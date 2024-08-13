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Doğayı korumaya yönelik çalışmalarımız doğrultusunda, en iyi Inverter Lineer Kompresör buzdolabını yarattık. LINEARCooling™ ve DoorCooling⁺™ teknolojisinden faydalanan NatureFRESH™, hassas sıcaklık kontrolü ile yiyecekleri doğal olarak taze tutar.

Inverter Lineer Kompresör

Inverter Lineer Kompresör, sıcaklık dalgalanmalarını azaltarak taze ürünlerin görünümünü ve tadını daha uzun süre korumaya yardımcı olur.

LINEARCooling™

LINEARCooling™, sıcaklık dalgalanmalarını ±0,5℃* aralığında tutarak geleneksel soğutma sistemlerinden daha uzun süre dayanan tazelik sağlar.

DoorCooling

DoorCooling⁺™, iç sıcaklığı daha stabil hale getirir ve geleneksel soğutma sistemlerinden %35** daha hızlı soğutur.

*Dondurucu Altta GBB72NSDFN (±0,5℃), Çift Pratik Kapılı GF-L570PL (±0,5℃), Yan Yana J811NS35 (±0,5℃), Dondurucu Üstte B607S (±0,5℃) ve Dondurucu Üstte B606S (±1.0℃) LGE modelleri arasındaki taze yiyecek bölmesinde ortalama tepeden tepeye sıcaklık dalgalanmalarını ölçen LG’ye ait kurum içi test yönteminin kullanıldığı UL test sonuçlarına dayanır.

**LG kurum içi test yöntemi kullanılarak LGE DoorCooling⁺™ olmayan ve DoorCooling⁺™ B607S modellerinde 32℃ ile 5℃ arasında kapı sepeti soğutma süresini karşılaştıran UL testlerine dayanır.

TAZE YİYİN

Duyularınızı Tatmin Edin

Ne kadar aç olursanız olun, doğal tazeliğin tadına vararak tüm duyularınızı tatmin edebilirsiniz. Doğal tazeliğin duyularınızı nasıl harekete geçirdiğini görün.

Duyularınızı Tatmin Edin

Ne kadar aç olursanız olun, doğal tazeliğin tadına vararak tüm duyularınızı tatmin edebilirsiniz. Doğal tazeliğin duyularınızı nasıl harekete geçirdiğini görün.

Duyularınızı Tatmin Edin

Ne kadar aç olursanız olun, doğal tazeliğin tadına vararak tüm duyularınızı tatmin edebilirsiniz. Doğal tazeliğin duyularınızı nasıl harekete geçirdiğini görün.

Duyularınızı Tatmin Edin

Ne kadar aç olursanız olun, doğal tazeliğin tadına vararak tüm duyularınızı tatmin edebilirsiniz. Doğal tazeliğin duyularınızı nasıl harekete geçirdiğini görün.

Duyularınızı Tatmin Edin

Ne kadar aç olursanız olun, doğal tazeliğin tadına vararak tüm duyularınızı tatmin edebilirsiniz. Doğal tazeliğin duyularınızı nasıl harekete geçirdiğini görün.

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Bizim gibi kalabalık ailelerde, özellikle çocukların sürekli buzdolabının kapağını açıp kapattığı bir evde #LGInstaView muhteşem bir buzdolabı✌🏻.

Biliyorsunuz; kıymetli babalarla her pazar, kahvaltı saatlerinde mutfakta buluşuyorum. Kahvaltılık malzemelerimi hafta sonu sevdiklerim için hazırlarken, donmamış olmaları, minimum sıcaklıkta saklanmış olmaları ve en uzun süre tazeliklerini korumalarını birinci önceliğim.#LGbuzdolabı'mın kahvaltılık özel bölümü ile hepsi taptaze✌️.

Dilara Koçak ile sağlıklı yaşam ve doğru buzdolabı kullanımını püf noktaları.

Fresh Zone, Nem Kontrol Ünitesi ve çok daha fazla özelliğe bayılıyorum!

LG NatureFRESH Buzdolabının hızlı soğutma sisteminden haberiniz var mı?

LINEARCooling teknolojisi yiyecekleri ±0,5°C sıcaklıkta taptaze tutuyor.

LINEARCooling, sıcaklık dalgalanmalarını ±0,5°C aralığında tutmayı başarır.

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