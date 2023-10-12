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أنظمة التقسيم المتعددة (Multi Split)

أنظمة التقسيم المتعددة هي مكيف هواء مدمج وقوي مع وحدة خارجية واحدة تدعم في نفس الوقت العديد من الوحدات الداخلية. إنها حل تبريد شامل ورائع لتوفير المساحة وبالإضافة إلى إضفاء الأناقة وكفاءة الطاقة.

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ما هي أنظمة التقسيم المتعددة (Multi Split)؟ الميزات الرئيسية المنتجات المطروحة الأسئلة الشائعة
ما هي أنظمة التقسيم المتعددة (Multi Split)؟
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ما هي  أنظمة التقسيم المتعددة (Multi Split)؟

What is Multi Split?

أنظمة التقسيم المتعددة

يمكن التحكم في كل وحدة داخلية في نظام Multi Split بشكل مستقل، مما يتيح لك تخصيص التبريد والتدفئة في غرف مختلفة.

الميزات الرئيسية

Desde la perspectiva de una hormiga, se despliega una cafetería adornada con sillas, mesas y plantas, mientras en el techo se despliega un casete redondo LG.

توفير المساحات

فرِّغ المنطقة التي كانت تشغلها مجموعات من الوحدات الخارجية. مع نظام Multi Split، يتطلب التثبيت أقل مساحة لأنك تحتاج فقط إلى وحدة خارجية واحدة لدعم وحدات داخلية متعددة.

Se muestra el cassette de techo LG One Way, con una línea de puntos y una flecha roja que marcan la altura del cuerpo de la unidad de 132 mm.

تركيب مرن

الهيكل النحيف للوحدات الداخلية المصممة بشكل مضغوط، ولا سيما 1 Way Cassette، يشغل مساحة صغيرة، مما يتيح تركيبًا مرنًا حتى في المناطق ذات مساحة السقف المحدودة.

En el fondo, las fábricas emiten un humo oscuro, mientras a la derecha se ve un Smart Inverter de LG, encerrado en una caja transparente con un escudo metálico.

وحدات داخلية متعددة

اختر بحرية ونسق التصميم كما تحب. كل ما تحتاجه هو وحدة خارجية واحدة لاستيعاب مجموعة متنوعة من الوحدات الداخلية. حدد خيارات التصميم الجمالية التي تناسب المساحة على أفضل وجه.

LG ThinQ

LG ThinQ

استمتع بحرية إدارة المنزل عن بعد. يتيح تطبيق LG ThinQ™ التحكم في درجة الحرارة بسهولة، والأوامر الصوتية، ومراقبة استهلاك الطاقة في الوقت الفعلي، وكل ذلك من أجل تحسين كفاءة المنزل.

LG ThinQ شاهد المزيد حول تطبيق LG THINQ

* يرجى الملاحظة أن مودم WiFi قد يكون ضروريًا حسب موقعك.

المنتجات المطروحة

CEILING MOUNTED CASSETTE
CEILING MOUNTED CASSETTE
CEILING CONCEALED DUCT
CEILING CONCEALED DUCT
WALL MOUNTED UNIT
WALL MOUNTED UNIT
CONSOLE
CONSOLE

* يمكن أن تختلف المنتجات المطروحة حسب البلد.

الأسئلة الشائعة

س.

 كم عدد الوحدات الداخلية التي يمكن أن تتصل بنظام التقسيم المتعدد (Multi Split)؟

ج.

 في حالة النوع متعدد التوصيلات (Multi Piping)، يمكن لوحدة خارجية واحدة أن تدعم ما يصل إلى خمس وحدات داخلية. لتركيب أكثر من تسع وحدات داخلية، اعثر على الوكيل الموجود في منطقتك للحصول على المساعدة.

س.

هل يمكن التحكم في كل وحدة داخلية بشكل منفصل؟

ج.

 أجل، يُعد التحكم المنفصل بكل وحدة على حدى من الميزات الفريدة لأنظمة التقسيم المتعددة. قم بتخصيص راحتك في كل غرفة إلى المستوى الذي تريده من الكمال وقم بعمل ذلك بسهولة باستخدام تطبيق LG ThinQ.

س.

ما الفرق بين أنظمة التقسيم المتعددة (Multi Split) والمُكيفات ذات الوحدة الداخلية المنفرد (Single Split)؟

ج.

 تحتوي أنظمة التكييف الفردية (Single Split) على تكوين 1 إلى 1 حيث يتم توصيل وحدة خارجية واحدة بوحدة داخلية واحدة بينما تعمل أنظمة Multi Split بوحدة خارجية واحدة تخدم وحدات داخلية متعددة.

س.

 هل يمكن تركيب الوحدة الخارجية الخاصة بأنظمة التقسيم المتعددة (Multi Split) في مساحات ضيقة؟

ج.

نعم، تتلائم الوحدات الخارجية لأنظمة Multi Split بشكل مثالي مع المساحات الخارجية المحدودة مثل شرفات الشقق أو الوحدات السكنية أو القصور. إذا لم تكن متأكدًا من متطلبات المساحة، فيرجى العثور على الوكيل الموجود في منطقتك أو استفسر منا عن الشراء حتى يتمكن خبراؤنا من مساعدتك في إيجاد الحل الأمثل لمساحتك.

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