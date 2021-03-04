إن الحفاظ على الهواء النظيف في الأماكن التي نعمل فيها لا يقل أهمية عن المنزل؛ فالهواء النظيف والصحي لا يساهم في تحسين صحتنا فحسب، بل يؤدي أيضًا إلى تحسين إنتاجيتنا. يمكن تزويد مكيف كاسيت ثنائي الريش (DUAL Vane Cassette) من LG بجهاز تنقية الهواء من LG والذي يحتوي على نظام تنقية الهواء المؤلف من 5 خطوات. تم اختبار جهاز تنقية الهواء باستخدام تقنية ديناميكا الموائع الحسابية (CFD) لإزالة أكثر من 90٪ من الغبار الناعم من الهواء في أقل من 30 دقيقة. تم اعتماد مرشح الغبار الناعم PM1.0 والمرشح الإلكتروستاتيكي من TUV للتخلص من الغبار الناعم والفيروسات من الهواء. يمكن كيف كاسيت ثنائي الريش (DUAL Vane Cassette) من LG المزود بجهاز تنقية الهواء القيام بتنقية الهواء حتى في المساحات الكبيرة والمفتوحة للوصول إلى كل ركن من أركان المكتب.