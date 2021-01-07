إذا وجدت ماءًا أو رطوبة حول مكونات نظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC)، فإن نظامك يخبرك بوجود تسرب. يمكن أن يكون هذا ببساطة انسدادًا أو تسربًا من مضخة المكثفات، والتي يجب تغييرها أو إصلاحها. ستؤدي الرطوبة حول مكونات النظام في النهاية إلى تكوين العفن والتعفن الفطري. يمكن أيضاً أن يكون هناك تسرب للمبرد، وقد يكون ذلك خطراً على من هم في المنزل. يجب إجراء الصيانة أو الإصلاحات عند أول علامة للتسرب لمنع حدوث مشكلات أكثر خطورة في المستقبل القريب.

إذا كنت تستمع جيدًا، فإن نظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) الخاص بك لديه الكثير ليقوله. يُعد الاهتمام الشديد بالنظام أفضل طريقة للبقاء آمنًا ومرتاحاً مع تجنب التكاليف الكبيرة المحتملة لاحقًا. عندما يتحدث نظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) الخاص بك، تأكد من الاستماع!