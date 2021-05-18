About Cookies on This Site

استمتع بحياتك مع LG ThinQ Home

HVACBlog18/05/2021

شارك هذا المحتوى.

Many home appliances of LG showing connectivity in between them with ThinQ Home service.
تعرض العديد من الأجهزة المنزلية من LG إمكانية الاتصال فيما بينها من خلال خدمة ThinQ Home.

يعرف معظمنا أن LG هي شركة رائدة في تصنيع الأجهزة المنزلية. وتعمل أجهزة LG على تغيير حياتنا في المنزل منذ عقود، غير أنه ما قد لا يعرفه الكثير من الناس هو أن LG هي أكثر من مجرد شركة لتصنيع الأجهزة المنزلية. وقد طورت LG طريقة لربط جميع ابتكاراتها لإحداث ثورة في مفهوم المنزل نفسه. تعمل تقنية LG ThinQ Home على استغلال قوة الاتصال لدمج الأجهزة التي تدعم إنترنت الأشياء حتى يتمكنوا من العمل معًا بسلاسة في المنزل. يتيح الاتصال من خلال ThinQ Home لمنزلك العمل من أجلك مع توفير المال والوقت لك ولعائلتك. لقد ابتكرت تقنية ThinQ Home منزلًا أكثر ذكاءً لنمط حياة أكثر ذكاءً.

شخص جالس في غرفة المعيشة مع التحكم في التكييف وجهاز تنقية الهواء بهاتفه.

يتيح اتصال ThinQ Home لمنزلك التكيف مع نمط حياتك

نمط حياة أكثر ذكاءً

عند العودة إلى المنزل بعد يوم طويل، لا شيء أفضل من الحصول على كل شيء بالطريقة التي تريدها. يمكنك إعداد الوضع الاعتيادي (Routine Mode) بحيث يتعرف ThinQ بشكل حدسي على روتينك ويقوم تلقائيًا بإعداد كل جهاز في منزلك وفقًا لتفضيلاتك. تمنحك هذه المنصة الذكية التحكم الكامل والرؤية العميقة لكل جانب من جوانب منزلك. يمكن إدارة كل شيء بدءًا من أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) وأجهزة تنقية الهواء إلى أنظمة الإضاءة وسخانات المياه من خلال ThinQ، وبذلك يمكنك الراحة والاسترخاء، لأن منزلك سيعرف بالضبط ما يجب القيام به. علاوة على ذلك، تقدم LG خدمة عملاء استباقية، حيث توفر نصائح مخصصة وتذكيرات بالصيانة تساعدك على إدارة مشكلات النظام قبل حدوثها. كما تتكيف ThinQ Home مع نمط حياتك لمساعدتك على البقاء ذكيًا مع استباق الأحداث والبقاء في المقدمة دائماً!

عملية توصيل الطاقة من الألواح الشمسية إلى الأجهزة.

دع لـ LG ThinQ Home تحسين كيفية استهلاك منزلك للطاقة

الاستخدام الأمثل للطاقة الذكية

بالإضافة إلى الراحة الشخصية، تعمل تقنيةLG ThinQ Home أيضًا كنظام للاستخدام الأمثل للطاقة؛ حيث يمكنها إدارة كل شيء من إنتاج الطاقة وتخزينها إلى استهلاك الطاقة. عند تنفيذ مصادر طاقة جديدة ومتجددة مثل الألواح الشمسية المبتكرة من LG، يمكنك استخدام ThinQ Home لتخزين تلك الطاقة باستخدام نظام تخزين الطاقة (ESS) حتى يتم احتياجها في ساعات الذروة لتقليل تكاليف الطاقة. يمكن أيضًا استخدام هذه الطاقة لتزويد أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) بالطاقة أو حتى يمكن إعادتها إلى الشبكة. لكن لدى ThinQ Home أيضًا ذكاء تنبؤي يمكنه تلقائيًا حساب المجموعة المثلى من عوامل تخصيص الطاقة والقيام بالعمل الشاق نيابة عنك. حتى في حالة انقطاع التيار الكهربائي، ستستخدم ThinQ نظام الاستخدام الأمثل للطاقة الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي لضبط استهلاك الطاقة. يمكن لـ ThinQ Home إدارة أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) وأجهزة التلفزيون ومضخات المسابح وحتى المركبات الكهربائية سواء كانت من منتجات LG أو منتجًا من إحدى شبكات شركاء LG المتنامية أم لا. يجب أن يعمل منزلك بالطريقة التي تريدها دون الحد من اختياراتك. إن مهمة LG هي التأكد من أن منزلك يعمل بكفاءة وبطريقة ملائمة واقتصادية ومستديمة.

يستمتع الكثير من الأشخاص بحياتهم من خلال ThinQ Home.

تقدم تقنية LG ThinQ Home أكثر من مجرد نظام منزلي ذكي، فهي توفر أسلوب حياة أكثر ذكاءً

عندما يتعلق الأمر بحلول المنزل الذكية، فإن LG ThinQ Home هي الحل الأمثل للمنزل الذكي. ولكن حتى فيما هو أبعد من ذلك، فإنها تقدم أيضًا طريقة جديدة للعيش. إن الاتصال بإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي يقوم بما هو أكثر من مجرد الاعتناء بك وبعائلتك. مع ThinQ Home، فإننا نخطو الخطوة التالية لرعاية المجتمع والكوكب والمستقبل. عندما تقول LG، "الابتكار من أجل حياة أفضل" ، فهذا يعني حياة أفضل للجميع، وهذل هو المبدأ الأساسي وراء LG ThinQ Home. إنه منزل ذكي حقًا لحياة أفضل!

* قد تختلف الأجهزة والحلول وفقًا للدولة وظروف التشغيل.

يرجى النقر فوق لافتة "طلبات الشراء" أدناه للاتصال بمكتب إل جي المحلي للحصول على مزيد من المعلومات حول الحلول والمنتجات.

خلفية حمراء مجردة تحتوي على أشكال متداخلة بتدرجات وردية كبيرة، بتصميم عصري بسيط

خلفية حمراء مجردة تحتوي على أشكال متداخلة بتدرجات وردية كبيرة، بتصميم عصري بسيط

تواصَل مع قسم أعمال LG

إذا كنت ترغب في الحصول على عرض سعر لأحد المنتجات التي تهمك أو لديك أي استفسار آخر، فلا تتردد في التواصل معنا.

