LG çamaşır makineleri Twin Wash™ teknolojisiyle baş döndürüyor

LG Electronics, CES 2015’te kullanıcıların beğenisine sunduğu TWIN Wash™, TurboWash™ 2.0 ve TurboSteam™ gibi üstün teknolojilere sahip makinelerle çamaşır yıkama sürecini yeniden yorumluyor.

LG Electronics Uluslararası CES 2015 fuarında sergilediği çamaşır makineleriyle çamaşır yıkama işleminde çığır açıyor. LG’nin tanıttığı yeni çamaşır makinesi serisi, önden yüklemeli makinelerde devrim yaratan TWIN Wash™ Sistemi sayesinde iki farklı çamaşır grubunu aynı anda yıkamaya olanak tanıyor. Alt bölmeye yerleştirilerek alan tasarrufu sağlayan mini yıkama bölmesi ile birlikte yıkama döngülerini oldukça kısaltıyor. Turbo Wash 2.0 ve TurboSteam özellikleri ile yıkama döngülerini hızlandırırken Wi-Fi ve NFC gibi akıllı bağlantı özellikleri sayesinde LG’nin HomeChat mesajlaşma uygulamasına bağlanabiliyor.

LG Electronics CES 2015’te aynı zamanda ödüllü EcoHybrid çamaşır kurutucuyu (Model DLHX4072V) da sergiliyor. LG’nin bu özel çamaşır kurutucusu, içindeki üstün kurutma performansına sahip Heat Pump teknolojisi sayesinde EPA’nın ENERGY STAR Gelişen Teknoloji Ödülüyle beraber CES 2015 Inovasyon ödülüne de layık görüldü.

Daha kolay çamaşır yıkamak için ergonomik tasarım

LG’nin yeni yıkama ve kurutma makinesi ikilisinin (WM9500H*A & DLGX9501V / WM9000H*A & DLGX9001V / WM5000H*A & DLGX5001V Modelleri) inanılmaz ergonomik tasarımı kullanıcılar için rahatlığı yeni bir seviyeye taşıyor. Kasnağın merkezine göre hizalanmış kapısı geleneksel modellere oranla 21 milimetre daha yukarda olan makine, aynı zamanda daha kolay ulaşılabilen 6 dereceli açısıyla kullanıcıların eğilmeden kıyafetleri makineye koymasına ve çıkartmasına imkan veriyor. Sürgülü deterjan kutusu sayesinde etrafa deterjan sıçramasını da engelliyor.

TWIN Wash™ System: “Eşsiz ve cesur”

LG Electronics TWIN Wash™ System ile çamaşır yıkama makineleri alanında oyunun kurallarını değiştiriyor. Bu akıllı inovasyon sayesinde kullanıcılar ana ve alt kısımdaki bölümde aynı anda iki farklı çamaşır grubunu yıkayabiliyorlar. Hassas ve özel yıkama isteyen çamaşırlar için tasarlanan mini yıkama bölmesi makinenin alt kısmında yer alıyor. En önemlisi ise bu bölme sayesinde kullanıcılar birden çok çamaşır grubunu aynı anda yıkayarak büyük bir zaman tasarrufu sağlıyorlar.

TWIN Wash™ System, birçok yeni yıkama seçeneği sağlayan dünyanın ilk mini kompakt yıkama haznesini (WD100C* / WD200C* modelleri), içeren alt bölümü sayesinde büyük ilgi topluyor. Bu eşsiz tasarımı ile LG TWIN Wash kullanıcıları evde başka bir çamaşır yıkama makinesi için fazladan yer ayırmaktan kurtarıyor. Tüm LG önden yüklemeli çamaşır makineleri ile birlikte kullanılabilen mini yıkama haznesi gecelikler ve iç çamaşırları gibi özel yıkama isteyen çamaşırlar için mükemmel çözümler sunuyor.

TurboWash™ 2.0 ile çok daha hızlı temizlik

LG’nin hızlı döngü teknolojisi TurboWash™ 2.0 sayesinde ön tarafta bulunan ikili enjektör ile kıyafetlere doğrudan konsantre deterjan karışımı püskürtülüyor. Çamaşır haznesinin üst tarafındaki yüksek basınçlı enjektörler tarafından yüksek devirli programlarda püskürtülen su partikülleri sayesinde çok daha hızlı bir durulama süreci sağlanıyor.

TurboSteam™ teknolojisi ile çok daha mükemmel kurutma

LG’nin gelişmiş TurboSteam™ teknolojisi yeni nesil kurutma makinelerinin performansına seviye atlatıyor. Steam Fresh™ fonksiyonu sayesinde ise yenileme zamanı geleneksel kurutuculara göre yüzde 50 daha da hızlanıyor. Turbo Steam™ özelliği ile kurutma evresinde kıyafetlere püskürtülen sıcak buhar sayesinde aşırı kurutma sorunu ortadan kalkıyor, kıyafetlerin çekmesi engelleniyor ve kırışıklıkları açıyor.

Geliştirilmiş özellikleriyle kullanımı çok rahat

LG’nin yeni yıkama-kurutma cihazları ikilisi sadece inanılmaz derecede hızlı olmakla kalmıyor aynı zamanda akıllı cihaz özelliklerini de içeriyor. Dahili SmartThinQ™ teknolojisi sayesinde WiFi bağlantı kurma kolaylığında yepyeni bir seviyeye yükseliyorlar. Ayrıca çamaşır yıkama makinesine yüklenen özel yıkama döngüleri LG akıllı telefonlardan görüntülenebiliyor ve yıkama bittiğinde telefondaki uygulamayla kullanıcıya haber verilebiliyor. Makinenin enerji gözlemleme özelliği ise kullanıcılara yararlı bilgiler sağlarken LG’nin HomeChat™ hizmeti de çamaşır yıkama makinesinin mevcut durumuyla ilgili bilgiler veriyor.

LG EcoHybrid™ çamaşır kurutma makinesi Heat Pump teknolojisiyle göz dolduruyor

LG EcoHybrid™ çamaşır kurutma makinesi enerji tasarrufu konusunda aldığı mükemmel sonuçlarla piyasada bulunan az sayıdaki ETA (Gelişen Teknoloji Ödülü) sahibi ürünlerden birisi. Isı geri dönüşümü sağlayan en ileri teknolojili Heat Pump özelliği sayesinde bilindik kurutma makinelerine oranla yüzde 53 enerji tasarrufu sağlıyor. İnovatif Otomatik Temizleme Sistemi ise her zaman makineyi temiz tutarak ve kusursuz bir şekilde çalışmasını sağlıyor. Düşük sıcaklıklardaki yüksek performansı sayesinde hassas kıyafetler için en mükemmel kurutmayı sunuyor.

Üstten yüklemeliler kullanım rahatlığına yeni bir yorum getiriyor

Bu yıl LG tarafından CES fuarında sergilenen ürünler arasında yeni mega kapasiteli üstten yüklemeli yıkama-kurutma makinesi ikilisi (Models WT7700H*A and DLGX7701) de bulunuyor. Yüksek kapasiteli çamaşır yıkama makinesi ve yüksek kapasiteli çamaşır kurutma makinesi sahip oldukları yatay sistem sayesinde benzer modellere oranla çok daha fazla çamaşır alabiliyor. Aynı zamanda LG’nin zaman tasarrufu sağlayan TurboWash™ 2.0 ve TurboSteam™ özelliklerine de sahip olan makineler verimlilik ve dünya standardında performansları ile çamaşır yıkama işleminde büyük bir zaman tasarrufu sağlıyorlar.

LG’nin en son model üstten yüklemeli çamaşır yıkama ve kurutma makineleri ikilisi sektörde fark yaratan LG EasyLoad™ teknolojisi ile iki yana açılabilen kapaklar sayesinde kullanıcılara ister sepet şeklinde isterlerse de çevirmeli bir kapak kullanma imkânı sunuyorlar. Bu eşsiz özellik kullanıcıların yıkadıkları kıyafetleri oldukça kolay bir şekilde yere doğru çekiştirmeden çıkartabilmelerini sağlıyor. LG’nin üstten yüklemeli yıkama ve kurutma makineleri aynı zamanda önden yüklemeli makinelerde de bulunan 6 Motion™ ve TurboSteam™ gibi üstün teknolojik özelliklere sahip.

Kullanıcılar NFC işaretleme teknolojisi ile daha önceden belirlenmiş yıkama döngülerini akıllı telefonları aracılığıyla indirebiliyorlar. Bu yıkama döngüleri akıllı telefona yapılan küçük bir dokunuşla aktif hale getirilebiliyorlar. Ayrıca Smart Diagnosis™ özelliği kullanıcıların karşılaştıkları her türlü problemi kolay ve verimli bir şekilde çözmelerine yardımcı oluyor.

LG Electronic Beyaz Eşya Bölümü Başkanı ve CEO’su Seong-jin Jo, konuyla ilgili yaptığı açıklamada: “LG TWIN Wash™ System ürünümüz beyaz eşya alanında çığır açan tamamen yeni bir konsepte sahip. Makinenin altına eklenen mini yıkama bölmesi, çamaşır makinesine büyük bir esneklik, rahatlık ve verimlilik katıyor. Aynı zamanda tüm dünyadaki kullanıcılar için daha iyi bir hayat yaratmak amacında en ileri teknolojiyi ve inovatif fikirleri kullanma konusunda oldukça büyük bir adım atmamızı sağlıyor” şeklinde konuştu.

Teknik Özellikler:

Önden yüklemeli Yıkama Kurutma İkilisi (Modeller: WM9500H*A & DLGX9501V / WM9000H*A & DLGX9001V / WM5000H*A & DLGX5001V)

Mega-Kapasiteli Yıkama Haznesi

Ergonomick Tasarım (Kolay Yüklenebilir Yana Yatırılmış Kapak / Sürgülü Deterjan Gözü)

Ÿ TurboWash™ 2.0

Ÿ Steam™ (Buhar)Teknolojisi

Ÿ AAFA Sertifikalı Allergiene™ (Anti-Allerjik) Program

Ÿ NSF Sertifikalı Sanitary (Hijyenik) Program

Ÿ ColdWash™ (Soğuk Yıkama) Seçeneği

Ÿ 6 Motion™ Teknolojisi

Ÿ 10 yıl garantili Inverter Direct Drive Motor

Ÿ Smart Diagnosis™ (Akıllı Teşhis)

Ÿ SmartThinQ™ Teknolojisi

Ÿ TrueBalance™ Anti-Vibrasyon (Titreşim Önleme) Sistemi

Ÿ Mega-Kapasiteli Kurutma Haznesi

Ÿ Ergonomick Tasarım (Kolay Yüklenebilir Yana Yatırılmış Kapak / Sürgülü Depo)

Ÿ TurboSteam™ (Buhar ) Teknolojisi

Ÿ Enerji Tasarrufu

Ÿ Kurutma Sensörü

Ÿ FlowSense™ Teknolojisi

Ÿ Smart Diagnosis™ (Akıllı Teşhis)

Ÿ SmartThinQ™ Teknolojisi

EcoHybrid™ Kurutucu (Model DLHX4072V)

Ÿ Mega Kapasite

Ÿ EcoHybrid™ Heat Pump (Isı Pompası) Teknolojisi

Ÿ TrueSteam™ (Buhar) Teknolojisi

Ÿ 2015 ENERGY STAR ®

Ÿ Smart Diagnosis™ (Akıllı Teşhis)

Ÿ NFC Etkileşim

Entegre Önden Yüklemeli Küçük Kapasiteli Yıkayıcı (Models WD100C*, WD200C*)

Ÿ Küçük Boyut

Ÿ İdeal tasarımlı çekmeceli taban

Ÿ 10 yıl garantili ince Inverter Direct Drive Motor

Ÿ Smart Diagnosis™ (Akıllı Teşhis)

Üstten Yüklemeli Yıkama Kurutma Makinesi ikilisi (Models WT7700H*A, DLGX770)