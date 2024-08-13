Biliyorsunuz; kıymetli babalarla her pazar, kahvaltı saatlerinde mutfakta buluşuyorum. Kahvaltılık malzemelerimi hafta sonu sevdiklerim için hazırlarken, donmamış olmaları, minimum sıcaklıkta saklanmış olmaları ve en uzun süre tazeliklerini korumalarını birinci önceliğim.#LGbuzdolabı'mın kahvaltılık özel bölümü ile hepsi taptaze✌️.