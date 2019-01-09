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LG K11 akıllı telefon Vatan mağazalarında satışa sunuldu
LG K11 akıllı telefon Vatan mağazalarında
satışa sunuldu.
Sahip olduğu üst sınıf özelliklerle orta segmentin en iyilerindenolan LG’nin en
son akıllı telefonu K11 Prime, Türkiye’de sadece Vatan Bilgisayar’da satışa
sunuldu.
LG Electronics, gerek tasarımı gerekse özellikleriyle ön plana çıkan akıllı telefonlarıyla pazara yön vermeye devam ediyor. Türkiye’de sadece Vatan Bilgisayar mağazalarında 1.499 TL’lik tavsiye edilen fiyatıyla satışa sunulan LG K11 Prime, sahip olduğu üst sınıf özelliklerle kendi fiyat aralığında bulunan telefonlardan da kolaylıkla ayrışıyor.
LG K11 Prime, Google'ın en yeni akıllı telefon işletim sisteminin yanı sıra, eğlenceli ve kullanışlı özellikleriyle de rakiplerinden bir adım önde. Flaş Uyarısı özelliği sayesinde telefonun flaşı, gelen aramalar için zil sesiyle birlikte yanıp sönüyor, bu da kullanıcıların telefon sessizdeyken bile önemli çağrıları kaçırmamasını sağlıyor. Ayrıca, müzik dinlemekten hoşlananlar için geliştirilen Flaş Işığı, dinlenen müziğin ritmiyle eşleşerek kullanıcılara farklı bir deneyim yaşatıyor.
13 MP’lik arka kamera teknolojisi ve 8MP’lik ön kamerasının yanında, selfie çekimler için coğrafi etiketleme, dokunmatik odaklama, yüz algılama özellikleriyle sosyal medyada aktif olarak yer alan kullanıcıların tüm beklentilerini karşılıyor. Düşük ışıkta daha iyi fotoğraf çekimi için yüksek hızlı otomatik odaklama ve görüntü bozulmasını en aza indirme özellikleri ile kendi sınıfındaki telefonlardan farklılaşıyor.
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https://www.lg.com/content/lge/tr/tr/lg-hakkinda/basin-ve-medya/lg-k11-akll-telefon-vatan-maazalarnda-sata-sunuldu.html isCopied
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