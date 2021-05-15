توفر المبردات مزايا لأنواع معينة من المنشآت وتستخدم وحدات معالجة الهواء للتحكم في تدفق الهواء في جميع أنحاء المنشأة. فعندما ننظر إلى الاستثمار المطلوب لنظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، يمكن أن تكون تكاليف المعدات الأولية لأنظمة المبردات أقل إلى حد ما من الأنظمة التي تعمل بالتدفق المتغير لسائل التبريد، حيث توفر المبردات معاملات أداء عالية قد تكون في النهاية الأكثر فعالية من حيث التكلفة للمنشآت الأكبر حجماً. توفر المبردات أيضًا المزيد من الخيارات للعمل على مصادر الطاقة البديلة التي تعتبر مثالية للمنشآت واسعة النطاق التي تتطلب تحكمًا ثابتًا في المناخ مثل المنشآت الصناعية ومحطات الطاقة أو مراكز التسوق الكبيرة. علاوة على ذلك، يمكن أن توفر المبردات خيارات استخدام أكثر فعالية للموارد والاستفادة من تكاليف الكهرباء غير العالية باستخدام أنظمة المياه المبردة وتخزين الثلج. قد تشكل المبردات الخيار الأمثل للتشغيل الموثوق به وتكاليف الطاقة المنخفضة في المناطق التي يكون فيها الإمداد بالكهرباء مكلف وغير ملائم أو حيث يتوفر مصدر متاح بسهولة للمياه المبردة لأنظمة المياه الباردة.