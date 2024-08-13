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Beyaz Eşya 3’lü Fırsat Paketi
10834260 GTL539BQAM kuse.pdf
Enerji Sınıfı : EU
Turkey_DFC612FWE_MEZ68817398.pdf
Enerji Sınıfı : EU
RF WM

Özellikler

Galeri

Teknik Özellikler

İncelemeler

Satış Noktaları

Destek

Beyaz Eşya 3’lü Fırsat Paketi

10834260 GTL539BQAM kuse.pdf
Enerji Sınıfı : EU
Turkey_DFC612FWE_MEZ68817398.pdf
Enerji Sınıfı : EU
RF WM

Beyaz Eşya 3’lü Fırsat Paketi

612.539
  • front
  • front
  • front
  • front
front
front
front
front

Temel Özellikler

  • QuadWash™
  • 10 Yıl motor Garantisi
  • 6 Hareketli,
  • Steam™
  • Multi-Air-Flow
  • Total No Frost
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Tüm Özellikler

TEMEL ÖZELLİK

Panel Tipi

Önden Kontrol

Ekran Tipi

LED

Kurulum Tipi

Ayaklı

Toplam Yer Ayarları

14

GÖRÜNÜM

Durum Göstergeleri

Yok

Tambur Malzemesi

STS

Renkler

Beyaz

Kalan Zaman Göstergesi

LED

RAF ÖZELLİKLERİ

Çatal Bıçak Sepetleri

Var

Yüksekliği Ayarlanabilir 3. Raf

Yok

TEMEL ÖZELLİKLER

Aqua-Stop

Var

Deterjan ve Parlatıcı Gözü

Var

DirectDrive Motor™

Var

Inverter Direct Drive Motor

Var

Püskürtme Kolu Sayısı

3

QuadWash™

Var

Kir (Bulanıklık) Sensörü

Var

TrueSteam™

Yok

Vario Yıkama Sistemi

Var

Su Yumuşatıcı

Var

Anti-Bakteriyel Bakım

Var

Otomatik Açılan Kapı

Yok

SenseClean Yıkama Sistemi

Var

Smart Rack+™

Evet (Üst Raf_Kısmen Katlanabilir / Alt Raf_Kısmen Katlanabilir)

AKILLI TEKNOLOJİ

NFC

Yok

Uzaktan İzleme

Yok

Smart Diagnosis

Var

ThinQ (Wi-Fi)

Yok

Proaktif Müşteri Hizmetleri

Yok

Uzaktan Kontrol

Yok

BOYUTLAR / BOŞLUKLAR / AĞIRLIK

Ayarlanabilir Ayak (mm)

30

Ambalaj Boyutları - GxYxD (mm)

680 x 890 x 665

Ambalaj Ağırlığı (kg)

49

Ürün Boyutları - G x Y x D (mm)

600 x 850 x 600

Ürün Ağırlığı (kg)

45

PROGRAM / SEÇENEK

Gecikmeli Başlatma

Var

Otomatik

Var

İptal

Var

Kumanda Kilidi

Var

Hassas

Yok

Program İndirme

Yok

Dual Zone

Yok

Eko

Var

Enerji Tasarrufu

Yok

Ekspres

Yok

Ekstra Kuruluk

Var

Yarım Yük

Var

Ağır

Yok

Yüksek Sıcaklık

Var

Yoğun

Var

Makine Temizliği

Makine Temizleme (Buharsız)

Normal

Yok

Seçenek Sayısı

5

Yıkama Programı Sayısı (Program)

5

Tazeleme

Yok

Durulama

Yok

Buhar

Yok

Turbo

Var

ENERJİ/SU PERFORMANSI

Devir süresi

298

Ekspres Devir Süresi

38

Gürültü Emisyon Sınıfı

C

Gürültü Seviyesi (dBA)

45

Turbo Devir Süresi

59

Su Tüketimi(L)

9,9

GÜÇ / DEĞERLENDİRMELER

Frekans (Hz)

50

Güç Tüketimi (W)

1 600 - 1 800

Güç Kaynağı (V)

220 - 240

UYUMLULUK BİLGİLERİ

uzatma
Product information sheet (DFC612FWE)
uzatma
Türkiye Energy Label 2019(DFC612FWE)
uzatma
Türkiye Information Sheet(DFC612FWE)
UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ
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Ana Özellikler

Maksimum Yıkama Kapasitesi (kg)

9

Ürün Boyutları (G x Y x D mm)

600x850x550

ezDispense

Yok

Buhar

Var

Kırışıklık Azaltma

Yok

ThinQ (Wi-Fi)

Var

Tüm Özellikler

BOYUTLAR VE AĞIRLIKLAR

Kutu Boyutları (G x Y x D mm)

660x890x660

Ürün Boyutları (G x Y x D mm)

600x850x550

Ağırlık (kg)

58,0

Ağırlığa ambalaj dahildir (kg)

62,0

Arka Kapaktan Kapıya Ürün Derinliği (D' mm)

590

Kapı Açıkken Ürün Derinliği 90˚ (D'' mm)

1030

MALZEME VE YÜZEY

Gövde Rengi

Parlak Beyaz

Kapı Tipi

Yuvarlak Kapı (Kapaksız)

KAPASİTE

Maksimum Yıkama Kapasitesi (kg)

9

KUMANDA VE EKRAN

Alarmı Erteleyici

3-19 saat

Ekran Tipi

Kadran + Tam Dokunmatik Düğmeler ve LCD+LED Ekran

Kapı Kilidi Göstergesi

Var

ÖZELLİKLER

6 Hareketli DD

Var

AI DD

Yok

Tip

Önden Yüklemeli Çamaşır Makinesi

Program Sonu Sinyali

Var

Merkez Sistemi

Yok

Öğe Ekleme

Yok

ezDispense

Yok

Otomatik Yeniden Başlatma

Yok

Inverter DirectDrive

Var

Köpük algılama sistemi

Var

LoadSense

Var

Buhar

Var

Tambur Işığı

Yok

Buhar +

Yok

Tesviye Ayakları

Var

Paslanmaz Çelik Tambur

Var

TurboWash360˚

Yok

Kabartmalı İç Tambur

Var

Titreşim sensörü

Yok

Tambur Kaldırıcı

Plastik Kaldırıcı

Su Besleme (Sıcak / Soğuk)

Sadece Soğuk

Su Seviyesi

Otomatik

PROGRAMLAR

Yorgan

Yok

Pamuk

Var

Bebek Buhar Bakımı

Yok

AI Yıkama

Yok

Allergy Care (yıkama)

Yok

Otomatik Yıkama

Yok

Bebek Bakımı

Yok

Bebek Giyim

Yok

Yatak Takımı Temizliği

Yok

Yatak Çarşafları

Yok

Soğuk Yıkama

Yok

Renk Bakımı

Yok

Pamuk +

Yok

Koyu Renkli Yıkama

Yok

Hassas Ürünler

Var

Çift Durulama

Yok

İndirilmiş Döngü

Var

Mont ve Ceketler

Yok

Gömlekler

Yok

Sadece Kurutma

Yok

Kolay Bakım

Var

Eko 40-60

Var

Nazik Bakım

Yok

Hijyen

Yok

Yoğun 60

Yok

Kotlar

Yok

Karışık (Farklı Kumaşlar)

Var

Tek Gömlek

Yok

Dış Mekan

Yok

Evcil Hayvan Bakımı

Yok

Hızlı 14 (Speed ​​14)

Yok

Hızlı 30

Var

Hızlı Yıkama

Yok

Hızlı Yıkama+Kurutma

Yok

Yağmurlu Günler

Yok

Tazeleme

Yok

Sadece Durulama

Yok

Durulama + Sıkma

Yok

Okul Üniformaları

Yok

Sessiz Yıkama

Yok

Tek Giysiler

Yok

Cilt Bakımı

Yok

Kol manşetleri ve Yakalar

Yok

Az Yükleme

Yok

Akıllı Durulama

Yok

Sadece Sıkma

Yok

Spor Giyim(Aktif Giyim)

Var

Leke Bakımı

Yok

Buharlı Tazeleme

Yok

Havlular

Yok

Küvet Temizliği

Var

TurboYıkama 39

Yok

TurboYıkama 49

Yok

TurboYıkama 59

Yok

Yıkama+Kurulama

Yok

Sadece Yıkama

Yok

Yün (Elde/Yün)

Var

EKSTRA SEÇENEKLER

Wi-Fi

Var

Öğe Ekleme

Var

Alarm Açık / Kapalı

Yok

Çocuk Kilidi

Var

Bitiş Erteleme

Var

Deterjan Seviyesi

Yok

Tambur Işığı

Yok

Ön Yıkama

Var

Uzaktan Başlatma

Var

Durulama + Sıkma

Var

Durulama +

Yok

Yumuşatıcı Seviyesi

Yok

Sıkma

1400/1200/1000/800/400/Sıkma yok

Buhar

Yok

Sıcaklık

Soğuk/20/30/40/60/95℃

Tambur Temizleme

Yok

TurboWash

Yok

Yıkama

Var

Kırışıklık Azaltma

Yok

Soğuk Yıkama

Yok

ezDispense Başlık Temizliği

Yok

AKILLI TEKNOLOJİ

Smart Diagnosis

Var

Program İndirme

Var

Enerji İzleme

Var

Uzaktan Başlatma ve Program Ekranı

Var

ThinQ (Wi-Fi)

Var

Tambur Temizleme Fonksiyonu

Var

Akıllı Eşleştirme

Var

SEÇENEKLER / AKSESUARLAR

LG TWINWash ile Uyumlu

Yok

BARKOD

Barkod

8806096186510

UYUMLULUK BİLGİLERİ

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Product information sheet (F4Y1VYPQ5)
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Türkiye Energy Label 2019(F4Y1VYPQ5)
uzatma
Türkiye Information Sheet(F4Y1VYPQ5)
uzatma
TÜRKİYE LABEL(F4Y1VYPQ5)
UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ
Yazdır

Ana Özellikler

Ürün Boyutları (G x Y x D) (mm)

760 x 1860 x 737

Kompresör Tipi

İnverter Kompresör

Tüm Özellikler

TEMEL ÖZELLİKLER

Ürün Tipi

Alttan Dondurucu

KAPASİTE

Dondurucu Depolama Hacmi(L)

131

Buzdolabı Depolama Hacmi(L)

402

Toplam Depolama Hacmi(L)

533

BOYUTLAR VE AĞIRLIK

Ambalaj Ağırlığı (kg)

99

Ürün Boyutları (G x Y x D) (mm)

760 x 1860 x 737

Ürün Ağırlığı (kg)

94,5

ÖZELLİKLER

Door Cooling+

Yok

LINEAR Cooling

Yok

InstaView

Yok

Koku Giderici

Var

BUZ VE SU SİSTEMİ

Sadece Su Sebili

Yok

Otomatik Buz Makinesi

Yok

MALZEME VE YÜZEY

Yüzey (Kapı)

Beyaz

PERFORMANS

Kompresör Tipi

İnverter Kompresör

BUZDOLABI BÖLMESİ

Buzdolabı Işığı

Üst LED

Raf_Temperli Cam

5

Hygiene Fresh+

Yok

Sebzelik

Yok

Fresh 0 Zone

Yok

Raf_Katlanır

Yok

Şişe (Şarap) Rafı

Yok

Yumurta Tepsisi / Yumurta Sepeti

2 Yumurta Tepsisi

Sebzelik (Fresh Converter)

Yok

AKILLI TEKNOLOJİ

Smart Diagnosis

Yok

ThinQ (Wi-Fi)

Yok

DONDURUCU BÖLMESİ

Dondurucu Işığı

Üst LED

Çoklu Hava Akışı

Yok

UYUMLULUK BİLGİLERİ

uzatma
Türkiye Energy Label 2019(GTL539BQAM)
uzatma
Türkiye Information Sheet(GTL539BQAM)
UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

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