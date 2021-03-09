We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
اتجاهات أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) في عام 2021
أصبحت أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء جزءًا لا يتجزأ من الحياة بالنسبة للكثيرين منا حول العالم؛ فهذه الأنظمة تجعلنا مرتاحين وآمنين في منازلنا ومكاتبنا وسيارتنا وتقريبًا كل مبنى ندخله. كما أن هذه الأنظمة ضرورية في مجال صناعة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) ومع التغييرات الاجتماعية والتباعد، تم تحديد صناعة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء لرؤية التغييرات التي تلبي تلك الاحتياجات واحتياجات القوى العاملة المتغيرة. ومع بداية عام 2021، نود أن ننظر في مستقبل أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) الأساسية هذه واستكشاف الاتجاهات التي يمكن أن نتوقع رؤيتها في الصناعة من خلال الإحصائيات والرسومات التي تظهر التغييرات المرتقبة في الأفق.
إعادة تعريف بيئاتنا
التأثير الاجتماعي
تم تصميم العديد من المساحات التي نشغلها يوميًا، بما في ذلك المكاتب ومراكز النقل الجماعي ومحلات البيع بالتجزئة ودور السينما، من أجل توفير كفاءة الاستخدام والسعات الكبيرة. ولكن مع زيادة خطر انتشار الفيروسات في المناطق الحضرية المزدحمة، ستتطلب هذه المساحات تصميمات جديدة مع مراعاة التهوية والتباعد وعدم الاتصال.
تأثير أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC)
نظرًا لأنه تم إثبات أن المساحات جيدة التهوية تقلل من خطر الإصابة بالعدوى وفقًا لورقة من SAGE EMG (2)، فإن توفير التهوية والتحكم في المناخ في الأماكن التي يحافظ فيها الأشخاص على مسافة تباعد سيكون أيضًا محور تصميمات أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC).
انتقال سلسلة التوريد
التأثير الاجتماعي
تأثرت سلاسل التوريد في جميع الصناعات بالوباء، ويواجه الموردون في جميع المراحل مستودعات مكتظة ومبيعات منخفضة. سيتعين على الموردين التحول بسرعة لتقييم الطلب بدقة أكبر.
تأثير أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC)
وبالمثل، ستحتاج صناعة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) إلى تبني المرونة في حساب الطلبات؛ حيث عبر أكثر من 42٪ من المصنعين عن اهتمامهم بإعادة تعريف استراتيجيات سلسلة التوريد منذ الوباء. ونتيجة لذلك، ستظهر طرق التواصل مع الموردين وإبلاغهم في جميع مراحل سلسلة التوريد في عام 2021.
الارتقاء بتجربة العملاء
التأثير الاجتماعي
مع وجود ما يصل إلى 86٪ من المستهلكين الذين هم على استعداد لدفع المزيد مقابل الحصول على تجربة عملاء أفضل، والحاجة إلى استمرار التباعد الاجتماعي في المستقبل المنظور، ستسعى الصناعات القائمة على الخدمات إلى تقليل الاتصال المباشر مع العملاء من خلال التقنيات غير التلامسية التي ستجعل أيضًا التفاعلات أكثر راحة.
تأثير أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC)
وإذا كان الفنيون المتخصصون في مجال التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) يحتاجون إلى التدخل المباشر لعمليات الإصلاح والصيانة، فإن صناعة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) ستشهد تنفيذًا أساسياً للتقنيات التي تعمل على تحسين تجربة العملاء وتوفر اتصالات أكثر أمانًا مع العملاء مثل المعاملات المريحة بدون لمس وخدمات الصيانة عن بُعد.
استجابة أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) للعمل في المنزل
التأثير الاجتماعي
مع توقع أن يتضاعف عدد الأشخاص الذين يعملون من المنزل في عام 2021 بسبب جائحة كوفيد-19، فإنه من المتوقع أن يصبح العمل عن بعد أمرًا عاديًا أكثر من كونه اتجاهًا قصير المدى؛ حيث زادت الاجتماعات عبر الإنترنت بنسبة تصل إلى 48٪.
تأثير أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC)
سوف يطلب الناس وظائف أكثر ذكاءً من منازلهم وأنظمة تدفئة وتهوية وتكييف الهواء (HVAC ). سوف تعالج صناعة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) القطاع السكني من خلال ابتكارات تعمل على تحسين المنزل لتلبية احتياجات أكثر تنوعًا مثل التحكم الدقيق في المنطقة وحلول التدفق المتغير لغاز التبريد (VRF) الأكثر كفاءة للتطبيقات السكنية.
التكامل بدون لمس
التأثير الاجتماعي
جعلت المخاوف بشأن فيروس كوفيد-19 المنقول جواً الناس أكثر وعياً بشأن الاتصال بالآخرين وبشأن جودة الهواء في الأماكن التي يشغلونها. سيتم تصميم المساحات بأساليب تسمح بتوصيل الهواء النقي للأفراد مع تقديم تطبيقات عدم الاتصال بما في ذلك مستشعرات الحركة والتعرف على الصوت وكشف القرب.
تأثير أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC)
ونظرًا لأن التحكم بدون لمس وتهوية الهواء سيصبحان من الأولويات، فستكون أدوات التحكم في نظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) أكثر تخصيصًا من خلال الأجهزة الذكية وستُظهر أنظمة التهوية أو تنقية الهواء زيادة في الطلب.
1. مصدر الاستجابة. (20 نوفمبر 2020). تؤكد الحكومة أهمية التهوية للحد من انتشار كوفيد-19. مأخوذ عن https://pressreleases.responsesource.com/news/100448/government-confirms-importance-of-ventilation-to-reduce-spread-of-covid-19/
2. SAGE EMG. (2020). دور التهوية في التحكم في انتقال سارس-كوف-2 مأخوذ عن https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/928720/S0789_EMG_Role_of_Ventilation_in_Controlling_SARS-CoV-2_Transmission.pdf
3. Shipping and Freight Resource. (21 أبريل 2020). 42٪ سيغيرون استراتيجيات سلسلة التوريد في أعقاب جائحة كوفيد-19 - استبيان الأثر. مأخوذ عن https://www.shippingandfreightresource.com/supply-chain-strategies-post-covid-19-impact-survey/#
4. Toma Kulbytė. (11 ديسمبر 2020). 37 إحصائية لتجربة العملاء تحتاج إلى معرفتها لعام 2021. مأخوذ عن https://www.superoffice.com/blog/customer-experience-statistics/
5. Finances Online. (2020). 12 اتجاهاً وتوقعاً أساسياً بشأن العمل من المنزل لعام 2020/2021 يجب أن تعرفها مأخوذ عن https://financesonline.com/work-from-home-trends/
6. Jared Spataro. (22 سبتمبر 2020) نظرة على رفاهية الموظفين، بعد ستة أشهر من انتشار الوباء. مأخوذ عن https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/blog/2020/09/22/pulse-employees-wellbeing-six-months-pandemic/
*قد تختلف المنتجات والحلول وفقًا للبلد وظروف التشغيل.
يرجى النقر فوق لافتة "طلبات الشراء" أدناه للاتصال بمكتب LG المحلي للحصول على مزيد من المعلومات حول الحلول والمنتجات.
- السابق
- التالي