تتمتع إل جي لحول الهواء بالقدرة على استيعاب التجربة بفضل مكيف كاسيت الدائري الجديد
غالبًا ما تتم التضحية بالأداء لمراعاة تقديم لمسات جمالية أو التضحية بالراحة لتوفير قدر أكبر من الملائمة عند تصميم أي جهاز جديد. لكن إل جي جمعت كل هذه العناصر في وحدة ديناميكية واحدة. تثبت مكيفات كاسيت الدائرية من إل جي أدائها الرائع لا سيما في المساحات ذات الأسقف العالية أو المكشوفة. يوفر حل كاسيت الرائع مزايا فريدة للمقاهي والمطاعم والمتاجر الفخمة والفنادق ذات التصميمات الداخلية العصرية.
تعد مكيفات كاسيت الدائرية من إل جي خيارًا مثاليًا للأداء وللتصميم الداخلي الرائع
تصميم متميز: تصميم مثالي من أجل تحقيق أداء مثالي
يلعب تصميم أسقف لمساحات دورًا مهمًا في الشكل الجمالي الداخلي كما يولي المصممون اهتمامًا كبيرًا لما يجب تثبيته من مكيفات كاسيت بالسقف ليناسب احتياجات كل مساحة. أصبح مكيف كاسيت المثبت بالسقف جزءًا مهمًا من الديكور الداخلي للغرف. يتميز مكيف كاسيت الدائري الجديد من إل جي، الحائزة على جائزة النقطة الحمراء للتصميم لعام 2019، بتصميم متطور يضيف طابعا جماليا للتصميم الداخلي الأنيق.
تصميم وأداء يحافظان على صدارة مكيف كاسيت الدائري من إل جي
تتفوق مكيفات كاسيت الدائرية من إل جي على المنتجات المنافسة في التصميم والأداء على حد سواء. تتضمن الوحدات الداخلية التقليدية لمكيفات كاسيت الدائرية 3 منافذ هواء منفصلة تعمل على تشتيت الهواء في 3 اتجاهات مما ينتج عنه نقاط عمياء. لكن مكيفات كاسيت الدائرية الجديدة من إل جي تقلل من وصلات فتحة التهوية الدائرية من أجل توزيع تدفق الهواء في جميع الأرجاء مع القضاء التام على النقاط العمياء. يمكن للمستخدمين أيضًا الاستفادة من اللوحات البلورية للتحكم الدقيق سداسي المراحل لتوزيع الهواء البارد أو الدافئ إلى أي مكان مطلوب. يتميز هذا الشكل بضعف دقة التحكم في تدفق الهواء ثلاثي المراحل الذي توفره مكيفات كاسيتات الدائرية الأخرى. أجرت إل جي اختبارات مكثفة لغرفة الهواء للتأكد قدرة التحكم الدائري الدقيق في تدفق الهواء على تحقيق تبريد أسرع بنسبة 30% مقارنة بمكيفات كاسيت الدائرية الأخرى المتاحة في الأسواق. حتى مع هذا الأداء الاستثنائي، لا يتجاوز مستوى ضوضاء التشغيل المنبعث من مكيفات كاسيت الدائرية من إل جي 39 ديسيبل (أ)، وهو أقل من مستوى الضوضاء المحدد للمكتبات النموذجية 40 ديسيبل (أ). تساهم هذه الميزات في جعل مكيفات كاسيت الدائرية من إل جي مناسبة لجميع بيئات العملاء.
تعتبر مكيفات كاسيت الدائرية من إل جي مثالية لتصميمات الأسقف المفتوحة
يوفر تصميم مكيفات كاسيت الدائرية المدمجة من إل جي مزايا عندما يكون الشكل الجمالي ضروريا للمساحة
تدفق هواء مريح: قدرات ملائمة مثالية
تعمل مكيفات كاسيت الدائرية من إل جي على زيادة انفتاح المساحة بمجرد تثبيتها من خلال تقليل ارتفاع المنتج. يبلغ ارتفاع المكيف 330 سم فقط. علاوة على ذلك، يتم وضع أنبوب التصريف وأنبوب التبريد معًا في مكان واحد بالوحدة لتقليل ظهور الأنابيب وعيرها من المكونات. توفر أغطية التعليق شكلا جماليا أكثر دقة للتركيبات. هذا التصميم المتميز مناسب تمامًا للمساحات العصرية الفاخرة مثل الفنادق والمطاعم والمقاهي والمتاحف ومتاجر الأثاث والملابس الراقية.
يعمل التصميم الأكثر تطوراً على توفير عمليات تثبيت أكثر سهولة وملاءمة
سهولة التثبيت: تصميم فائق يسمح بعملية تثبيت أكثر سهولة
لا تركز مكيفات كاسيت الدائرية من إل جي على التصميم فحسب، بل تزيد أيضًا من راحة القائمين على عمليات التثبيت. تستغرق عملية التثبيت وقتًا أقل نظرًا لأن أنبوبي التصريف التبريد مدمجين معًا في مكان واحد. علاوة على ذلك، لم يعد القائمون على عمليات التركيب بحاجة إلى إمالة رؤوسهم للخلف عند تثبيت المكيف لأن صندوق التحكم يسمح بتوصيل كابل مصدر الطاقة من الجانب. مع مكيفات كاسيت الدائرية من إل جي، أصبحت التعقيدات غير الضرورية التي تعتير مهام التثبيت شيئًا من الماضي.
عند البحث عن وحدات كاسيت مثالية لأي مساحة، يتفق أصحاب المباني والمصممين والقائمين بالتركيب على أن مكيفات كاسيت الدائرية من إل جي تفي بجميع المهام المطلوبة. تعمل كفاءة إل جي ذات الموثوقية إضافة للإمكانات الجمالية الأكثر مرونة والأداء الأكثر مثالية على القضاء على أوجه التضحية من المعادلة لتوفير حل مثالي يناسب جميع المساحات.
* قد تختلف الأجهزة والحلول وفقًا للدولة وظروف التشغيل.
