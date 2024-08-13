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Doğayı korumaya yönelik çalışmalarımız doğrultusunda, en iyi Inverter Lineer Kompresör buzdolabını yarattık. LINEARCooling™ ve DoorCooling⁺™ teknolojisinden faydalanan NatureFRESH™, hassas sıcaklık kontrolü ile yiyecekleri doğal olarak taze tutar.
Inverter Lineer Kompresör
Inverter Lineer Kompresör, sıcaklık dalgalanmalarını azaltarak taze ürünlerin görünümünü ve tadını daha uzun süre korumaya yardımcı olur.
LINEARCooling™
LINEARCooling™, sıcaklık dalgalanmalarını ±0,5℃* aralığında tutarak geleneksel soğutma sistemlerinden daha uzun süre dayanan tazelik sağlar.
*Dondurucu Altta GBB72NSDFN (±0,5℃), Çift Pratik Kapılı GF-L570PL (±0,5℃), Yan Yana J811NS35 (±0,5℃), Dondurucu Üstte B607S (±0,5℃) ve Dondurucu Üstte B606S (±1.0℃) LGE modelleri arasındaki taze yiyecek bölmesinde ortalama tepeden tepeye sıcaklık dalgalanmalarını ölçen LG’ye ait kurum içi test yönteminin kullanıldığı UL test sonuçlarına dayanır.
**LG kurum içi test yöntemi kullanılarak LGE DoorCooling⁺™ olmayan ve DoorCooling⁺™ B607S modellerinde 32℃ ile 5℃ arasında kapı sepeti soğutma süresini karşılaştıran UL testlerine dayanır.
TAZE YİYİN
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Bizim gibi kalabalık ailelerde, özellikle çocukların sürekli buzdolabının kapağını açıp kapattığı bir evde #LGInstaView muhteşem bir buzdolabı✌🏻.
Biliyorsunuz; kıymetli babalarla her pazar, kahvaltı saatlerinde mutfakta buluşuyorum. Kahvaltılık malzemelerimi hafta sonu sevdiklerim için hazırlarken, donmamış olmaları, minimum sıcaklıkta saklanmış olmaları ve en uzun süre tazeliklerini korumalarını birinci önceliğim.#LGbuzdolabı'mın kahvaltılık özel bölümü ile hepsi taptaze✌️.
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