LG Electronics (LG), gelişmiş, yeni LG Styler giysi bakım çözümünü CES 2024'te tanıtıyor. Elde taşınan, yüksek basınçlı buharlayıcı, Dynamic Moving Hanger™ (Dinamik Hareketli Askı) ve Dual TrueSteam™ (Çift TrueSteam) teknolojisini bir araya getiren en yeni Styler, gelişmiş kurutma, nem alma ve kırışık giderme performansıyla daha hızlı ve daha etkili çamaşır yenileme döngüleri sunuyor.

LG Styler serisinde bir ilk olan yeni model, gömleklerdeki ve diğer giysilerdeki kırışıklıkların giderilmesini kolaylaştıran ve ayrı bir ütü kullanma zahmetinden kurtaran yüksek basınçlı buhar makinesine sahip. Kullanıcılar buruşmuş kıyafetlerini kapının içine asıp, Styler'ın alt kısmında bulunan buharlayıcıyı çıkararak tek tuşla buhar işlemini başlatabiliyor. Buharlı pişirici, giysilere nüfuz etmek için güçlü, yüksek basınçlı buhar kullanıyor, onları pürüzsüz ve yumuşak bırakır ve ütüleme ihtiyacını önemli ölçüde azaltıyor1. Üstelik, yüksek basınçlı kullanışlı buharlayıcının kompakt boyutu rahatlığı artırıyor ve Styler’ın içinde kolay saklama olanağı sunuyor.

Özel Dinamik Hareketli Askı sistemini uygulayan LG Styler, çeşitli giysi ve kumaş türleri için kişiye özel bakım sağlayabiliyor. Toz giderme için yan yana hareket eden önceki model Hareketli Askı'nın aksine, yeni askı sistemi hassas ve güçlü bir giysi bakımı sunuyor. Dönen bir mekanizma olan Twisting Motion ile gelişmiş toz giderme, koku giderme2, kurutma ve kırışıklık azaltma özelliklerine sahip. Aynı zamanda, büyük ve ince toz parçacıklarını gidermek3 için giyim eşyalarını dakikada 350 kez sallayan İnce Toz döngüsü gibi Styler'ın yükseltilmiş döngülerine de katkıda bulunuyor.

Yeni Styler'ın önemli bir özelliği olarak LG'nin Dual TrueSteam teknolojisi gösteriliyor. Dual TrueSteam, suyu kaynatmak ve buhar üretmek için tek bir ısıtıcı yerine iki ısıtıcı kullanarak buhar spreyinin hacminin ve gücünün daha hassas bir şekilde kontrol edilmesini sağlıyor. İpek ve kaşmir gibi hassas kumaşlara yönelik programda sistemin iki ısıtıcısından yalnızca biri kullanılıyor ve optimize edilmiş buhar akışı kontrolü sayesinde hassas kumaş bakımı sağlanıyor.

LG'nin Dual TrueSteam™ teknolojisi aynı zamanda temizleme konusunda da mükemmel. Gardırobu hijyenik olarak temiz tutmak için giysilerde bulunan mikropların ve 11 farklı çeşit zararlı bakterinin yüzde 99,9'undan fazlasını ortadan kaldırabiliyor4.

Ek olarak, LG'nin en yeni giyim bakım çözümü, havanın oda içerisinde otomatik olarak sirküle edilmesini sağlayan yerleşik bir havalandırma sistemine sahip. Ayrıca odadan 10 litreye kadar nemi5 toplayabilen bir nem alma işlevi de sunuyor; hoş bir iç ortam sağlıyor ve giysilerin Stylerdan çıkarıldıktan sonra nemlenmesini önlüyor.

Kolay yönetim için yeni Styler'ın zaman kazandıran pantolon presi, daha keskin, kırışıksız kırışıklıklar sağlayan yükseltilmiş bir askı yapısını benimsiyor. Dahası, yeni Styler'ın kullanımı kolay LCD dokunmatik ekranı, program seçimini hızlı ve kolay hale getiriyor.

LG Electronics Beyaz Eşya ve İklimlendirme Çözümleri Şirketi Başkanı Lyu Jae-cheol, “Yeni LG Styler, çeşitli kumaşlar için en iyi bakımı ve müşterilerimize en uygun rahatlığı sağlayan çok yönlü bir giyim bakım çözümüdür. Giyim bakım sistemlerinde öncü olarak LG Styler'ın yeteneklerini geliştirmeye, gardırop yönetimini yeniden tanımlamaya ve kıyafetlerin taze görünmesini ve kokmasını her zamankinden daha kolay hale getirmeye devam edeceğiz.”

9-12 Ocak tarihleri ​​arasında CES 2024 ziyaretçileri, şirketin standında (#16008, Las Vegas Kongre Merkezi) yeni LG Styler da dahil olmak üzere LG'nin en son yeniliklerinin tümünü deneyimleyebilecek. LG'nin CES'teki tüm heyecan verici duyurularını takip etmek için www.lg.com/ces2024 adresini ve LG Global YouTube kanalını ziyaret edebilirsiniz.

1 Kore Giyim Test ve Araştırma Enstitüsü (KATRI) tarafından, pamuklu bir iş gömleği üzerinde yeni LG Styler'daki yerleşik yüksek basınçlı kullanışlı buharlayıcı kullanılarak test edilmiştir. Görünür kırışıklıklar yüzde 50 oranında azaldı.

2 Kore Giyim Test ve Araştırma Enstitüsü (KATRI) tarafından, KS K 0891:2014 standardına göre pamuklu iş gömleği üzerinde yeni LG Styler'ın Yenileme döngüsü kullanılarak test edilmiştir.

3 LG dahili test sonuçlarına göre, yeni LG Styler'ın Dinamik Hareketli Askısının dakika başına devri (RPM) döngülere bağlı olarak 120 ile 350 arasında değişmektedir. Sonuçlar gerçek kullanımlara ve çevresel faktörlere bağlı olarak farklılık gösterebilir.

4 Intertek araştırmasına göre Hijyen döngüsü, influenza A virüsleri (H1N1, H3N2), influenza B virüsü, Bulaşıcı Sığır Rinotracheitis virüsü (IBRV), Domuz salgını ishal virüsü (PED), Domuz Entero dahil olmak üzere 11 virüs türünün yüzde 99,99'unu ortadan kaldırır. Bir virüs, İnsan Coronavirüsü OC43, Bulaşıcı Köpek Hepatit Virüsü, İnsan Rota virüsü, Hepatit A virüsü ve Rhino virüsü. KATRI tarafından yakın zamanda gerçekleştirilen bir deney de Tahtakuruları etkisiz hale getirmede Hijyen döngüsünün etkinliğini gösterdi.

5 LG dahili test sonuçlarına göre, LG Styler'ın nem alma özelliği, 27 santigrat derece sıcaklığa ve yüzde 60 neme sahip kapalı bir alanda ölçüldüğünde 24 saatte 10 litre nem toplar (LG Styler kapısı 45 derecelik bir açıyla açık veya daha büyük). Nem alma performansı kullanım ortamına göre değişiklik gösterebilir.

6 Ürünlerin Türkiye pazarına giriş tarihi netleşmemiştir.

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