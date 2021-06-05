س.

ما هو العنصر الأكثر إرضاءً في تطوير مكيف كاسيت مزدوج اللوحة؟

ج.

"هناك نقيضان يريدهما العملاء من مكيف الهواء الخاص بهم. يريدون أن يشعروا بقوة تدفق الهواء مباشر أو غير المباشر. عادةً، ما نقوم بتركيب عواكس للهواء في المكتب لمنع تدفق الهواء المباشر من الوصول إلى رؤوس الأشخاص، ولكن إذا كنت تريد المزيد من تدفق الهواء المباشر، فعليك الصعود وإزالة عواكس الهواء. يمكن أن يتكثف الماء أيضًا على عواكس الهواء عند تثبيتها. من ناحية أخرى، لا يصل تدفق الهواء أبدًا إلى الأرضية في أماكن مثل الكنائس وقاعات الاجتماعات ذات الأسقف التي يصل ارتفاعها إلى 5 أمتار. تمكنا من تطوير تقنية اللوحة المزدوجة هذه التي تتميز بفتحات تهوية ضيقة لتدفق هواء أثر قوة يستطيع الوصول مباشرة إلى الأرضية في هذه الأماكن ذات الأسقف العالية وهو ما يعد أمرًا مرضيًا".

س. .

"تم تجهيز مكيف كاسيت مزدوج اللوحة بمروحة جديدة. ألم تزد الأجنحة الأكثر عمقا من الحجم الكلي للجهاز؟"

ج.

"يعتبر مكيف كاسيت مزدوج اللوحة أول مكيف هواء يستخدم مروحة ثلاثية الأبعاد من قطعة واحدة مصنوعة بتقنية الصب بالحقن. تخرج المروحة من قالب الحقن قطعة صلبة واحدة. لذلك، فهي تتميز بسلاسة كبيرة ومقاومة أقل من المراوح ثلاثية الأبعاد الأخرى. تم تصميم المروحة ثلاثية الأبعاد الجديدة لتكون أكثر كفاءة وتساعد في خفض مستوى الضوضاء دون زيادة الحجم الكلي للجهاز."

س. .

ما ردود فعل المتخصصين الفنيين حول مكيف كاسيت مزدوج اللوحة؟

ج.

"يقدر الفنيون عدم الاضطرار إلى إزالة اللوحة بأكملها لاستبدال المروحة كما كان من قبل. يمكنهم ببساطة إزالة 2 من البراغي لإزالة واستبدال وحدة اللوحة، مما يجعل خدمة الإصلاح أكثر سهولة."

س..

لم تزكي مكيف كاسيت مزدوج اللوحة أكثر من غيره؟

ج.

يعد التحكم في تدفق الهواء المباشر وغير المباشر بحرية عبر ضغطة زر واحدة أكبر ميزة للمنتج. أوصي بمكيف الهواء هذا للأشخاص الذين يريدون تحكمًا سهلاً في تدفق الهواء. طورنا المنتج الحالي للاستخدام التجاري، لكن الناس يريدونه في منازلهم أيضًا. عندما تكون جالسا في غرفة المعيشة أو نائما بغرفة النوم، فقد يمثل تدفق الهواء عليك إحدى المشكلات. لذلك، نخطط لتطبيق تقنية اللوحة المزدوجة في الاجهزة المصممة للأغراض السكنية أيضًا".