LG, Bear Robotics'e Stratejik Yatırım Yapıyor

LG Electronics (LG), şirketin yeni ve önemli bir iş alanı olan hizmet robotiğindeki yeteneklerinin gelişimini hızlandırmak için stratejik bir yatırım hamlesi yapıyor. LG, 60 milyon ABD doları tutarında bir yatırımla, yapay zeka destekli otonom hizmet robotları konusunda uzmanlaşmış, Silikon Vadisi merkezli önde gelen girişimlerden biri olan Bear Robotics'ten hisse satın almak için bir anlaşma imzaladı. Bu stratejik yatırım, kısa vadeli getiriden ziyade, LG'nin portföyünü uzun vadeli büyüme için desteklemeyi amaçlıyor. Hisse alımının tamamlanmasının ardından şirket, Bear Robotics'in en büyük hissesine tek başına sahip olacak.

LG CEO'su William Cho, CES 2024'te bu tür potansiyel sermaye yatırımlarını tartışarak şunları söylemişti: "Hizmet robotiği pazarında öncelikle teslimat ve lojistik gibi alanlara odaklanıyoruz. Ancak, öz sermaye yatırımları veya birleşme ve satın alma olasılığını açık tutarak gelecekteki yönelimleri dikkatle değerlendiriyoruz."

Google'da eski Kıdemli Yazılım Mühendisi ve Teknik Lider olan CEO John Ha'nın liderliğinde 2017 yılında kurulan Bear Robotics, Amerika Birleşik Devletleri, Güney Kore ve Japonya'daki pazarlara hizmet veren yapay zeka destekli iç mekan teslimat robotlarıyla tanındı. Şirket, kurucu ortağı ve CTO'su da dahil olmak üzere önde gelen teknoloji şirketlerinde çalışmış, yetenekli mühendislerden oluşan bir ekibe sahip. Bear Robotics, özellikle hizmet robotik yazılımı, robot filosu yönetimi teknolojisi ve bulut tabanlı kontrol çözümlerini platformlaştırma konusundaki uzmanlığıyla dikkat çekiyor.

Yazılım Tanımlı Robotiğe Geçişe Liderlik Etmek ve Robot İşinde Sinerjiyi Artırmak

LG, mobilite endüstrisinde gözlemlenene benzer şekilde, donanımdan yazılıma vurgu yapan Yazılım Tanımlı Robotiğe (SDR) geçişe hazırlanıyor. Gelecekteki büyüme beklentisiyle şirket, yapay zeka tabanlı otonom robot platformlarını standartlaştırmanın kritik öneminin bilincinde olarak, çeşitli ortamlara hitap edebilecek şekilde açık mimarili bir yazılım platformu üzerinde ölçeklenebilir hizmet robotları geliştirmeye kararlı. Bu anlayışla LG, bu stratejik yatırımı robot iş yeteneklerini geliştirmek için önemli bir fırsat olarak görüyor.

Robot işinde uzun yıllara dayanan deneyimiyle LG, havalimanları, oteller, restoranlar, hastaneler, perakende mağazaları, müzeler, akıllı depolar ve golf sahaları gibi çeşitli ticari alanlarda robot çözümlerinin dağıtımı konusunda uzmanlık biriktirdi. LG, Gumi'deki LG Future Park'ta hizmet robotlarının üretimine ayrılmış bir tesis işletiyor ve kalite, tedarik zinciri ve müşteri hizmetleri yönetiminde birinci sınıf yeteneklere sahip.

LG, Bear Robotics'in birinci sınıf Ar-Ge yeteneklerini ve yazılım platformu uzmanlığını kendi güçlü yönleriyle birleştirerek, pazara giriş maliyetlerini önemli ölçüde azaltmak için robot platformlarını standartlaştırma çabalarına öncülük etmeyi, böylece operasyonel verimliliği artırmayı ve sinerjiyi güçlendirmeyi hedefliyor. Bear Robotics CEO'su John Ha, "Android'in akıllı telefon çağında devrim yaratması gibi, standartlaştırılmış açık platformlar da robot pazarının etkinleştirilmesi için gereklidir" diyor.

Hizmet Robotiği Pazarında Gelecekteki Büyümeye Yönelik Rota

LG, son yıllarda pazar dinamikleri ve iş modellerinin stratejik önemi ile uyumlu olarak kaynaklarını gelecek için hızlı büyüyen sektörlere stratejik olarak yeniden tahsis etti. Bear Robotics'e yapılan yatırım, LG'nin gelecekteki büyüme stratejisinin önemli bir bileşeni olan hizmet robotu sektörünün gelişimini hızlandırma konusundaki kararlılığının somut örneği olarak gösteriliyor.

LG, robot işini gelecekteki temel direklerinden biri olarak geliştiriyor. 2017 yılında Incheon Uluslararası Havalimanı'nda kılavuz robotların devreye alınmasından bu yana, teslimat ve dezenfeksiyon işlevlerini kapsayan, çeşitli ticari ortamlar için özel çözümler giderek artan bir şekilde tanıtıldı. Geçtiğimiz yıldan bu yana LG, Amerika Birleşik Devletleri, Japonya ve Güneydoğu Asya dahil olmak üzere uluslararası pazarlara açılmayı aktif olarak sürdürdü.

Hizmet robotiği pazarının, yapay zeka ve iletişim gibi teknolojilerin hızlı ilerlemesinin de etkisiyle hızlı bir büyüme yaşaması bekleniyor. Küresel ölçekte pazarın 2021 yılında 36,2 milyar ABD dolarından 2026 yılında 103,3 milyar ABD dolarına çıkacağı tahmin ediliyor.

Geçtiğimiz yıl LG, ev, ticari, mobilite ve sanal alanlar da dahil olmak üzere çeşitli alanlardaki müşteri deneyimlerini sorunsuz bir şekilde birbirine bağlayıp genişletebilen bir Akıllı Yaşam Çözüm Şirketi'ne dönüşme hedefini özetleyen Gelecek Vizyonu 2030'u açıkladı. Bu vizyonla uyumlu olarak LG, 'Üçlü Yedi' hedefine ulaşmayı hedefliyor: ortalama büyüme oranı ve yüzde yedi veya daha fazla işletme kârının yanı sıra yedi FAVÖK oranına dönüşen bir kurumsal değer.

LG Electronics'in Baş Strateji Sorumlusu Lee Sam-soo; “Hizmet robotu pazarı bir büyüme dönemine girerken, bu sermaye yatırımı, şirketin 'Rekabette Kazanma Avantajı' sağlamasına önemli ölçüde katkıda bulunacak. Orta ve uzun vadeli bir perspektiften bakıldığında, Somutlaştırılmış Yapay Zeka ve robotik manipülasyon gibi en ileri teknolojilerin entegrasyonu yoluyla çeşitli fırsatları keşfederek robot işimizi yeni bir büyüme motoruna dönüştürmeye çalışacağız” dedi.

LG Electronics Hakkında:



LG Electronics, Inc. dünya genelinde neredeyse her ülkedeki varlığı ve 74.000’den fazla çalışanıyla teknoloji ve üretim alanında küresel olarak faaliyet gösteren yenilikçi bir şirkettir. 2023 yılında dünya çapındaki satış rakamı 84 Trilyon KRW olan LG, Beyaz Eşya & İklimlendirme Çözümleri, Ev Eğlence Sistemleri, Otomotiv Malzemeleri ve Profesyonel Ürünler iş birimlerinden oluşmaktadır. Ayrıca üst sınıf LG SIGNATURE ürünleri ve yapay zekaya sahip ThinQ’in yanı sıra televizyon, beyaz eşya, iklimlendirme çözümleri, monitörler, servis robotları ve otomotiv bileşenleri alanında da dünyanın lider üreticisidir. LG Electronics hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.LGnewsroom.com sitesini ziyaret edebilirsiniz.