LG bulaşık makineleri ile mutfaklar daha akıllı, daha sağlıklı!

Günümüzde insanların bulaşıkları elde yıkamak yerine makineye atmalarının en büyük nedeni bulaşık makinelerinin sağladığı kolaylık ve zaman tasarrufu. Uluslararası Tüketici Araştırmaları Dergisi'nde yayınlanan küresel bir araştırmaya göre; Ortadoğu ve Afrika bölgesi de dahil olmak üzere kullanıcıların yüzde 45’i bulaşık makinelerini sunduğu hız ve zaman tasarrufu için tercih ederken, üçte birinden azı ise su ve enerji tasarrufu sağlaması nedeniyle kullanıyor. Yapılan çalışmalar, bulaşık makinelerinin elde yıkamaya göre daha az su ve enerji harcayarak çok daha iyi temizlediğini göstererek sadece kişisel zamandan değil enerji kaynaklarından da tasarruf sağladığının altını çiziyor.

Yerleşik Bulaşık Makineleri Pazarı: Küresel Sanayi Analizi ve Fırsat Değerlendirmesi 2014 -2020 raporu, bulaşık makinesi kullanımının bir diğer faydasının da sağlık olduğunu gösteriyor. Gıda kaynaklı hastalıklar ve evde sterilizasyona duyulan ihtiyaç arttıkça, Ortadoğu ve Afrika'da ailelerin sağlıklarına ve refahlarına katkıda bulunan bulaşık makinelerine olan talebin de artması bekleniyor.

LG bulaşık makineleri, yıkama teknolojisini her zaman daha ileriye götürüyor

LG gibi üreticiler sayesinde bulaşık makineleri, mükemmel performans ve çok yönlülüğü estetik ve modern bir tasarımla birlikte sunabiliyor. Böylece günlük hayatta sağladığı kolaylıkların yanında kusursuz bulaşık yıkama çözümlerinin faydalarını fark eden tüketicilerin sayısı hızla artıyor.

LG, tüketicilere yenilikçi ve sağlık odaklı teknolojileri bir arada sunarak çıtayı her zaman daha yukarı çıkarıyor. Bu yenilikler, bir zamanlar lüks tüketim kategorisinde bulunan ürünleri modern bir ev ihtiyacı haline getiriyor. LG'nin Inverter Direct Drive Motor özelliği, bulaşık makinelerindeki aşınmayla gürültü ve çalışma titreşimlerini önemli ölçüde azaltarak bulaşık makinesinin alan ve esnekliğinin artmasına olanak tanıyor. LG bulaşık makineleri, TrueSteam™ özelliği sayesinde narin bulaşıkların da en iyi şekilde temizlenmesini sağlıyor. Cam üzerindeki ruj gibi inatçı lekeler bile TrueSteam™ ile kırık ya da çizik olmadan kolayca temizleniyor. UV Sanitization (UV ışınları ile sterilizasyon) sayesinde makineye atılan çatal bıçaklarla tabaklardaki zararlı bakteri ve mikroplar derinlemesine temizlenerek gıda kaynaklı hastalıkların yayılma riski de önemli ölçüde azaltılıyor.

LG, önümüzdeki dönemde yeni nesil bulaşık makinelerini piyasaya sunarak yenilikçi ve kapsamlı bulaşık yıkama çözümleri arayanlar için mükemmel bir seçenek olmaya hazırlanıyor. Farklı türde tencere, tava, tabak ve çatal bıçak takımlarını en az emek, su ve enerji kullanımıyla derinlemesine temizlemek için tasarlanan LG'nin yeni bulaşık makinelerinin tüketici ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılaması bekleniyor.