يقضي الناس ما يقرب من ٪90 من وقتهم في أماكن داخلية، ويحدث غالبية التعرض اليومي للمواد الكيميائية المحمولة جواً في المنازل والمدارس والمكاتب والبيئات الداخلية الأخرى. يشار إلى هذه المواد الكيميائية المحمولة جواً عادةً بالمركبات العضوية المتطايرة (VOCs). في أي بيئة داخلية معينة، قد يكون هناك ما يتراوح بين 50 إلى مئات المركبات العضوية المتطايرة الفردية. لا يمكن اكتشاف غالبية هذه المركبات العضوية المتطايرة بسهولة، ولكنها قد تسبب تهيجًا في العينين والأنف والحنجرة، ويمكن أن تكون أيضًا مسؤولة عن أمراض مزمنة أكثر خطورة، بما في ذلك السرطان. هذا هو سبب أهمية شهادة GREENGUARD في تخفيف التعرض لهذه المواد الكيميائية. عند استخدام منتج معتمد من معهد (GEI )، فإننا نخلق بيئات داخلية أكثر صحة، وتعتبر شهادة GREENGUARD مفيدة في رفع مستوى جودة الهواء الداخلي.