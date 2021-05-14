لا تركز مكيفات كاسيت الدائرية من إل جي على التصميم فحسب، بل تزيد أيضًا من راحة القائمين على عمليات التثبيت. تستغرق عملية التثبيت وقتًا أقل نظرًا لأن أنبوبي التصريف التبريد مدمجين معًا في مكان واحد. علاوة على ذلك، لم يعد القائمون على عمليات التركيب بحاجة إلى إمالة رؤوسهم للخلف عند تثبيت المكيف لأن صندوق التحكم يسمح بتوصيل كابل مصدر الطاقة من الجانب. مع مكيفات كاسيت الدائرية من إل جي، أصبحت التعقيدات غير الضرورية التي تعتير مهام التثبيت شيئًا من الماضي.

عند البحث عن وحدات كاسيت مثالية لأي مساحة، يتفق أصحاب المباني والمصممين والقائمين بالتركيب على أن مكيفات كاسيت الدائرية من إل جي تفي بجميع المهام المطلوبة. تعمل كفاءة إل جي ذات الموثوقية إضافة للإمكانات الجمالية الأكثر مرونة والأداء الأكثر مثالية على القضاء على أوجه التضحية من المعادلة لتوفير حل مثالي يناسب جميع المساحات.

