5 أشياء يريد نظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) لديك أن تعرفها
يمكن أن يكون نظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) الخاص بك هو أفضل صديق لك خلال فصول الصيف الخانقة والشتاء المتجمد لأنه يبقيك أنت وعائلتك مرتاحين وآمنين طوال العام. ولكن ماذا لو كان نظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) الخاص بك يستطيع التحدث؟ ما الذي يجب أن يقوله حول كيفية أدائه وكيفية شعوره؟ قد لا يتمكن نظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) الخاص بك من التحدث، ولكن لديه طرق لإخبارك عندما يحتاج إلى العناية. دعنا نلقي نظرة على بعض الأشياء التي قد يرغب نظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) لديك في معرفتها للحفاظ على تشغيله بأعلى أداء على مدار العام.
تدفق الهواء الأقل من المثالي يعد علامة أكيدة على أن نظام نظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) يحتاج إلى العناية
تدفق هواء أقل من المثالي
إذا كان مكيف الهواء الخاص بك لا يبرد بشكل سليم، أو إذا كان تدفق الهواء ليس قويًا كما ينبغي، فقد يخبرك نظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) أن القنوات أو الفتحات مسدودة. لحسن الحظ، هذه مشكلة يمكن غالبًا معالجتها بسهولة. وتعد المرشحات مكاناً جيداً لبدء علاج المشكلة في هذه الحالة. عندما تكون المرشحات متسخة، لا يمكن أن يتدفق الهواء بشكل سليم عبر نظامك ويبرد الهواء في منزلك. توجد المرشحات إما في وحداتك الداخلية أو ربما خلف الشبكة في الردهة إذا كان لديك نظام أنبوبي. يجب تغيير المرشحات بانتظام للحصول على هواء نظيف يتدفق بكل انسيابية. من المهم أيضًا الحفاظ على المكثف الخارجي نظيفًا وخاليًا من الأتربة لضمان تدفق الهواء بشكل صحيح. يمكنك إزالة الأتربة من جميع جوانب المكثف بخرطوم الحديقة بعد إغلاق النظام.
الروائح الغريبة القادمة من نظامك قد تعني وجود مشاكل خطيرة في المستقبل
الأصوات والروائح الغريبة
إذا كان نظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) الخاص بك يصدر أصوات صرير أو ضوضاء، فقد يخبرك أن الوقت قد حان لاستبداله أو على الأقل إجراء فحص شامل. الأصوات الغريبة تعني أن هناك مشكلة خطيرة داخل النظام. تأكد من الاتصال بالفني إذا كان نظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) لديك يصدر ضوضاء. الروائح الغريبة هي أيضًا علامة على وجود خطأ ما. يمكن أن يتراكم العفن في نظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) ويسبب مشاكل صحية لعائلتك. قد تعني الروائح غير العادية أيضًا وجود مشكلة في الأسلاك في النظام، ومن المحتمل أن تكون خطيرة. ابحث عن الأصوات والروائح الغريبة القادمة من نظامك.
إذا كان نظامك لا يُخرج الهواء البارد، فمن المحتمل أن تكون المشكلة بالضاغط
تدفق الهواء بدون هواء بارد
عندما يتدفق الهواء بسلاسة ولكنه ليس باردًا، فقد يخبرك نظامك أن الضاغط يحتاج إلى الاستبدال. وقد تكون المشكلة أيضاً في انخفاض مستويات غاز التبريد. ويمكن أن يكون تسرب غاز التبريد مشكلة خطيرة، لذا من الأفضل فحص نظامك في أسرع وقت ممكن بمجرد ملاحظة انخفاض أداء التبريد.
ظهور الصقيع على مكونات نظامك يعني أن السائل لا يتدفق بشكل صحيح.
ظهور الصقيع في الصيف
يُعد ظهور الصقيع على أنابيب نظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء الخاص بك علامة على تجمده، وسيوف يؤدي ذلك إلى إعاقة قدرة النظام على التبريد؛ حيث لن يتمكن غاز التبريد من التدفق بشكل سليم. يمكن إذابة النظام كحل مؤقت عن طريق ترك المروحة قيد التشغيل مع إيقاف تشغيل مكيف الهواء. إذا تجمد النظام مرة أخرى، فقد يكون هناك خطأ ما خطير في النظام، وسيكون بحاجة إلى صيانة أو إعادة تجهيز. في النهاية، قد تكون المشكلة شيئًا بسيطًا مثل وجود مرشح متسخ أو قنوات مسدودة. مرة أخرى، يعد فحص المرشح والقنوات في جميع أنحاء النظام مكانًا جيدًا للبدء. إذا لم يؤد ذلك إلى حل المشكلة، فقد حان الوقت لاستقدام متخصص لإلقاء نظرة.
تعني الرطوبة القادمة من نظامك أو حوله أن هناك شيئًا ما يتسرب ويحتاج إلى الإصلاح.
الرطوبة والتسرب
إذا وجدت ماءًا أو رطوبة حول مكونات نظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC)، فإن نظامك يخبرك بوجود تسرب. يمكن أن يكون هذا ببساطة انسدادًا أو تسربًا من مضخة المكثفات، والتي يجب تغييرها أو إصلاحها. ستؤدي الرطوبة حول مكونات النظام في النهاية إلى تكوين العفن والتعفن الفطري. يمكن أيضاً أن يكون هناك تسرب للمبرد، وقد يكون ذلك خطراً على من هم في المنزل. يجب إجراء الصيانة أو الإصلاحات عند أول علامة للتسرب لمنع حدوث مشكلات أكثر خطورة في المستقبل القريب.
إذا كنت تستمع جيدًا، فإن نظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) الخاص بك لديه الكثير ليقوله. يُعد الاهتمام الشديد بالنظام أفضل طريقة للبقاء آمنًا ومرتاحاً مع تجنب التكاليف الكبيرة المحتملة لاحقًا. عندما يتحدث نظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) الخاص بك، تأكد من الاستماع!
