حصل مكيف كاسيت مزدوج الريَش (DUAL Vane Cassette) على اعتماد GREENGUARD Gold
بشكل عام يكون الهواء الداخلي أكثر تلوثًا بنسبة 2 إلى 10 مرات من الهواء الخارجي، وفقًا لوكالة حماية البيئة الأمريكية (EPA). وتؤدي المواد الكيميائية المنقولة جواً والتي تأتي من عناصر مثل مواد البناء والعفن وحتى الأثاث بالإضافة إلى التهوية السيئة إلى وجود مستويات غير صحية لجودة الهواء داخل المباني. وفي حين أن هذه المواد الكيميائية الضارة غالبًا ما لا يتم اكتشافها في العديد من المباني، فقد تم إنشاء معهد جرينجارد البيئي (GREENGUARD Environmental Institute) لتقديم برامج شهادات معتمدة تضمن فعالية المنتجات في تقليل انبعاثات هذه المواد الكيميائية الضارة. وتفخر LG بامتلاكها مكيف كاسيت مزدوج الريَش (DUAL Vane Cassette) ليكون أول نظام صناعي للتدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC ) يحصل على شهادة GREENGUARD الذهبية. ولكن ما هي شهادة GREENGUARD وكيف تجعل بيئاتنا الداخلية أكثر صحة وأمانًا؟ لنتعرف على المزيد حول هذه المنظمة وكيف تمكنت مكيف كاسيت مزدوج الريَش (DUAL Vane Cassette) من الحصول على الشهادة.
ما هو معهد جرينجارد البيئي (GREENGUARD Environmental Institute)؟
تم إنشاء معهد (GEI) من قبل أحد المدافعين عن جودة الهواء الداخلي المتخصصين في علوم جودة الهواء في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين واستحوذت عليه UL Environment في عام 2001. وقد أنشأ برنامج اعتماد GREENGUARD طرق اختبار تركز على 4 مجموعات متميزة من المنتجات: (1) مواد البناء والأثاث والمفروشات (2) المعدات الإلكترونية (3) منتجات التنظيف والصيانة (4) الأجهزة الطبية لمسارات الغازات التنفسية. ومنذ عام 2002 ، تم استخدام معايير شهادة GREENGUARD كأساس لشهادة LEED في الأثاث منخفض الانبعاث. وتعد معايير اعتماد GREENGUARD من أكثر المعايير صرامة في العالم ، لذلك عندما يتم اعتماد منتج من قبل معهد (GEI)، يمكننا أن نطمئن إلى أنه يفي بكافة المتطلبات كمنتج أكثر صحة وأمانًا.
شهادة GREENGUARD هي رمز لمعايير الجودة الداخلية الأكثر صحة وأمانًا
ماذا تعني شهادة GREENGUARD؟
يقضي الناس ما يقرب من ٪90 من وقتهم في أماكن داخلية، ويحدث غالبية التعرض اليومي للمواد الكيميائية المحمولة جواً في المنازل والمدارس والمكاتب والبيئات الداخلية الأخرى. يشار إلى هذه المواد الكيميائية المحمولة جواً عادةً بالمركبات العضوية المتطايرة (VOCs). في أي بيئة داخلية معينة، قد يكون هناك ما يتراوح بين 50 إلى مئات المركبات العضوية المتطايرة الفردية. لا يمكن اكتشاف غالبية هذه المركبات العضوية المتطايرة بسهولة، ولكنها قد تسبب تهيجًا في العينين والأنف والحنجرة، ويمكن أن تكون أيضًا مسؤولة عن أمراض مزمنة أكثر خطورة، بما في ذلك السرطان. هذا هو سبب أهمية شهادة GREENGUARD في تخفيف التعرض لهذه المواد الكيميائية. عند استخدام منتج معتمد من معهد (GEI )، فإننا نخلق بيئات داخلية أكثر صحة، وتعتبر شهادة GREENGUARD مفيدة في رفع مستوى جودة الهواء الداخلي.
مع شهادة GREENGUARD الذهبية، يعد مكيف كاسيت مزدوج الريَش (DUAL Vane Cassette) الأول من نوعه
شهادة GREENGUARD لمكيف كاسيت مزدوج الريَش
(DUAL Vane Cassette)
باعتباره أحد الأنظمة الصناعية في مجال التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC )، لا يمكن لمنتج مثل مكيف كاسيت مزدوج الريَش (DUAL Vane Cassette) أن يشكل نسبة كبيرة من استهلاك الطاقة في المبنى فحسب، بل يمكنه أيضًا المساهمة في توزيع المواد الكيميائية الضارة في الفضاء. لكن شهادة GREENGUARD الذهبية تضمن أن مكيف كاسيت مزدوج الريَش (DUAL Vane Cassette) قد تم اختباره بدقة من أجل انبعاث ملوثات الهواء الداخلية الضارة. تم اختبار وحدة تكييف الهواء بحثًا عن المركبات العضوية المتطايرة والجسيمات وانبعاثات الأوزون مقابل المعايير الصارمة لمؤشر معهد (GEI). تم التوصل إلى أن مكيف كاسيت مزدوج الريَش (DUAL Vane Cassette) يستوفي جميع معايير مستوى الانبعاث لبرنامج اعتماد GREENGUARD للاستخدام على المدى القصير والطويل. وباعتباره أول نظام صناعي في مجال حلول التدفئة والتهوية وتكييف الهواء يحصل على شهادة GREENGUARD، فإن LG تعتبر ذلك مصدر فخر.
تعد أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) الآن جزءًا أساسيًا من الحياة اليومية للكثيرين منا حول العالم، ويسعد LG تقديم حلول تخلق بيئات صحية للعملاء. حصول مكيف كاسيت مزدوج الريَش (DUAL Vane Cassette) على اعتماد GREENGUARD Gold هي مجرد بداية لحلول أخلاقية وأكثر صحةً من LG.
*قد تختلف المنتجات والحلول وفقًا للبلد وظروف التشغيل.
يرجى النقر فوق لافتة "طلبات الشراء" أدناه للاتصال بمكتب LG المحلي للحصول على مزيد من المعلومات حول الحلول والمنتجات.