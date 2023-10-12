نعم، تتلائم الوحدات الخارجية لأنظمة Multi Split بشكل مثالي مع المساحات الخارجية المحدودة مثل شرفات الشقق أو الوحدات السكنية أو القصور. إذا لم تكن متأكدًا من متطلبات المساحة، فيرجى العثور على الوكيل الموجود في منطقتك أو استفسر منا عن الشراء حتى يتمكن خبراؤنا من مساعدتك في إيجاد الحل الأمثل لمساحتك.