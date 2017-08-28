LG, kullanışlı ve üstün performanslı projektörleriyle IFA 2017’yi aydınlatacak

Son altı yıldır arka arkaya LED projektör kategorisinde bir numara olan LG Electronics (LG), Avrupa’nın en büyük tüketici elektroniği ve ev aletleri fuarı IFA’da tüketicilerin beğenisine sunacağı iki yeni projektörüyle bu kategorideki liderliğini daha da ileriye taşıyor. LG, Berlin’de ProBeam UST (Ultra Kısa Mesafe) lazer projeksiyonu (HF85JA) ve LG MiniBeam’i (PH30JG) ile önümüzdeki üç yıl içinde 5.7 milyar dolar olması beklenen LED / Lazer projeksiyon makinesi pazarındaki liderliğini pekiştirme stratejisinin bir parçası olarak sunacak.[1]

LG ProBeam UST ultra kısa mesafe tasarımı ile seyirciyi çevreleyen ev sinema deneyimi sunarken aynı zamanda birçok ev projeksiyon makinesinin yaşadığı güçlüklerle karşılaşmadan Full HD (1080p) görüntü sağlıyor. ProBeam UST projektör profesyonel bir kuruluma ve göz zevkini bozan karmaşık kablolara ya da projeksiyon makinesi ile ekran arasında bırakılması gereken geniş bir alana ihtiyaç duymadığından oldukça kullanışlı. ProBeam UST, 100 inç boyutunda bir ekran görüntüsü verebilmek için sadece 12 cm’lik bir mesafeye ihtiyaç duyuyor. ProBeam UST’yi istediğiniz yerde kendisine özel bir standa ihtiyaç duymadan, herhangi bir mobilyanın üzerine yerleştirerek kullanabilirsiniz. Ayrıca, ekran ile yansıttığınız yer arasında 12cm’lik bir mesafe olduğundan film seyrederken daha fazla atıştırmalık almak için yerinizden kalktığınızda ekrana da gölgeniz düşmez.

Aydınlık odalarda projeksiyon makinelerinin verimli çalışması konusunda kuşkular taşıyan tüketiciler de bu kuşkularını bir kenara bırakabilirler. Çünkü LG ProBeam UST’nin 1.500 ANSI lümen parlaklığı, LG’nin daha önceki UST projeksiyon makinelerinden 1.5 kat daha parlak. ProBeam UST’nin 150.000:1 kontrast oranı da her TV programını ya da filmi gerçek renkleriyle ve daha parlak gösterecek. ProBeam UST’nin sahip olduğu ışık kaynağı da 20.000 saatlik ömrüyle inanılmaz derecede dayanıklı. Yenilikçi I-şekilli lazer motoru sahip olduğu ince ve düzgün tasarımıyla her odaya uyum sağlıyor.

LG ProBeam UST’nin sunduğu farklı bağlantı seçenekleri sayesinde birkaç kablosuz hoparlör ya da kulaklıkla da bağlantı sağlanabiliyor. Sahip olduğu dört köşeli temel yapısı sayesinde görüntünün yatay ya da dikey bozulmalarını düzelterek görüntüye diğer projeksiyon makinelerinin hayal bile edemeyeceği üst düzey bir esneklik kazandırıyor. Bu üst sınıf cihaz ayrıca LG’nin ödüllü webOS Smart TV platformunu da sunarak izleyicilerin her gün büyüyen internet üzerinden film izleme hizmetlerine erişmesini sağlıyor.

LG MiniBeam PH30JG de IFA 2017’de ilk defa piyasaya çıkacak ve kullanımı çok kolay taşınabilir bir projektör. MiniBeam, 4 saat boyunca kesintisiz görüntü vermesini sağlayan bataryası ile herhangi bir enerji bağlantısı olmadan 2 tane filmi kamp yaparken, terasta otururken ya da bir otel odasında dinlenirken HD kalitesinde seyretme esnekliği sunuyor. En etkileyici özelliklerinden birisi çoklu açı seçeneği ile cihaz, 70 dereceye kadar yukarı kaldırılarak görüntüyü duvarın üst kısımlarına hatta tavana herhangi bir ayağa ihtiyaç duymadan yansıtabiliyor.

LG MiniBeam projeksiyon makinesi kullanıcılara kolay taşınabilir bir ambalaj içinde eşi benzeri görülmemiş bir özgürlük sunuyor. Minibeam USB Type-C uyumluluğu sayesinde kullanıcıların hem dizüstü bilgisayar ve akıllı telefonlara bağlanıp ilgili görüntüyü yansıtırken hem de tek bir kablo ile sahip olduğu 9000 mAh pili de şarj edebilmelerini sağlıyor. MiniBeam, Bluetooth’u açık olan kablosuz hoparlör, akıllı telefon ve hatta araba ses sistemi gibi herhangi bir cihaza ses sinyali de gönderebiliyor.

Taşınabilir LED projeksiyon makinelerinde dünya genelinde uzun zamandır devam eden liderliklerinden dolayı gururlu olduklarını belirten LG Electronics IT Bölümü Yöneticisi

Jang Ik-hwan, “IFA’da ilk defa tüketicilerin beğenisine sunacağımız projektörlerimiz kullanıcılara kullanışlı, güvenilir ve eğlenceli olduğu kadar yüksek kalitede bir ev sinema deneyimi yaşatacak.” şeklinde konuştu.

LG’nin 1 – 6 Eylül tarihleri arasında Messe Berlin’deki 18 numaralı salondaki standını ziyaret edenler, LG’nin en yeni projektörlerini ilk elden deneyimleme fırsatına sahip olacak.