Beyaz Eşya 3’lü Fırsat Paketi

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
-
LG Bulaşık Makinesi | QuadWash™ | Beyaz Renk
-
LG 9kg Çamaşır Makinesi I Beyaz Renk
-
LG No Frost Buzdolabı I 533 Litre I Beyaz
Tüm Özellikler
TEMEL ÖZELLİK
-
Panel Tipi
-
Önden Kontrol
-
Ekran Tipi
-
LED
-
Kurulum Tipi
-
Ayaklı
-
Toplam Yer Ayarları
-
14
GÖRÜNÜM
-
Durum Göstergeleri
-
Yok
-
Tambur Malzemesi
-
STS
-
Renkler
-
Beyaz
-
Kalan Zaman Göstergesi
-
LED
RAF ÖZELLİKLERİ
-
Çatal Bıçak Sepetleri
-
Var
-
Yüksekliği Ayarlanabilir 3. Raf
-
Yok
TEMEL ÖZELLİKLER
-
Aqua-Stop
-
Var
-
Deterjan ve Parlatıcı Gözü
-
Var
-
DirectDrive Motor™
-
Var
-
Inverter Direct Drive Motor
-
Var
-
Püskürtme Kolu Sayısı
-
3
-
QuadWash™
-
Var
-
Kir (Bulanıklık) Sensörü
-
Var
-
TrueSteam™
-
Yok
-
Vario Yıkama Sistemi
-
Var
-
Su Yumuşatıcı
-
Var
-
Anti-Bakteriyel Bakım
-
Var
-
Otomatik Açılan Kapı
-
Yok
-
SenseClean Yıkama Sistemi
-
Var
-
Smart Rack+™
-
Evet (Üst Raf_Kısmen Katlanabilir / Alt Raf_Kısmen Katlanabilir)
AKILLI TEKNOLOJİ
-
NFC
-
Yok
-
Uzaktan İzleme
-
Yok
-
Smart Diagnosis
-
Var
-
ThinQ (Wi-Fi)
-
Yok
-
Proaktif Müşteri Hizmetleri
-
Yok
-
Uzaktan Kontrol
-
Yok
BOYUTLAR / BOŞLUKLAR / AĞIRLIK
-
Ayarlanabilir Ayak (mm)
-
30
-
Ambalaj Boyutları - GxYxD (mm)
-
680 x 890 x 665
-
Ambalaj Ağırlığı (kg)
-
49
-
Ürün Boyutları - G x Y x D (mm)
-
600 x 850 x 600
-
Ürün Ağırlığı (kg)
-
45
PROGRAM / SEÇENEK
-
Gecikmeli Başlatma
-
Var
-
Otomatik
-
Var
-
İptal
-
Var
-
Kumanda Kilidi
-
Var
-
Hassas
-
Yok
-
Program İndirme
-
Yok
-
Dual Zone
-
Yok
-
Eko
-
Var
-
Enerji Tasarrufu
-
Yok
-
Ekspres
-
Yok
-
Ekstra Kuruluk
-
Var
-
Yarım Yük
-
Var
-
Ağır
-
Yok
-
Yüksek Sıcaklık
-
Var
-
Yoğun
-
Var
-
Makine Temizliği
-
Makine Temizleme (Buharsız)
-
Normal
-
Yok
-
Seçenek Sayısı
-
5
-
Yıkama Programı Sayısı (Program)
-
5
-
Tazeleme
-
Yok
-
Durulama
-
Yok
-
Buhar
-
Yok
-
Turbo
-
Var
ENERJİ/SU PERFORMANSI
-
Devir süresi
-
298
-
Ekspres Devir Süresi
-
38
-
Gürültü Emisyon Sınıfı
-
C
-
Gürültü Seviyesi (dBA)
-
45
-
Turbo Devir Süresi
-
59
-
Su Tüketimi(L)
-
9,9
GÜÇ / DEĞERLENDİRMELER
-
Frekans (Hz)
-
50
-
Güç Tüketimi (W)
-
1 600 - 1 800
-
Güç Kaynağı (V)
-
220 - 240
UYUMLULUK BİLGİLERİ
Ana Özellikler
-
Maksimum Yıkama Kapasitesi (kg)
-
9
-
Ürün Boyutları (G x Y x D mm)
-
600x850x550
-
ezDispense
-
Yok
-
Buhar
-
Var
-
Kırışıklık Azaltma
-
Yok
-
ThinQ (Wi-Fi)
-
Var
Tüm Özellikler
BOYUTLAR VE AĞIRLIKLAR
-
Kutu Boyutları (G x Y x D mm)
-
660x890x660
-
Ürün Boyutları (G x Y x D mm)
-
600x850x550
-
Ağırlık (kg)
-
58,0
-
Ağırlığa ambalaj dahildir (kg)
-
62,0
-
Arka Kapaktan Kapıya Ürün Derinliği (D' mm)
-
590
-
Kapı Açıkken Ürün Derinliği 90˚ (D'' mm)
-
1030
MALZEME VE YÜZEY
-
Gövde Rengi
-
Parlak Beyaz
-
Kapı Tipi
-
Yuvarlak Kapı (Kapaksız)
KAPASİTE
-
Maksimum Yıkama Kapasitesi (kg)
-
9
KUMANDA VE EKRAN
-
Alarmı Erteleyici
-
3-19 saat
-
Ekran Tipi
-
Kadran + Tam Dokunmatik Düğmeler ve LCD+LED Ekran
-
Kapı Kilidi Göstergesi
-
Var
ÖZELLİKLER
-
6 Hareketli DD
-
Var
-
AI DD
-
Yok
-
Tip
-
Önden Yüklemeli Çamaşır Makinesi
-
Program Sonu Sinyali
-
Var
-
Merkez Sistemi
-
Yok
-
Öğe Ekleme
-
Yok
-
ezDispense
-
Yok
-
Otomatik Yeniden Başlatma
-
Yok
-
Inverter DirectDrive
-
Var
-
Köpük algılama sistemi
-
Var
-
LoadSense
-
Var
-
Buhar
-
Var
-
Tambur Işığı
-
Yok
-
Buhar +
-
Yok
-
Tesviye Ayakları
-
Var
-
Paslanmaz Çelik Tambur
-
Var
-
TurboWash360˚
-
Yok
-
Kabartmalı İç Tambur
-
Var
-
Titreşim sensörü
-
Yok
-
Tambur Kaldırıcı
-
Plastik Kaldırıcı
-
Su Besleme (Sıcak / Soğuk)
-
Sadece Soğuk
-
Su Seviyesi
-
Otomatik
PROGRAMLAR
-
Yorgan
-
Yok
-
Pamuk
-
Var
-
Bebek Buhar Bakımı
-
Yok
-
AI Yıkama
-
Yok
-
Allergy Care (yıkama)
-
Yok
-
Otomatik Yıkama
-
Yok
-
Bebek Bakımı
-
Yok
-
Bebek Giyim
-
Yok
-
Yatak Takımı Temizliği
-
Yok
-
Yatak Çarşafları
-
Yok
-
Soğuk Yıkama
-
Yok
-
Renk Bakımı
-
Yok
-
Pamuk +
-
Yok
-
Koyu Renkli Yıkama
-
Yok
-
Hassas Ürünler
-
Var
-
Çift Durulama
-
Yok
-
İndirilmiş Döngü
-
Var
-
Mont ve Ceketler
-
Yok
-
Gömlekler
-
Yok
-
Sadece Kurutma
-
Yok
-
Kolay Bakım
-
Var
-
Eko 40-60
-
Var
-
Nazik Bakım
-
Yok
-
Hijyen
-
Yok
-
Yoğun 60
-
Yok
-
Kotlar
-
Yok
-
Karışık (Farklı Kumaşlar)
-
Var
-
Tek Gömlek
-
Yok
-
Dış Mekan
-
Yok
-
Evcil Hayvan Bakımı
-
Yok
-
Hızlı 14 (Speed 14)
-
Yok
-
Hızlı 30
-
Var
-
Hızlı Yıkama
-
Yok
-
Hızlı Yıkama+Kurutma
-
Yok
-
Yağmurlu Günler
-
Yok
-
Tazeleme
-
Yok
-
Sadece Durulama
-
Yok
-
Durulama + Sıkma
-
Yok
-
Okul Üniformaları
-
Yok
-
Sessiz Yıkama
-
Yok
-
Tek Giysiler
-
Yok
-
Cilt Bakımı
-
Yok
-
Kol manşetleri ve Yakalar
-
Yok
-
Az Yükleme
-
Yok
-
Akıllı Durulama
-
Yok
-
Sadece Sıkma
-
Yok
-
Spor Giyim(Aktif Giyim)
-
Var
-
Leke Bakımı
-
Yok
-
Buharlı Tazeleme
-
Yok
-
Havlular
-
Yok
-
Küvet Temizliği
-
Var
-
TurboYıkama 39
-
Yok
-
TurboYıkama 49
-
Yok
-
TurboYıkama 59
-
Yok
-
Yıkama+Kurulama
-
Yok
-
Sadece Yıkama
-
Yok
-
Yün (Elde/Yün)
-
Var
EKSTRA SEÇENEKLER
-
Wi-Fi
-
Var
-
Öğe Ekleme
-
Var
-
Alarm Açık / Kapalı
-
Yok
-
Çocuk Kilidi
-
Var
-
Bitiş Erteleme
-
Var
-
Deterjan Seviyesi
-
Yok
-
Tambur Işığı
-
Yok
-
Ön Yıkama
-
Var
-
Uzaktan Başlatma
-
Var
-
Durulama + Sıkma
-
Var
-
Durulama +
-
Yok
-
Yumuşatıcı Seviyesi
-
Yok
-
Sıkma
-
1400/1200/1000/800/400/Sıkma yok
-
Buhar
-
Yok
-
Sıcaklık
-
Soğuk/20/30/40/60/95℃
-
Tambur Temizleme
-
Yok
-
TurboWash
-
Yok
-
Yıkama
-
Var
-
Kırışıklık Azaltma
-
Yok
-
Soğuk Yıkama
-
Yok
-
ezDispense Başlık Temizliği
-
Yok
AKILLI TEKNOLOJİ
-
Smart Diagnosis
-
Var
-
Program İndirme
-
Var
-
Enerji İzleme
-
Var
-
Uzaktan Başlatma ve Program Ekranı
-
Var
-
ThinQ (Wi-Fi)
-
Var
-
Tambur Temizleme Fonksiyonu
-
Var
-
Akıllı Eşleştirme
-
Var
SEÇENEKLER / AKSESUARLAR
-
LG TWINWash ile Uyumlu
-
Yok
BARKOD
-
Barkod
-
8806096186510
UYUMLULUK BİLGİLERİ
Ana Özellikler
-
Ürün Boyutları (G x Y x D) (mm)
-
760 x 1860 x 737
-
Kompresör Tipi
-
İnverter Kompresör
Tüm Özellikler
TEMEL ÖZELLİKLER
-
Ürün Tipi
-
Alttan Dondurucu
KAPASİTE
-
Dondurucu Depolama Hacmi(L)
-
131
-
Buzdolabı Depolama Hacmi(L)
-
402
-
Toplam Depolama Hacmi(L)
-
533
BOYUTLAR VE AĞIRLIK
-
Ambalaj Ağırlığı (kg)
-
99
-
Ürün Boyutları (G x Y x D) (mm)
-
760 x 1860 x 737
-
Ürün Ağırlığı (kg)
-
94,5
ÖZELLİKLER
-
Door Cooling+
-
Yok
-
LINEAR Cooling
-
Yok
-
InstaView
-
Yok
-
Koku Giderici
-
Var
BUZ VE SU SİSTEMİ
-
Sadece Su Sebili
-
Yok
-
Otomatik Buz Makinesi
-
Yok
MALZEME VE YÜZEY
-
Yüzey (Kapı)
-
Beyaz
PERFORMANS
-
Kompresör Tipi
-
İnverter Kompresör
BUZDOLABI BÖLMESİ
-
Buzdolabı Işığı
-
Üst LED
-
Raf_Temperli Cam
-
5
-
Hygiene Fresh+
-
Yok
-
Sebzelik
-
Yok
-
Fresh 0 Zone
-
Yok
-
Raf_Katlanır
-
Yok
-
Şişe (Şarap) Rafı
-
Yok
-
Yumurta Tepsisi / Yumurta Sepeti
-
2 Yumurta Tepsisi
-
Sebzelik (Fresh Converter)
-
Yok
AKILLI TEKNOLOJİ
-
Smart Diagnosis
-
Yok
-
ThinQ (Wi-Fi)
-
Yok
DONDURUCU BÖLMESİ
-
Dondurucu Işığı
-
Üst LED
-
Çoklu Hava Akışı
-
Yok
UYUMLULUK BİLGİLERİ
Müşteri Yorumları
Mağazada Bul
LG Size Özel Seçimler
-
Kılavuz ve Yazılım
Ürününüzün kullanım kılavuzlarını ve en yeni yazılımlarını indirin.
-
Sorun Giderme
Ürününüz için faydalı nasıl yapılır videoları bulun.
-
Garanti
Ürün garanti bilgilerinizi buradan kontrol edin.
-
Yedek Parça ve Aksesuar
Ürününüz için aksesuarları keşfedin.
-
Ürün Kaydı
Ürününüzün kaydını oluşturmak daha hızlı destek almanıza yardımcı olur.
-
İlgili Aramalar
LG ürününüzle ilgili kılavuz, sorun giderme ve garanti bilgilerini bulun.
-
Sipariş desteği
Siparişinizi takip edin ve siparişle ilgili SSS’lere göz atın.
-
Onarım talebi
Çevrimiçi olarak kolayca onarım hizmeti talep edin.
Bizimle İletişime Geçin
-
Canlı Sohbet
Alışveriş yardımı, indirimler ve teklifler için gerçek zamanlı olarak LG Ürün Uzmanları ile sohbet edin.
-
En popüler mesajlaşma uygulamasını kullanarak LG Hizmet Desteği ile sohbet edin.
-
Bize e-posta gönderin
LG Hizmet Desteğine e-posta gönderin.
-
Bizi Arayın
Müşteri desteği temsilcilerimizle doğrudan konuşun.