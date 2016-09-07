LG ile mutfak becerilerinizi geliştirin

LG, mutfakları çok yönlülük ve şıklıkla yeniden tanımlayan üst kalite mutfak gereçlerinin tanıtımını IFA 2016’da gerçekleştiriyor.

LG Electronics, IFA 2016’da mutfağı toplam bir çözüm merkezi haline getirmek için birbirleriyle uyumlu şekilde çalışan en inovatif ve popüler ürünlerini sergiliyor.

LG’nin gelişmiş Door-in-Door™ buzdolabı, sık kullanılan yiyeceklere kolay erişim sağlamak ve buzdolabını daha kullanışlı bir şekilde düzenlenmek için tasarlandı. Ergonomik tasarımı, ihtiyaç duyulan gıdaları almak için tüm gözlerin devamlı açılmasının önüne geçerek soğuk hava kaybını yüzde 41’e kadar düşürürken[1] Square Pocket Handle ve HiddenButton özellikleri depolama alanlarına daha kolay erişime izin veriyor. İyi bir performans için geliştirilen su sebilinin yanı sıra doğal taze gıdalar için gereken doğru nem ve sıcaklık düzeyini sağlayarak daha uzun süre dayanmalarına yardımcı oluyor. Kullanıcılar Dual Door-in-Door™ ile sahip oldukları birbirinden bağımsız iki bölme sayesinde istedikleri gıdalara çok daha rahat erişiyor.

Dolabın kapağını açmadan içindeki herşey göz önünde

İlk olarak LG SIGNATURE buzdolaplarında tanıtılan InstaView Door-in-Door™ özelliği, şimdi de French-door ve Side-by-Side modellerinde kullanıcıların beğenisine sunuluyor. InstaView Door-in-Door buzdolabının renkli dış penceresinin üzerine tıklayarak kullanıcılar buzdolabı içindeki gıdaları kapısını açmadan, dolayısıyla da soğuk hava kaybına neden olmadan görebiliyor. Sahip olduğu Wi-Fi Eclipse Display de buzdolabının ve dondurucunun içindeki sıcaklığı gösterirken, gösterge paneli yapılacakları kolaylaştırıyor ve buzdolabının tasarımına da estetik katıyor.

Smart Inverter teknolojisi ile pişir, yoğurt yap ya da hamur hazırla…

NeoChef™ mikrodalga fırın gelişmiş kullanıcı rahatlığı için kolay ve sezgisel bir kullanıcı arayüzü ile donanmış durumda. Gösterişli ön panel zarif mat dış görünüşle birleşerek minimalist tasarımı öne çıkarıyor. Bu da NeoChef’in tüm mutfaklarla kolaylıkla uyum sağlamasına imkan veriyor. Dahası LG’nin Smart Inverter teknolojisi pişirme zamanını düşürürken daha leziz ve sağlıklı yemekler hazırlanmasını sağlıyor. Sahip olduğu doğrusal güç kontrolü yemeklerin tekrar ısıtılması ya da gıdanın buzunun eşit oranda çözülmesine imkan verirken daha az pişirme zamanı harcanmasını da sağlıyor. Smart Inverter yoğurt yapma, çikolata ya da yağ eritme ve hamur hazırlama gibi yaratıcı işler için de kullanılabiliyor.

SpeedOven+ ile dışı çıtır, içi sulu yemekler

LG’nin SpeedOven+’ı buharda pişirme yaptığı gibi, sahip olduğu Infrared Heating™ teknolojisi ile pişirme zamanını kısaltarak dışı çıtır, içi sulu yemekler hazırlanmasına yardımcı oluyor. İlk LG SpeedOven+’tan itibaren tüm fırınların sahip olduğu Smart Inverter teknolojisi, mutfakların bu favori cihazının birbirinden farklı yemekler hazırlamak için gereken ısıyı ayarlamasını kolaylaştırıyor. İyi düşünülmüş kullanıcı arayüzü, önceden belirlenmiş hazırlama yöntemlerini hafızasında saklayarak ailelerin favori yemeklerinin en az karmaşa ve sürede hazırlanması için de ideal.

Bulaşıkta verimliliğin yeni adı “TrueSteam™”

LG’nin SteamClean™ bulaşık makinesi ile bulaşıklar çok daha az su lekesiyle en verimli şekilde temizlenebiliyor. TrueSteam™ yüksek sıcaklıktaki buharı bulaşıklara doğrudan vererek en zor lekelerin bile kolaylıkla çözülmesini sağlıyor. QuadWash™ kolları Inverter Direct Drive motor teknolojisiyle birlikte en iyi sonucu almak için suyu en uygun yoğunlukta püskürtüyor. Inverter Direct Drive motoru bunun yanında 10 yıllık garantiye de sahip.

LG’nin yeni beyaz eşyaları IFA’da

LG Electronics ve Beyaz Eşya & Klima Çözümleri Bölümü Başkanı Jo Seong-jin, IFA’nın en yeni beyaz eşyaları görücüye çıkarmak için en uygun yer olduğunu, çünkü bu fuarın sektörün en iyilerinin buluşma noktası olduğunu belirttikten sonra sözlerine şöyle devam ediyor: “LG’nin gelişmiş mutfak cihazları, modern tüketicinin yemek deneyimini geliştirmesinde çok etkilidir.”

Ziyaretçiler, Messe Berlin’in 18. Salonu’nda LG’nin en yeni çözümlerini kendileri de deneyimleme şansına sahipler.

**[1] LG’nin iç test metotlarına göre gerçekleştirilen Intertek testi SX5534WB, GR-S632GLRC ve LFX3194ST/02model buzdolaplarına uygulandı. Door-in-Door ile başka bir buzdolabının kapılarının 10 saniye boyunca açık tutulması sonucunda dışarı çıkan havanın yüzde oranının ölçülmesi yoluyla gerçekleştirilen test sonucunda elde edilen veriler, her modele ve kapının ne kadar açık kaldığına bağlı olarak değişmektedir.

**2 Escherichiacoli ve Staphylococcusaureus yok etme testi denetleme, kanıtlama, test ve sertifikasyon şirketi SGS tarafından gerçekleştirilmiştir.