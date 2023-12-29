ULTRA İNCE HAFİF TASARIMI ve

AI DESTEKLİ GÜÇLÜ PERFORMANSIYLA

LG GRAM PRO

2024 LG gram Dizüstü Bilgisayarlar Yüksek Performanslı Yapay Zeka Yetenekleri Sağlıyor ve 'LG gram Link' Uygulamasıyla Yenilikçi Bağlantı Sunuyor.

LG Electronics (LG), 2024 yılında LG gram serisini genişletiyor ve tüketicilere yeni LG gram Pro da dahil olmak üzere daha geniş seçenekler sunuyor. Güç ve taşınabilirliğin mükemmel birleşimi olan LG gram serisi ultra hafif dizüstü bilgisayarlar, üst düzey özellikleri, olağanüstü ince ve dayanıklı tasarımlar ve tüm gün süren pil ömrünü birleştiriyor. 2024 modellerinin tümü, LG gram Link uygulamasındaki en yeni AI özellikli işlevlerle birlikte geliyor ve LG gram, Android ve iOS cihazlarında dosya paylaşımı, fotoğraf paylaşımı ve ekran yansıtma gibi görevleri basitleştiriyor.

LG gram Pro ve LG gram Pro 2'si 1 Arada

Sınıfının en iyisi LG gram Pro dizüstü bilgisayarlar (16Z90SP ve 17Z90SP modelleri), hibrit mimariye sahip Intel® Core™ Ultra işlemci, NVMe PCIe 4.0 SSD ve NVIDIA GeForce RTX 3050 grafik kartıyla donatılmış durumda.1 Yeni LG gram Pro dizüstü bilgisayarlar aynı zamanda Intel'in yapay zeka iş yüklerini ağ bağlantısı olmadan bile işleyebilen sinirsel işlem birimi (NPU) olan Intel® AI Boost’a da sahip.

Üstelik yeni LG gram, LG gram (Windows) ile Android veya iOS cihazları arasında zahmetsiz dosya paylaşımını, fotoğraf aktarımlarını ve ekran yansıtmayı kolaylaştıran uyumluluğu artıran LG gram Link uygulamasını içeriyor.2 Uygulama aynı zamanda gramda depolanan fotoğrafları akıllıca kategorilere ayıran ve anahtar kelime tanımlama yoluyla görsel aramalarını kolaylaştıran entegre bir AI işlevine de sahip. Uyumluluğu ve genel LG gram deneyimini güçlendiren LG gram Link, akıllı telefonları ve tabletleri LG gram klavyesi ve faresiyle çalıştırmak gibi birbirine bağlı bir cihaz ekosistemi oluşturarak kullanıcılara gelişmiş bağlantı ve ölçeklenebilirlik sunuyor.

Yeni LG gram Pro modellerinde çift soğutma sistemi bulunuyor. Ekstra soğutma gücü, yeni dizüstü bilgisayarların, video düzenleme programları ve AI görüntü oluşturma araçları gibi zorlu yazılımlarla çalışırken bile en iyi performansı göstermesine yardımcı oluyor. Ultra ince ve ultra hafif tasarımlarıyla hem 16 hem de 17 inç LG gram Pro, olağanüstü taşınabilirlik, şık stil ve üstün performans sunarak onları hareket halindeki profesyoneller veya üstün özellikler arayanlar için ideal hale getiriyor.

LG gram Pro dizüstü bilgisayarlar, DCI-P3 renk alanının yüzde 100 kapsamını sunarak, üstün renk ve kontrastla çarpıcı görüntü kalitesi sunuyor. 3 Her iki model de Wide Quad XGA çözünürlüklü (WQXGA / 2.560 x 1.600) IPS ekranla gelirken, 16 inç LG gram Pro ayrıca yansıma önleyici kaplamalı WQXGA+ (2.880 x 1.800) çözünürlüklü OLED ekrana sahip. Kolay bağlantı için her modelde Thunderbolt 4, USB Type-C, USB Type-A ve HDMI gibi çeşitli bağlantı noktaları bulunu- yor.

LG gram Pro 2'si 1 arada (model 16T90SP), CES 2024 İnovasyon Ödülü'nü kazandı ve yakın zamanda Guinness Dünya Rekorları'nda en hafif 16 inç 2'si 1 arada dizüstü bilgisayar olarak listelendi. Bu çok yönlü, "dönüştürülebilir" dizüstü bilgisayar aynı zamanda WQXGA+ çözünürlüklü bir OLED ekrana sahip.4 Yalnızca 12,4 milimetre kalınlığında ve 1.399 gram ağırlığında, inanılmaz derecede ince ve ultra hafif bir tasarıma sahip olan cihaz; kolay taşınmasının yanı sıra, üretkenlik ve eğlence amacıyla kullanım için de ideal olarak gösteriliyor. 360 derece ayarlanabilir menteşe, 4 yönlü süper ince çerçeve tasarımı, duyarlı dokunmatik ekran ve kablosuz olarak şarj edilebilir kalem, kullanıcılara olağanüstü esneklik ve yüksek kullanıcı deneyimi sağlıyor.

2024 LG gram

LG ayrıca 2024 yılı için yeni LG gram 17, 16, 15 ve 14 dizüstü bilgisayarları (17Z90S, 16Z90S, 15Z90S ve 14Z90S modelleri) piyasaya sürüyor. İnce, ultra hafif tasarımlara ve uzun ömürlü pil ömrüne sahip LG gramlar, iş seyahatinde olanlar için mükemmel bir çözüm oluşturuyor. 2024 LG gram modellerinin tümü Intel® Core™ Ultra işlemcilere, NVMe PCIe 4.0 SSD'lere ve parlama önleyici kaplamalı yüksek parlaklıkta IPS panellere sahip.

LG gram 17 ve gram 16 modelleri, WQXGA çözünürlüklü ekranlar ve geniş ekran boyutlarıyla birlikte geliyor; bu da onları hem iş hem de multimedya tüketimine uygun hale getiriyor. Daha küçük 15 ve 14 inç modeller, üstün taşınabilirlik ve aynı derecede tatmin edici bir kullanıcı deneyimi sunuyor. 2024 LG gram ailesindeki tüm modeller, görüntülü arama ve konferans için yerleşik Full HD (1.920 x 1.080) web kamerasıyla donatılmış durumda. Ayrıca güvenlik ve gizliliğin geliştirilmesi için LG Glance by Mirametrix ve yeni LG gram Link gibi çeşitli kullanıcı dostu yazılımlarla birlikte sunuluyor.

LG Electronics İş Çözümleri Şirketi Başkan Yardımcısı ve BT İş Birimi Başkanı YS Lee, konula ilgili şunları söyledi: “LG gram Pro serisi, ultra ince tasarımı güçlü performansla birleştiren heyecan ve- rici yeni bir ürün yelpazesi sunuyor. Üstün kullanıcı deneyimi sunan taşınabilir, yüksek özellikli cihazlar sunarak LG gram serisini genişletmeye devam edeceğiz.”

9-12 Ocak tarihleri ​​arasında Las Vegas'ta düzenlenecek CES 2024 ziyaretçileri, LG standında (#16008, Central Hall, Las Vegas Kongre Merkezi) LG gram ürünlerini inceleyebilirler. LG'nin CES'teki tüm heyecan verici duyurularını takip etmek için sosyal medyada #LGCES2024'ü takip edebilirsiniz.

Özellikler:

LG gram Pro (16Z90SP) LG gram Pro (17Z90SP) LG gram Pro 2-in-1 (16T90SP) Ekran Boyutu 16-inç 17-inç 16-inç Ekran WQXGA+ (2,880 x 1,800) OLED WQXGA (2,560 x 1,600) WQXGA+ (2,880 x 1,800) OLED WQXGA (2,560 x 1,600) LCD WQXGA (2,560 x 1,600) LCD Parlaklık (Typ.) OLED: 400nit 400nit OLED: 400nit LCD: 400nit LCD: 400nit Yenilenme Hızı 31-144Hz (VRR) OLED: 48-120Hz (VRR)

LCD: 31-144Hz (VRR) OLED: 48-120Hz (VRR)

LCD: 31-144Hz (VRR) Ağırlık 1,199g (iGPU) 1,299g (iGPU) 1,399g 1,279g (dGPU) 1,379g (dGPU) Ebat 357.7 x 251.6 x 12.4-12.8mm (iGPU) 12.6-12.9mm (iGPU) 357.25 x 253.8 x 12.4-12.9mm 357.7 x 251.6 x 13-14.4mm (dGPU) 13.2-14.6mm (dGPU) Pil 77Wh (iGPU) / 90Wh (dGPU) 77Wh Sıcaklık Çift soğutma sistemi CPU Intel® Core™ Ultra 7 işlemci / Intel® Core™ Ultra 5 işlemci GPU Intel® Arc™ grafik (iGPU) Intel® Arc™ grafik GDDR6 4GB (dGPU) ile NVIDIA RTX 3050 Hafıza Max 32GB (LPDDR5X Max 7,467MHz, Çift Kanal) Depolama Dual SSD (M.2) 256GB / 512GB / 1TB (Gen4 NVMe™) Ses Dolby Atmos özellikli HD Audio Hoparlör Stereo Speaker (3.0W x2) Smart AMP (MAX 5W x2) I/O Port 2x USB 3.2 Gen2, 2x USB 4 Gen3x2 Type C (with Power Delivery, DisplayPort, Thunderbolt 4), HDMI 2.1 Yazılım LG gram Link, LG Glance by Mirametrix®, LG Smart Assistant Kamera FHD Webcam + IR Camera with Webcam & Dual Mic.

LG gram 17 (17Z90S) LG gram 16 (16Z90S) LG gram 15 (15Z90S) LG gram 14 (14Z90S) Ekran Boyutu 17-inç 16-inç 15.6-inç 14-inç Ekran WQXGA (2,560 x 1,600) FHD (1,920 x 1,080) WUXGA (1,920 x 1,200) Parlaklık(Typ.) 350nit (60Hz non-touch), 320nit (60Hz, touch), 400nit (VRR) 350nit (IPS) / 300nit (AIT) 350nit Yenileme Hızı 60Hz / 31-144Hz (VRR, option) 60Hz Ağırlık 1,350g (non-touch 60Hz) / 1,350g (non-touch VRR) / 1,415g (touch 60Hz) 1,199g (non-touch 60Hz) / 1,204g (non-touch VRR) / 1,260g (touch 60Hz) 1,290g (Touch: 1,300g) 1,100g Boyut 378.8 x 258.8 x 17.8mm (non-touch 60Hz, non-touch VRR) 355.1 x 242.3 x 16.8mm (non-touch 60Hz, non-touch VRR) 356.27 x 223.4 x 16.95mm 312 x 214.3 x 16.9mm 378.8 x 258.8 x 18.8mm (touch 60Hz) 355.1 x 242.3 x 17.8mm (touch 60Hz) Pil 77Wh 72Wh Sıcaklık Mega soğutma sistemi CPU Intel® Core™ Ultra 7 işlemci / Intel® Core™ Ultra 5 işlrmci GPU Intel® Arc™ grafik Hafıza 8 / 16 / 32GB LPDDR5X (Çift Kanal, 7467MHz) 8 / 16 / 32GB LPDDR5X (Çift Kanal, 6400MHz) Depolamae M.2 (2280) Dual SSD slots, Gen4 2TB / 1TB / 512GB / 256GB (NVMe) Hoparlör Stereo Speaker 2.0W x 2 Stereo Speaker 1.5W x 2 Smart Amp (Max 5W) Ses Dolby Atmos özellikli HD Audio I/O Port 2x USB 3.2 Gen2x1, 2x USB 4 Gen3x2 Type C (with USB PD, DisplayPort, Thunderbolt 4), 1x HDMI 2x USB 3.2 Gen2x1, 2x USB 4 Gen3x2 Type C (with Power Delivery, DisplayPort, Thunderbolt 4), 1x HDMI 2x USB 3.2 GEN1x1: 5G 1x USB 4 GEN3x2 (Thunderbolt): 40G 1x USB3.2 GEN2x1/DP1.4: 10G HDMI 2.1 (4K@60Hz) Yazılım LG gram Link, LG Glance by Mirametrix®, LG Smart

Assistant LG gram Link, LG Glance by

Mirametrix®, LG Smart Assistant Kamera Dual Mic FHD IR Webcam (yüz tanıma)

1 NVIDIA GeForce grafik kartı isteğe bağlıdır.

2 LG gram dizüstü bilgisayarlar aynı Wi-Fi ağı veya Bluetooth aracılığıyla Android veya iOS cihazlara bağlandığında kullanılabilir.

3 OLED seçeneği DCI-P3 renk alanının yüzde 100'ünü kapsıyor, LCD modeli ise yüzde 99'unu kapsıyor.

4 LG gram Pro 2'si 1 arada, WQXGA çözünürlüklü (2.560 x 1.600) IPS paneliyle de mevcuttur. Fiyat modele göre değişiklik gösterebilir.

5 Ürünlerin Türkiye pazarına giriş tarihi netleşmemiştir.

LG Electronics Hakkında:

LG Electronics, Inc. dünya genelinde neredeyse her ülkedeki varlığı ve 74.000’den fazla çalışanıyla teknoloji ve üretim alanında küresel olarak faaliyet gösteren yenilikçi bir şirkettir. 2022 yılında dünya çapındaki satış rakamı 80 Trilyon KRW olan LG, Beyaz Eşya & İklimlendirme Çözümleri, Ev Eğlence Sistemleri, Otomotiv Malzemeleri ve Profesyonel Ürünler iş birimlerinden oluşmaktadır. Ayrıca üst sınıf LG SIGNATURE ürünleri ve yapay zekaya sahip ThinQ’in yanı sıra televizyon, beyaz eşya, iklimlendirme çözümleri, monitörler, servis robotları ve otomotiv bileşenleri alanında da dünyanın lider üreticisidir. LG Electronics hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.LGnewsroom.com sitesini ziyaret edebilirsiniz.