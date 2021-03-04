We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
حلول تنقية الهواء الشاملة لبيئات أكثر صحة
يعد استنشاق الهواء النقي في الصباح طريقة رائعة لبدء يومك، ولهذا يسر حلول LG لتنقية الهواء تقديم مجموعة واسعة من المنتجات لضمان تنفس هواء صحي ونظيف. لقد جعلتنا جائحة كوفيد-19 ندرك أيضًا أهمية توافر الهواء النقي والنظيف في المساحات التي نشغلها يوميًا. من أجهزة التكييف المنقية للهواء إلى أجهزة تنقية الهواء المحمولة والأجهزة القابلة للارتداء، تعمل LG على ما هو أبعد من ذلك لتوفير جودة هواء صحية طوال اليوم. دعونا نلقي نظرة على بعض هذه الحلول لنرى كيفية قيامها بتوفير بيئات صحية بغض النظر عن مكان وجودك.
هواء أنظف في المنزل
من وقت استيقاظك في الصباح حتى وقت الاستعداد للنوم ليلًا، فإن الهواء النظيف في المنزل يعني بيئة أكثر صحة لك ولعائلتك. يستخدم جهاز تنقية الهواء LG PuriCare 360 طريقة فريدة لتنقية الهواء CleanBooster، والتي توفر 360 درجة من الهواء النظيف في دائرة نصف قطرها 7 أمتار. ويعمل نظام تنقية الهواء هذا أيضًا على تنقية الهواء بالقرب من الأرض حيث يلعب الأطفال لتوفير بيئة أنظف للجميع. ويمكن أيضًا تركيب مكيف كاسيت أحادي الاتجاه (1-way cassette) من LG مع أجهزة تنقية الهواء من LG والتي تعمل على التنقية الشاملة للهواء لإضافة تنقية الهواء إلى التحكم في المناخ. سنتعرف على المزيد حول أجهزة تنقية الهواء أدناه.
هواء أنظف في المكتب
إن الحفاظ على الهواء النظيف في الأماكن التي نعمل فيها لا يقل أهمية عن المنزل؛ فالهواء النظيف والصحي لا يساهم في تحسين صحتنا فحسب، بل يؤدي أيضًا إلى تحسين إنتاجيتنا. يمكن تزويد مكيف كاسيت ثنائي الريش (DUAL Vane Cassette) من LG بجهاز تنقية الهواء من LG والذي يحتوي على نظام تنقية الهواء المؤلف من 5 خطوات. تم اختبار جهاز تنقية الهواء باستخدام تقنية ديناميكا الموائع الحسابية (CFD) لإزالة أكثر من 90٪ من الغبار الناعم من الهواء في أقل من 30 دقيقة. تم اعتماد مرشح الغبار الناعم PM1.0 والمرشح الإلكتروستاتيكي من TUV للتخلص من الغبار الناعم والفيروسات من الهواء. يمكن كيف كاسيت ثنائي الريش (DUAL Vane Cassette) من LG المزود بجهاز تنقية الهواء القيام بتنقية الهواء حتى في المساحات الكبيرة والمفتوحة للوصول إلى كل ركن من أركان المكتب.
هواء أنظف أثناء التنقل
عند التنقل من مكان إلى آخر، فإن حماية أنفسنا من الغبار والتلوث أمر لا يُقدر بثمن أيضًا. سواء كنت تتجول في المدينة أو تقود سيارتك، فإن LG لديها حلول لتنقية الهواء لضمان تنفسك هواءً صحياً. قناع تنقية الهواء القابل للارتداء (PuriCare Wearable Air Purifier) من LG مزود بمرشحين HEPA، ويتناسب مع وجهك بشكل مريح لتوفير هواء نقي حتى أثناء التواجد في الهواء الطلق. تم تزويد جهاز تنقية الهواء (PuriCare Mini) من LG أيضًا بمرشحات HEPA لتوفير تنقية الهواء في سيارتك أو في الأماكن الصغيرة الأخرى عندما تكون بعيدًا عن المنزل. تعد حلول تنقية الهواء المحمولة مثالية للأماكن التي يمثل فيها تلوث الهواء الثقيل مشكلة.
التحكم في الهواء النظيف
حلول التحكم قادرة على مساعدتك في تحقيق أقصى استفادة من أنظمة تنقية الهواء لديك. تتيح لك حلول التحكم من LG المزودة بمستشعرات الغبار الدقيقة PM1.0 مراقبة جودة الهواء بسهولة حتى تكون واثقًا من أن منزلك أو مكتبك يقوم بتوزيع الهواء النظيف. يتيح لك الاتصال بـ LG ThinQ أيضًا مراقبة أنظمة تنقية الهواء والتحكم فيها بسهولة في أي وقت وفي أي مكان حتى عندما تكون بعيدًا عن المنزل.
سواءً كنت في المنزل أو في العمل أو أثناء التجول، توفر حلول LG لتنقية الهواء جودة هواء نظيفة وصحية ومريحة طوال اليوم. يعد الحفاظ على بيئات صحية أكثر أهمية من أي وقت مضى، ويسعد LG تحسين حياتك من خلال توفير حلول تنقية الهواء الشاملة
*قد تختلف المنتجات والحلول وفقًا للبلد وظروف التشغيل.
يرجى النقر فوق لافتة "طلبات الشراء" أدناه للاتصال بمكتب LG المحلي للحصول على مزيد من المعلومات حول الحلول والمنتجات.