بالإضافة إلى الراحة الشخصية، تعمل تقنيةLG ThinQ Home أيضًا كنظام للاستخدام الأمثل للطاقة؛ حيث يمكنها إدارة كل شيء من إنتاج الطاقة وتخزينها إلى استهلاك الطاقة. عند تنفيذ مصادر طاقة جديدة ومتجددة مثل الألواح الشمسية المبتكرة من LG، يمكنك استخدام ThinQ Home لتخزين تلك الطاقة باستخدام نظام تخزين الطاقة (ESS) حتى يتم احتياجها في ساعات الذروة لتقليل تكاليف الطاقة. يمكن أيضًا استخدام هذه الطاقة لتزويد أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) بالطاقة أو حتى يمكن إعادتها إلى الشبكة. لكن لدى ThinQ Home أيضًا ذكاء تنبؤي يمكنه تلقائيًا حساب المجموعة المثلى من عوامل تخصيص الطاقة والقيام بالعمل الشاق نيابة عنك. حتى في حالة انقطاع التيار الكهربائي، ستستخدم ThinQ نظام الاستخدام الأمثل للطاقة الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي لضبط استهلاك الطاقة. يمكن لـ ThinQ Home إدارة أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) وأجهزة التلفزيون ومضخات المسابح وحتى المركبات الكهربائية سواء كانت من منتجات LG أو منتجًا من إحدى شبكات شركاء LG المتنامية أم لا. يجب أن يعمل منزلك بالطريقة التي تريدها دون الحد من اختياراتك. إن مهمة LG هي التأكد من أن منزلك يعمل بكفاءة وبطريقة ملائمة واقتصادية ومستديمة.