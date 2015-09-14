LG, çevreye duyarlı ve benzersiz kullanım kolaylığı sunan yeni buzdolaplarını tanıttı

LG Electronics yeni gelişmiş buzdolabı ürün ailesini Berlin’de düzenlenen IFA 2015’te sergiledi. Yüksek enerji tasarruflu yeni buzdolapları Çift Pratik Kapı Sistemi gibi yiyecekleri her zaman daha taze ve düzenli bir şekilde saklamanızı sağlayan teknolojilerle kullanıcıları buluşturuyor. Teknoloji harikası yeni LG buzdolapları, çevre bilincine sahip kullanıcıları da memnun edecek özellikleriyle mutfağınızda benzersiz bir konfor sunuyor.

Inverter Linear Compressor en üst seviye enerji tasarrufu sunuyor

LG’nin derin dondurucusu alt bölmede yer alan buzdolapları endüstrideki liderliğini kanıtlarken, A+++ seviyesinde enerji tasarruflu Total No Frost buzdolapları Inverter Linear Compressor teknolojisi sayesinde yüzde 20 daha az enerji tüketiyor. Aynı zamanda geleneksel olarak ileri geri şekilde çalışan pistonlar yerine kullanılan düz piston mekanizması sayesinde sürtünmeyi azaltarak çok daha sessiz çalışıyor. Bu sayede çok daha dayanıklı bir motora sahip olan buzdolabının kullanım ömrü uzuyor. VDE tarafından yapılan testlere göre LG’nin Inverter Linear Compressor teknolojisi içeren buzdolapları yüzde 32 daha az enerji tüketmekle beraber yüzde 25 daha sessiz çalışıyor. LG yeni geliştirmiş olduğu Inverter Linear Compressor teknolojili motoruna 10 yıl kadar garanti veriyor.

Çift Pratik Kapı özelliği ile eşsiz bir rahatlık

İnovatif Pratik Kapı özelliğiyle kullanıcıların hayatlarına rahatlık katan LG, bu özelliği bir adım daha ileriye götürmek amacıyla buzdolabına bir tane daha Pratik Kapı ekleyerek rahatlığı ikiye katlıyor. Tek bir tuşa basarak açılabilen sağ taraftaki Pratik Kapı ile aile bireylerinin yiyecek ve içeceklere dolabın dışından rahatlıkla erişebilmelerine imkân tanıyor. Sol tarafta yer alan Pratik Kapı ise gizlenmiş kolay açma tutacağıyla önceden doğranmış sebzeler ve soslar için mükemmel bir saklama bölmesi sunuyor. LG’nin yeni buzdolaplarında bulunan her iki Pratik Kapı bölmesi de kullanıcıların dolabın içini rahatça düzenlemesine yardımcı olan hareketli sepetlere sahip.

LG Pratik Kapı tasarımının en önemli avantajlarından biri ise, dolabın kapağı açıldığında dışarıya soğuk havanın çıkmasını yüzde 47 oranında engelleyebilmesi. Yeni seride eklenen diğer Pratik Kapı sayesinde de dışarıya soğuk havanın çıkması engelleniyor.

Akıllı Depolama sayesinde çok daha organize bir buzdolabı

LG’nin Pratik Kapı özelliği sayesinde buzdolabında saklanan yiyecekler çok daha düzenli bir yerleşimle kullanıcıya büyük bir rahatlık sunuyor. Ayrıca gardırop tipi buzdolaplarının daha da inceltilen dış kasası ve yeniden düzenlenen orta bölmesi sayesinde yiyecekler için çok daha fazla saklama alanı bulunuyor.

Total No Frost Teknolojisi ile yiyeceklerinizi sürekli taze tutun

Total No Frost teknolojisinin uzun zamandır liderliğini sürdüren LG, bu teknoloji ile buzdolabının içinde bulunan özel bir fan sayesinde soğuk havayı her noktaya eşit dağıtarak yiyecekler için en ideal saklama ortamını sağlıyor. LG buzdolaplarının Multi Air Flow özelliği ise, iç bölmelerin soğukluğunun her noktada eşit seviyede kalmasını sağlıyor. Eşsiz Pure N Fresh ve Hygiene Fresh hava filtreleme sistemleri, arıtılıp temizlenen havayı özel kanallardan dağıtarak dolabın içinde herhangi bir koku oluşmasını engelliyor.

Benzersiz özellikler ve Sorunsuz akıllı teknoloji

LG’nin Akıllı Teşhis özelliği ise, LG’nin teknik servisiyle iletişim kurarak cihazdaki problemlerin teknik servis incelemesine gerek duyulmadan belirlenmesini sağlıyor. Moist Balance Crisper (Nem Koruyucu) özelliği ise meyvelerin ve sebzelerin uygun nem oranına sahip ortamda saklanarak hızlı çürümesini engelliyor.

Ödüllü tasarıma sahip cam alt bölme dondurucu

LG’nin üst seviye buzlu camlı dondurucusu altta olan buzdolabı Red Dot Tasarım Ödüllerinde estetik ve etkinliği ile ödüle layık görüldü. Buzdolabının buzlu camlı dış yüzeyi hem görünüm olarak hem de etkileyici krom içecek rafıyla kullanıcıların beğenisini topluyor. LG buzdolapları modern tasarımlarıyla her mutfakta mükemmel görünüyorlar.

LG Electronics Beyaz Eşya ve İklimlendirme Çözümleri Bölümü Başkanı ve CEO’su Jo Seong-jin konuyla ilgili şunları söyledi: “LG’nin en son teknolojili buzdolapları tüm özellikleriyle kullanıcıların çevreye olan duyarlılığını yansıtıyor. Her gün kullanıcıların hayatlarına daha fazla rahatlık katacak teknolojiler keşfetmek için çabalıyoruz. Kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamak konusundaki kararlılığımız LG’nin buzdolabı alanındaki lider pozisyonunu kanıtlıyor”.

Teknik Özellikler:

Yüksek Enerji Verimliliğine sahip Dondurucu Altta Model

Inverter Linear Compressor™

Enerji Sınıfı A+++ -20%

Total No Frost

Multi Air Flow – Çok Noktadan Soğutma

Smart Diagnosis™ - Akıllı Teşhis

Sıfır Derece Bölmesi

Moist Balance Crisper™ - Nem Koruyucu

Hareketli Raf

İçecek Rafı

LED Işıklandırma

Kolay Açma Tutacağı

10-Yıl Motor Garantisi (Inverter Linear Compressor)

Premium Cam Yüzey Dondurucu Altta Model

Inverter Linear Compressor™

Premium Cam Yüzey Kapı

Enerji Sınıfı A+++

Total No Frost

Multi Air Flow – Çok Noktadan Soğutma

Smart Diagnosis™ - Akıllı Teşhis

Moist Balance Crisper™ - Nem Koruyucu

Hareketli Raf

İçecek Rafı

LED Işıklandırma

Aydınlatmalı Kolay Tutacak

10-Yıl Motor Garantisi (Inverter Linear Compressor)

Çift Pratik Kapılı Gardırop Tipi Buzdolabı

Inverter Linear Compressor™

Çift Pratik Kapı

Parlak Siyah Cam Kapı

Enerji Sınıfı A++

Total No Frost

Multi Air Flow – Çok Noktadan Soğutma

Smart Diagnosis™ - Akıllı Teşhis

Pure N Fresh

Hareketli Raf

Hareketli Sepet

2 Adet Ekstra Saklama Alanı

LED Işıklandırma

10-Yıl Motor Garantisi (Inverter Linear Compressor)

Lüks Modern Stil Gardırop Tipi Buzdolabı

Inverter Linear Compressor™

Pratik Kapı

Metal Kapı

Enerji Sınıfı A++

Total No Frost

Multi Air Flow – Çok Noktadan Soğutma

Smart Diagnosis™ - Akıllı Teşhis

Pure N Fresh

Hareketli Raf

2 Adet Ekstra Saklama Alanı