارد للبيئية من قبل إحدى الشركات المدافعة عن جودة الهواء الداخلي المعروف باسم علوم جودة الهواء في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين واستحوذت عليها شركة يو ال انفايرونمنت في عام 2001 أنشأ برنامج شهادة جرين جارد طرق اختبار تركز على 4 مجموعات متميزة: (1) مواد البناء والأثاث والمفروشات (2) المعدات الإلكترونية (3) منتجات التنظيف والصيانة (4) الأجهزة الطبية لمسارات الغازات التنفسية. يتم استخدام معايير شهادة جرين جارد كأساس لشهادة LEED في الأثاث منخفض الانبعاث منذ عام 2002. تعد معايير اعتماد جرين جارد من أكثر المعايير صرامة في العالم، لذلك عندما يتم اعتماد المنتج من قبل مؤسسة جرين جارد للبيئية، يمكننا أن نطمئن إلى أنه يفي بمطالب المنتجات الأكثر صحة وأمانًا.
تعد شهادة جرين جارد رمز لمعايير الجودة الداخلية الأكثر صحة وأمانًا
ماذا تعني شهادة GREENGUARD؟
يقضي الناس ما يقرب من 90 ٪ من وقتهم في أماكن داخلية، ويحدث غالبية التعرض اليومي للمواد الكيميائية المحمولة جواً في المنازل والمدارس والمكاتب والبيئات الداخلية الأخرى. يشار إلى هذه المواد الكيميائية المحمولة جواً عادةً بالمركبات العضوية المتطايرة (VOCs). في أي بيئة داخلية معينة، قد يكون هناك ما يتراوح بين 50 إلى مئات المركبات العضوية المتطايرة الفردية. لا يمكن اكتشاف غالبية هذه المركبات العضوية المتطايرة بسهولة، ولكنها قد تسبب تهيجًا في العينين والأنف والحنجرة، ويمكن أن تكون أيضًا مسؤولة عن أمراض مزمنة أكثر خطورة، بما في ذلك السرطان. هذا هو سبب أهمية شهادة GREENGUARD في تخفيف التعرض لهذه المواد الكيميائية. عند استخدام منتج معتمد من معهد (GEI )، فإننا نخلق بيئات داخلية أكثر صحة، وتعتبر شهادة GREENGUARD مفيدة في رفع مستوى جودة الهواء الداخلي.
مع شهادة GREENGUARD الذهبية، يعد مكيف كاسيت مزدوج الريَش (DUAL Vane Cassette) الأول من نوعه
شهادة GREENGUARD لمكيف كاسيت مزدوج الريَش (DUAL Vane Cassette)
بصفته أحد أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء الصناعية، لا يمكن لمنتج مثل مكيف كاسيت مزدوج اللوحة من إل جي أن يشكل نسبة كبيرة من استهلاك الطاقة في المبنى فحسب، بل يمكن أن يساهم أيضًا في توزيع المواد الكيميائية الضارة في الحيز. تضمن شهادة جرين جارد الذهبية أن مكيف كاسيت مزدوج اللوحة قد خضع لاختبارات دقيقة فيما يتعلق بانبعاث ملوثات الهواء الداخلي الضارة. تم اختبار وحدة مكيف الهواء بحثًا عن المركبات العضوية المتطايرة والجسيمات وانبعاثات الأوزون وفق المعايير الصارمة لمؤشر مؤسسة جرين جارد للبيئية. تبين استيفاء مكيف كاسيت مزدوج اللوحة لجميع معايير مستوى الانبعاث لبرنامج اعتماد جرين جارد للاستخدام على المدى القصير والطويل. تفتخر إل جي لكونها أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء الصناعية الأولى التي تحصل على شهادة جرين جارد. يهدف مكيف كاسيت مزدوج اللوحة منذ البداية لإحداث تحول في صناعة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء وهذا ما حققته بالضبط. أدركت إل جي احتياجات العملاء التي لم يتم تلبيتها، حيث طورت إل جي حلاً يتجاوز الحدود من خلال التجربة والخطأ ليتم الاعتراف باعتباره الأول من نوعه.
