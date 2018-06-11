LG G serisi kazandırıyor!

LG Türkiye G serisi akıllı telefonları kapsamında yeni bir yarışma başlattı. 7 Haziran- 8 Temmuz 2018 tarihleri arasında geçerli olacak yarışma kapsamında kazanan 3 kişi, LG’nin Temmuz ayında Türkiye pazarında da satışa sunacağı en yeni G serisi akıllı telefonu LG G7ThinQ’in sahibi olacak.

www.lgkazandiriyor.com üzerinden gerçekleşecek yarışma kapsamında LG G serisini neden tercih ettiğini ve bu seriden neden vazgeçemediğini en güzel anlatan kullanıcılar 3 adet LG G7ThinQ’den birini kazanma şansı yakalayacak.

LG G7ThinQ yapay zeka entegrasyonuyla muhteşem bir kullanıcı deneyimi sunuyor

LG, odağına aldığı yapay zeka bağlantısıyla akıllı telefon kullanımına yepyeni bir boyut kazandıracak birinci sınıf akıllı telefonu LG G7ThinQ’in süper parlak 6.1 inç QHD+ FullVision ekranı, Boombox Hoparlör ile sunduğu ses kalitesi ve akıllı kamerası gibi özellikleri ile üst seviye akıllı telefon kavramının temelini yeniden şekillendiriyor.

LG G7ThinQ’in yenilenen kamerası daha akıllı

LG G7ThinQ, 8MP çözünürlüklü ön kamerası ile 16MP çözünürlüklü iki arka kamerasında daha fazla ayrıntı yakalayan ve daha yüksek çözünürlüklü fotoğraflar çekmeye imkan veren bir takım yenilikler bulunuyor.

LG G7ThinQ, yapay zeka entegrasyonu ile çok daha kullanışlı

LG G7 ThinQ, en yeni yapay zeka ve bilgisayar görüşlerini kullanarak arama yapmanın yeni bir yolu olan Google Lens özelliklerini edinen ilk cihazlardan biri olacak. Telefonun yapay zeka işlevlerini başlatan bir tuşa da sahip olan LG G7ThinQ ile bir dokunuşla Google Asistan’a bağlanmak mümkün olurken, kullanıcılar parmaklarını tuşa basılı tutarak Google ile konuşabilecek.

LG G7ThinQ, yeni ekranı ile fark yaratıyor

LG G7ThinQ’nin FullVision özellikli, 3120 x 1440 çözünürlükte, 6.1 inçlik Quad HD+, ‘Super Bright Display’ (Süper Parlak Ekran) olarak adlandırdığı yeni ekran teknolojisi 1000 nit parlaklığa ulaşarak yüksek güneş ışığında bile yüksek görüntü kalitesi sunuyor. LG G7ThinQ’in 19.5:9 en boy oranına sahip yeni ekranında LG G6'ya kıyasla neredeyse yüzde 50 daha ince bir alt çerçeve bulunuyor.

LG G7ThinQ benzersiz ses deneyimi sunuyor

LG G7ThinQ ile benzersiz ses deneyimi, LG’nin her yeni telefonunda olduğu gibi LG G7ThinQ’de de sektörde benzersiz bir kalite yakalayan premium ses yenilikleri sunuyor. LG G7ThinQ ile ilk defa kullanıcılara sunulan Boombox Hoparlör, bas miktarını iki katına çıkartırken dışarıdan herhangi bir hoparlöre ihtiyaç duymadan etkileyici stereo sesi yaratabiliyor. Ayrıca kulaklık tercih eden kullanıcılar için de DTS:X 3D Surround Ses sunan ilk akıllı telefon olan LG G7ThinQ, ses cihazı meraklılarının beklediği kaliteyi Hi-Fi Quad DAC özelliği sayesinde sağlayacaktır.