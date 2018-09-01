LG Ultra Premium Yelpazesini Başını Şarap Soğutucusunun Çektiği Yeni Ürünler ile Genişletiyor

LG Electronics (LG), Berlin’deki IFA 2018’de, başını yeni şarap soğutucusu, kurutma makinesi ve alttan donduruculu buzdolabının çektiği, genişletilmiş bir LG SIGNATURE ultra premium ürün yelpazesini görücüye çıkaracak.

2016 yılında hayata geçirilen LG SIGNATURE markasının felsefesinin arkasındaki esin kaynağı The Art of Essence konseptiydi. LG SIGNATURE ürünlerinin, markanın ruhundan uzaklaşan tüm unsurlardan arındırılması sonucunda, ortaya sahiplerine bir özel olma hissi sunan, en yüksek kaliteli ürünleri temsil eden, daha modern bir görünüm çıktı.

Şık metal çerçevesi içinde 65 şişeyi saklayabilen özel LG SIGNATURE şarap soğutucu, aralarında farklı türlerdeki şaraplar için ideal saklama koşullarını yaratan Çoklu Sıcaklık Kontrolü gibi birçok yenilikçi teknolojiyi de içinde barındırıyor. Şarap soğutucusundaki Otomatik Asansörlü çekmece buzdolabı, tek bir butona basarak içerideki şaraba kolay erişim sağlıyor. Kapıyı açmak için ses tanıma özelliğinden yararlanabiliyor, karartılmış camdan içeriyi görmek için iç ışığı yakarak hem enerji tasarrufu sağlamış hem de güneş ışığına gereksiz şekilde maruz kalmasını önlemiş oluyorsunuz.

Bu yıl LG SIGNATURE’a ilk defa üst düzey bir kıyafet kurutma makinesi katılacak. 10 kilogramlık kurutma makinesi, tamburun içindeki çamaşır miktarını tespit ederek otomatik olarak uygun ayarı yapıyor. Hızlı kurutma özelliği, iplik tiftiği birikimini temizlemek için akan suyu kullanarak, kurutma makinesinin sürekli en üst verimlilikte çalışmasına imkan veren gelişmiş bir Yoğuşturucu Otomatik Temizleme Sistemi ile tamamlanıyor.

Yeni LG SIGNATURE alttan donduruculu buzdolabı, aralarında içindekilere daha kolay erişim için çekmeceyi göz hizasına yükseltmek üzere Otomatik Asansör’ün de aralarında bulunduğu bir dizi gelişmiş özelliğe sahip. Geliştirilmiş Otomatik Kapı Açma özelliği, kişinin ne zaman yaklaştığını algılayarak kapıyı eskisine kıyasla iki kat daha geniş açıyor; bu da, elleriniz doluyken bile önemli bir rahatlık sağlıyor.

Şarap soğutucusunun estetiği ve gelişmiş teknolojisine vurgu yapmak için, LG SIGNATURE için incelemeleri yaygın olarak okunan ve saygı gören uluslararası şarap camiasının önde gelen aktörlerinden James Suckling ile ortaklığa gitti. James Suckling, 30-31 Ağustos tarihlerinde Messe Berlin’deki LG SIGNATURE standında VIP misafirler için birçok şarap tadım seansına ev sahipliği yaparak, şarap soğutucusunun şarabın tadını koruma veya geliştirme yeteneğine vurgu yapacak. Fransız şarap imalatçısı Lou Dumont da yine ziyaretçilere en iyi bağ mahsulünden bir örneği ziyaretçilere sunmak üzere hazır bulunacak.

“Güzel tasarımı en son teknolojiler ile birleştirirken, ürünün özüne sadık kalmak LG SIGNATURE’ı anlatıyor,” diyen LG’nin Ev Aletleri ve İklimlendirme Çözümleri Bölümü Başkanı Song Dae-hyun, sözlerini şöyle sürdürdü: “LG SIGNATURE koleksiyonumuzu yedi ürüne çıkarmak, daha da fazla tüketicinin bir sanat eserini andıran bir ev aletine sahip olmanın keyfini yaşamasına imkan veriyor.”

IFA boyunca 18 numaralı salonda, LG standını ziyaret edenler, LG SIGNATURE ailesinin en son üyelerini bizzat görebilecekler.