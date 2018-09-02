LG yeni UltraGear™ Monitörleriyle Oyun Dünyasında da Söz Sahibi

LG Electronics, oyun teknolojisini geliştirme konusunda verdiği sözün arkasında durduğunu Berlin’de düzenlenen IFA 2018’de tanıttığı yeni UltraGear™ monitörlerle gösteriyor. Monitörler sahip olduğu güçlü performans, üstün görüntü kalitesi ve üst düzey yenileme hızı sayesinde oyun keyfini farklı bir seviyeye çıkartıyor. UltraWide™ 21:9 ekran ve şık tasarımla birleşen bu özellikler oyun deneyimini geliştiren sürükleyici bir oyun ortamı yaratıyor.

LG, sınıfının en iyi görüntüsüne sahip olan LG UltraFine™ ve üretkenliği geliştiren özelliklere sahip LG UltraWide™ 21: 9 monitörleriyle uzun zamandır bu sektörde farkını hissettiriyordu. UltraGear, LG’nin yüksek performanslı eğlencede en üst noktayı kullanıcılara sunan son oyun monitörlerinin adıdır. Bu monitörler sahip oldukları üst düzey görüntü kalitesi ve ışık hızındaki yenileme oranlarıyla tüm oyun çeşitleri için ideal. LG UltraGear ürün yelpazesi oyuncuların performanslarını en üst düzeye çıkartarak kazanma ve oyuna tekrar başlama arasındaki farkı yaratıyor.

UltraGear 34GK950G, sahip olduğu Nano IPS ekran teknolojisi sayesinde DCI-P3 renk skalasının yüzde 98’ini yansıtarak benzersiz bir görüntü kalitesi sunuyor. Aynı ekran ayrıca sRGB renk skalasının yüzde 135’inden fazlasını doğru olarak tekrar oluşturuyor. İçerdiği NVIDIA G-SyncTM grafik işleme teknolojisi ile UltraGear 34GK950G, hareketlerin kesintiye uğramadan ya da zarar görmeden düzgün bir şekilde yansıtılmasını sağlıyor. Dahası 120 Hz’lik (hız aşırtma) yüksek yenileme hızı da çok daha akıcı bir oyun ve kusursuz görüntü akışı anlamına geliyor.

34 inçlik ekranı ve kristal netliğindeki UltraWide QHD (3440 x 1440) görüntü oluşturma özellikleri 2018 Red Dot Tasarım Ödülü’nü ve 2018 iF Tasarım Ödülü’nü kazandırdı. Monitörün 21:9’luk geniş en – boy oranı da oyuna sinematik bir atmosfer verirken kullanıcıların da favori oyunlarına farklı bir gözle bakmalarını sağlıyor. UltraGear 34GK950G’nin geniş en – boy oranı kenarlarda gözden kaçabilecek detayların kolaylıkla görülmesini sağlarken, ultra ince çerçevesi de çok daha kapsayıcı bir deneyim için birçok monitörün bağlanmasını kolaylaştırıyor. Oyuncular ayrıca kendi benzersiz ortamlarını yaratmak için Sphere Lighting ile oyun ya da filmi tamamlayacak 6 farklı renk ayarını kullanabiliyorlar.

LG’nin IT İş Bölümü Yöneticisi Chang Ik-hwan LG’nin monitörlerinin sektörde uzun yıllardır standartları belirlediğini ve LG UltraGear’ın da farklı olmayacağını söylüyor. “Avrupa’nın en büyük sektör etkinliğinde UltraGear monitörlerimizi tanıtmak bu yeni markaya duyduğumuz güveni ve heyecanı yansıtıyor.”