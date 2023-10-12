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أنظمة التقسيم المتعددة (Multi Split)
أنظمة التقسيم المتعددة هي مكيف هواء مدمج وقوي مع وحدة خارجية واحدة تدعم في نفس الوقت العديد من الوحدات الداخلية. إنها حل تبريد شامل ورائع لتوفير المساحة وبالإضافة إلى إضفاء الأناقة وكفاءة الطاقة.
ما هي أنظمة التقسيم المتعددة (Multi Split)؟
الميزات الرئيسية
* يرجى الملاحظة أن مودم WiFi قد يكون ضروريًا حسب موقعك.
المنتجات المطروحة
* يمكن أن تختلف المنتجات المطروحة حسب البلد.
الأسئلة الشائعة
كم عدد الوحدات الداخلية التي يمكن أن تتصل بنظام التقسيم المتعدد (Multi Split)؟
في حالة النوع متعدد التوصيلات (Multi Piping)، يمكن لوحدة خارجية واحدة أن تدعم ما يصل إلى خمس وحدات داخلية. لتركيب أكثر من تسع وحدات داخلية، اعثر على الوكيل الموجود في منطقتك للحصول على المساعدة.
هل يمكن التحكم في كل وحدة داخلية بشكل منفصل؟
أجل، يُعد التحكم المنفصل بكل وحدة على حدى من الميزات الفريدة لأنظمة التقسيم المتعددة. قم بتخصيص راحتك في كل غرفة إلى المستوى الذي تريده من الكمال وقم بعمل ذلك بسهولة باستخدام تطبيق LG ThinQ.
ما الفرق بين أنظمة التقسيم المتعددة (Multi Split) والمُكيفات ذات الوحدة الداخلية المنفرد (Single Split)؟
تحتوي أنظمة التكييف الفردية (Single Split) على تكوين 1 إلى 1 حيث يتم توصيل وحدة خارجية واحدة بوحدة داخلية واحدة بينما تعمل أنظمة Multi Split بوحدة خارجية واحدة تخدم وحدات داخلية متعددة.
هل يمكن تركيب الوحدة الخارجية الخاصة بأنظمة التقسيم المتعددة (Multi Split) في مساحات ضيقة؟
نعم، تتلائم الوحدات الخارجية لأنظمة Multi Split بشكل مثالي مع المساحات الخارجية المحدودة مثل شرفات الشقق أو الوحدات السكنية أو القصور. إذا لم تكن متأكدًا من متطلبات المساحة، فيرجى العثور على الوكيل الموجود في منطقتك أو استفسر منا عن الشراء حتى يتمكن خبراؤنا من مساعدتك في إيجاد الحل الأمثل لمساحتك.