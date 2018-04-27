LG, küresel otomotiv aydınlatma şirketi ZKW Grup’u satın aldı

LG Electronics (LG),1,1 milyar Euro'dan daha yüksek bir tutarla tarihinin en büyük anlaşmasını gerçekleştirdi. LG Yönetim Kurulu yaptığı açıklamayla LG’nin otomotiv aydınlatma sektöründeki lider şirketlerden biri olan ZKW Grup'u satın aldığını duyurdu. Anlaşma kapsamında LG, daha önce %30 hisseye sahip olduğu otomotiv aydınlatma ve far sistemleri sağlayıcısı olan ZKW Grup'un kalan %70’ine de sahip olacak. Bu anlaşma ile LG, otomotiv bileşenlerinde lider konumunu güçlendirerek otomotiv aydınlatma sektöründe de büyümeyi hedefliyor. Bu stratejik birleşmenin otomotiv aydınlatma ürünleri ile otonom araç bileşenleri arasında bir sinerji oluşturması ve sektöre büyük fayda sağlanması bekleniyor.

ZKW Grup, son beş yılda gerçekleştirdiği %20 oranında büyüme ve 2017 yılında elde ettiği 1.26 milyar Euro gelir ile Çin, Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri'nin yanı sıra Avrupa pazarında da yüksek teknolojili bir lider konumunda bulunuyor. ZKW ürünleri, Audi, BMW ve Porsche gibi dünyanın önde gelen otomotiv markalarında sıklıkla kullanılıyor.

Satın alma işleminin tamamlanması sonrasında ZKW Grup, birinci sınıf otomotiv aydınlatma segmentinin geleneksel otomatik aydınlatmanın önüne geçmesini bekleyen LG Otomotiv Malzemeleri Bölümü’nün operasyonlarını gerçekleştirecek. LG, matrix LED ve lazer farlar üreten ilk firmalardan biri olan ZKW ile otonom sürüş kameraları ve otomotiv iletişimi de dahil olmak üzere aydınlatma çözümleri geliştirmeye odaklanacak. ZKW’nin birinci sınıf aydınlatma ürünleri ve LG’nin kapsamlı global satış ağı sayesinde pazarda daha büyümesi bekleniyor.



Satın alımla ilgili konuşan LG Electronics'in CEO'su Jo Seong-jin, “Bu anlaşma ile LG, otomotiv bileşenlerine yeni bir büyüme fırsatı sunuyor. ZKW’nin kaliteli ürünleri ve LG’nin küresel üretim tecrübesi ve uluslararası iş ağları, akıllı aydınlatma çözümlerini de içeren yarının otomobil pazarında her iki şirket için de sınırsız fırsatlar sunacak.” dedi.

Avusturya'nın Wieselburg şehrinde bulunan ZKW Group, kurum kültürünün korunması amacıyla dünyadaki tüm operasyonlardan sorumlu CEO Oliver Schubert liderliğindeki mevcut ekip tarafından en az 5 yıl daha yönetilmeye devam edecek.