تقنية التدفق المتغير لسائل التبريد أو المبرد: خيارات رائعة دون مساومة
لا يعد اختيار أفضل المعدات للمنشآت بمهمة سهلة بالنسبة لمسؤولي أو مالكي المباني. تدخل العديد من العوامل في التأكد من أن كل قطعة من المعدات هي الخيار الأكثر كفاءة من حيث استخدام الطاقة وكفاءة التكلفة والفعالية والملاءمة للمنشأة وشاغليها بشكل عام. يعد اختيار حل التدفئة والتهوية وتكييف الهواء المناسب أمر هام، نظرًا لأن نظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء يمكن أن يكون الجانب الأكثر تكلفة واستهلاكًا للطاقة في أي منشأة. عندما يتعلق الأمر بأنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء التجارية أو الصناعية، يمكننا النظر في الخيارات المتاحة في فئتين رئيسيتين هما أنظمة المبرد وأنظمة التدفق المتغير لسائل التبريد. دعونا نقارن ونفصل بين أنظمة المبرد والأنظمة التي تعمل بتقنية التدفق المتغير لسائل التبريد لمعرفة المزيد.
تسهل المبردات الاستفادة من مصادر الطاقة البديلة الرخيصة
ميزة المبردات
توفر المبردات مزايا لأنواع معينة من المنشآت وتستخدم وحدات معالجة الهواء للتحكم في تدفق الهواء في جميع أنحاء المنشأة. فعندما ننظر إلى الاستثمار المطلوب لنظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، يمكن أن تكون تكاليف المعدات الأولية لأنظمة المبردات أقل إلى حد ما من الأنظمة التي تعمل بالتدفق المتغير لسائل التبريد، حيث توفر المبردات معاملات أداء عالية قد تكون في النهاية الأكثر فعالية من حيث التكلفة للمنشآت الأكبر حجماً. توفر المبردات أيضًا المزيد من الخيارات للعمل على مصادر الطاقة البديلة التي تعتبر مثالية للمنشآت واسعة النطاق التي تتطلب تحكمًا ثابتًا في المناخ مثل المنشآت الصناعية ومحطات الطاقة أو مراكز التسوق الكبيرة. علاوة على ذلك، يمكن أن توفر المبردات خيارات استخدام أكثر فعالية للموارد والاستفادة من تكاليف الكهرباء غير العالية باستخدام أنظمة المياه المبردة وتخزين الثلج. قد تشكل المبردات الخيار الأمثل للتشغيل الموثوق به وتكاليف الطاقة المنخفضة في المناطق التي يكون فيها الإمداد بالكهرباء مكلف وغير ملائم أو حيث يتوفر مصدر متاح بسهولة للمياه المبردة لأنظمة المياه الباردة.
تتمثل إحدى ميزات أنظمة التدفق المتغير لسائل التبريد في المساحة الأصغر والمرونة في قدرات التثبيت
مجال المنزل للتدفق المتغير لسائل التبريد
تعد أنظمة التدفق المتغير لسائل التبريد هي حلول أكثر تنوعًا وأكثر كفاءة في العديد من الحالات من أجل الراحة والتحكم الدقيق. بقدر ما يتعلق الأمر بالراحة، عادةً ما تأخد الوحدات الخارجية لنظام التدفق المتغير لسائل التبريد مساحة أصغر بكثير وتتطلب معدات أقل من المبردات، مما يجعل التثبيت أكثر ملاءمة وأقل تكلفة. بالإضافة إلى ذلك، يتم دمج أنظمة التدفق المتغير لسائل التبريد بسهولة في نظام إدارة المبنى من أجل تحكم أكثر دقة وفاعلية في النظام. تتميز أنظمة التدفق المتغير لسائل التبريد الحديثة بالكفاءة العالية والأكثر فاعلية في المنشآت التي تتطلب تحكمًا في الأجواء حسب المساحات والاستخدامات المتنوعة. تعد تكلفة تشغيل أنظمة التدفق المتغير لسائل التبريد أكثر تنافسية في المواقع التي تتوفر فيها الكهرباء بسهولة وبأقل تكلفة.
يعتبر مشروع ستارفيلد هانام حالة مثالية للجمع بين أنظمة المبردات وأنظمة التدفق المتغير لسائل التبريد.
جهد مشترك
غالبًا ما تتطلب المنشأة الدقة والمرونة التي يتميز بهما حل نظام التدفق المتغير لسائل التبريد مع مزايا موازنة خيارات المبرد. مثال على ذلك مجمع ستارفيلد هانام في كوريا الجنوبية. يعد مجمع ستارفيلد هانام مركز تسوق متعدد الطوابق يتضمن مساحات متنوعة جدًا مثل المتاجر الفردية والمتاجر الكبرى والردهات وصالات الطعام والمسرح الذي يأتي كل منها بمتطلبات فريدة. تم تركيب مبردات إل جي التي تعمل تقنية الطرد المركزي ومبردات الامتصاص ومبردات تخزين طاقة الجليد جنبًا إلى جنب مع حل التحوية المتعدد من إل جي لتلبية مجموعة واسعة من متطلبات الأجواء مع تقديم حلول أكثر كفاءة وفاعلية من حيث التكلفة.
تقدم أنظمة التدفق المتغير لسائل التبريد والمبردات مزايا مناسبة لمجموعة واسعة من أنواع المنشآت
يعد تحقيق أقصى استفادة من منشأتك أولوية قصوى وهناك العديد من الخيارات التي يجب مراعاتها. بعد تحديد أهداف أي مشروع، تتمثل الخطوة التالية في تحديد مسار تحقيق تلك الأهداف. سواء أكان ذلك عبارة عن مجموعة من المبردات أو نظام التدفق المتغير لسائل التبريد، تأكد من دراسة خياراتك قبل اتخاذ القرار الحاسم. لا تتردد في التواصل مع شركة إل جي لحلول الهواء في أي وقت للحصول على مزيد من التحليل المتعمق حول منشأتك.
*قد تختلف الأجهزة والحلول وفقًا للدولة وظروف التشغيل.
*يرجى النقر فوق لافتة "طلبات الشراء" أدناه للاتصال بمكتب إل جي المحلي للحصول على مزيد من المعلومات حول الحلول والمنتجات.
