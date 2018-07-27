LG’den buzdolaplarını yenilemek isteyenler için bir kampanya daha!

LG Electronics (LG), buzdolaplarını yenilemek isteyenler için çok avantajlı bir değişim kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında markası, modeli ne olursa olsun eski buzdolaplarını getirenler, LG GR-X24FTKHL.ASBPLTK veya GC-Q247CSBV.ANSPLTK model InstaView Door-in-Door™ buzdolabını 1000 TL indirimle alabilecek. Kampanyaya katılanlara ayrıca bu indirime ek olarak Arzum Kahve Makinesi de hediye edilecek.

23 Temmuz-31 Ağustos 2018 tarihleri arasında geçerli olacak kampanya, İstanbul, Bursa, Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Kayseri, Konya, Samsun ve Mersin illerindeki LG Premium Shop, Teknosa ve MediaMarkt mağazalarında geçerli olacak. Diğer illerde indirim ve kahve makinesi hediyesi eski ürün teslim alınmadan yapılacak.

Kampanyadan yararlanmak isteyen kullanıcıların satın aldığı buzdolabının kurulumunu LG yetkili servisine yaptırdıktan sonra 31 Ağustos Cuma gününe kadar www.lgileinstaview.com adresindeki online formu doldurması, forma buzdolabı faturası ve servis belgesinin fotoğraflarını yüklemesi yeterli olacak.

LG InstaView Door-in-Door™ buzdolabı ile tek tıkla tüm gıdalar görüntülenebiliyor

Yapılan araştırmalar, tüketicilerin buzdolabı kapısını günde ortalama 66 kez açıp kapattığını, bunun 32’sini sadece bakmak ya da bir şeyleri kontrol etmek için yaptığını, açılan buzdolabı kapısının da çoğu kez açık unuttuğunu gösteriyor. Önemli ölçüde soğuk hava ve enerji kaybına neden olan bu hareket, LG’nin yenilikçi “tıklama” özelliği ile hayata geçirdiği InstaView Door-in-Door™ buzdolabı ile son buluyor. LG InstaView Door-in-Door™ buzdolabı, camının üzerine iki kez tıkladıklarında buzdolabının kapısını açmaya gerek kalmadan içerisinde yer alanlara bakmalarını sağlıyor. Bunun yanı sıra, geniş Door-in-Door™ bölmesi tüketicilerin hızlıca erişmek istedikleri aperatif ve içecekleri kolayca saklamalarına olanak tanırken, aynı zamanda soğuk hava kaybını yüzde 41'e kadar azaltıp, gıdaların daha uzun süre taze kalmasını sağlıyor.

LG InstaView Door-in-Door™ buzdolabı, yiyecekleri daha uzun süre taze tutacağına olan güveni sağlayan yenilikçi teknolojilere sahip. Hygiene Fresh+™, buzdolabının kötü kokuları gideren ve daha uzun tazelik sağlayan 5 aşamalı bir hava filtresi ile donatıldı. Sebze bölmesini sızdırmaz hale getirerek, nem seviyesini optimize eden Fresh Balance™ 'a ek olarak, InstaView Door-in-Door™ buzdolabında da nemi optimum seviyede tutan yenilikçi kafes şeklindeki bölme kapağı olan Moist Balance Crisper ™ bulunuyor.