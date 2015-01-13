LG Electronics kıyafet temizliğinde yeni nesil LG Styler’la çığır açtı

LG Electronics, yeni nesil LG Styler ile dikkat ve özen isteyen kıyafetlerinin temizliğine yeterli vakit ayıramayan profesyonellere, onları temizlemenin en mükemmel yolunu sunuyor.

LG Electronics, LG Styler’ın gelişmiş sürümünü 2015 Uluslararası CES’te tanıttı. Yeni kompakt ve kolay erişilebilir LG Styler, herhangi bir deterjan kullanmadan kıyafetleri temizliyor. Bu sayede takım elbise, mont gibi bakımı zor olan kıyafetler için en ideal çözümü sunuyor.

Herhangi bir çamaşır makinesine göre çok daha farklı özellikleri olan LG’nin yeni Styler ürünü, hızlı olduğu kadar kolay şekilde giysileri yeniliyor. Styler’ın Koku Giderme özelliği, sigara dumanı, yemek ve ter gibi istenmeyen kokuların kısa sürede giderilmesine yardımcı oluyor. Kullanıcılar istedikleri iki aromadan birini tercih ederek giysilerinin eşsiz bir tazelik kazanmasını sağlıyorlar.

Quick Refresh (Hızlı Tazeleme) özelliği ile giysilerdeki istenmeyen kokular giderilerek, askı taşıma sırasında küçük dalgalanmalarla buruşmuş kıyafetlerdeki tüm kırışıklıkların giderilmesi sağlanıyor. “Kolay Pantolon Kırışıklık Önleme” özelliği, sadece yarım saat içerisinde birçok pantolonu temizleyerek ütülü şekilde kullanıma sunuyor. Yeni LG Styler, dahili ısı pompasıyla kuruma esnasında sıcak hava yaratıyor ve sonrasında düşük sıcaklığı koruyarak kıyafetlerin buruşmasını ya da zarar görmesinin önüne geçiyor.

LG’nin popüler yıkama makinelerinde yer alan sıcak akım “Jet Sprey” teknolojisi TrueSteamTM ile LG Styler etkili bir temizlenme sağlıyor. Basit bir dokunmatik butonla sıcak akım, bakteri ve mikroplara savaş açarak kıyafetler ve yumuşak oyuncaklarda derin temizlik sunuyor. Aralarında Britanya Alerji Kurumu (British Allergy Foundation – BAF) ve Kore Kıyafet Test ve Araştırma Enstitüsü (Korea Apparel Testing & Research Institute - KATRI) da bulunduğu saygın kurumlar LG Styler’ın temizleme özelliğini test etti ve etkinliğini onayladı. Intertek tarafından yapılan bir başka testte ise LG Styler’ın kuru temizlemede sıklıkla kullanılan ve kanserojen olma ihtimali yüksek ana kimyasal maddeleri 90 dakika içerisinde arındırdığı ortaya çıktı.

Smart Diagnosis™ (Akıllı Teşhis) ve NFC Etkileşim’deki kolaylıklar da LG Styler’ın son modelinde öne çıkan özellikler arasında. Smart Diagnosis™ cihazın bakıma ya da tamire ihtiyacı olduğunda kullanıcıyı akıllı telefon aracılığıyla uyarıyor. Kullanıcılar ürünlerinde bulunmayan programları akıllı telefonlarına yükledikten sonra NFC ile sadece bir dokunuşla Styler’a gönderebiliyorlar.

Yeni nesil Styler’da, ilk Styler’a kıyasla kabinin genel boyutu yüzde 30 oranında düşürülürdü. Yuvarlatılmış kenarları, modern cam kapısı ve şık alüminyum kapı koluyla da herhangi bir dekora kusursuz uyum sağlayabilecek şekilde tasarlandı. LG Styler’ın kontrolü ön tarafında bulunan dokunmatik panel üzerinden yürütülürken yumuşak ve şık ışığıyla dikkat çekiyor. Yeni Styler yalnızca 40 desibel ses yayarak siz uyurken dahi sessiz bir şekilde çalışabiliyor.

“Yaşamlarımız yoğunlaştıkça gardıroplarımıza gerekli özeni göstermek daha da zorlaşıyor” diyen LG Beyaz Eşya ve Havalandırma Çözümleri Bölümü CEO’su ve Başkanı Seong-jin Jo şunları söyledi: “Profesyonel temizleme hizmetleri maliyetli olmasının yanı sıra uzun vadede kıyafetlerinize zarar verebiliyor. LG Styler tüketicilerin gardıropları üzerindeki kontrolünü artırmasına yardımcı oluyor. Ayrıca bahsettiğim hizmetlere iyi bir alternatif oluşturarak montlar, süveterler, bluzlar ve diğer hassas kıyafetlerin hem görünüşünü hem de kişi üzerindeki hissiyatını en iyi seviyeye getiriyor.”

Önemli Özellikleri:

· Kıyafet Tazeleme Kapasitesi (Toplam 4 parça)

· Kolay Pantolon Kırışık Önleme

· Heat Pump Teknolojisi

· Hijyenik Program (Intertek Sertifikalı)

· Hassas Kıyafetler için Nazik Kurutma

· Smart Diagnosis™ (Akıllı Teşhis)

· NFC Etkileşim