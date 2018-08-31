LG yöneticileri IFA 2018’in açılış konuşmasında “Daha İyi Bir Hayat İçin Yapay Zeka” vizyonlarını anlattı

LG Electronics (LG) CEO’su Jo Seong-jin ve CTO’su Dr. I.P Park IFA 2018’de birlikte gerçekleştirdikleri açılış konuşmasında yapay zekanın yeni çağı için çizecekleri stratejik yolu anlattılar.

Bu konuşma, LG’nin üst düzey yöneticilerinin önde gelen global etkinliklerden birinde gerçekleştirdikleri ilk açılış konuşması oldu. Akıllı Düşünün. Özgür Olun: AI ile Daha Özgür Yaşayın başlıklı konuşmada sektörün önde gelenleri, kanaat önderleri ve gazetecilerin meydana getirdiği ve 1.000’den fazla kişiden oluşan bir dinleyici kitlesine seslenerek AI’ın geleceği konusunda LG’nin çizdiği çerçeve anlatıldı.

LG’nin IFA’da gerçekleştirdiği açılış konuşması şirket için de önemli bir dönüm noktası. Bu konuşma, şirketin tüketici elektroniği sektöründe AI gelişimi konusunda öncü rolünün Avrupa’nın en büyük tüketici elektroniği fuarında da kabul edildiğini kanıtladı.

2018’in ilk aylarında LG ThinQ’in tanıtılmasını takiben LG, açık platform, açık işbirliği ve açık bağlantısallık stratejisi üzerine kurduğu güçlü AI çözümleriyle iç içe geçmiş hayat dolu ekosistemini tanıtmaya odaklandı.

Hayat artık daha özgür ve daha akıllı

42 yaşındaki kıdemli LG çalışanı CEO Jo açılış konuşmasına başlarken şirketin tüketicilere daha iyi bir hayat sağlama çalışmalarının altında yatan gündelik hayatta daha özgür ve akıllı seçimlerin artan erişilebilirliğini anlattı. Şirketinin AI’deki gelişmelerin daha iyi bir yaşam için yeni olasılıklar sunmanın kilidi olduğuna inandığını belirtti.

“Bilgilerin, toplandığı yerde anında işlenmesi ve büyük veriyle birleşmesi ve 5G’nin gelişmiş bağlantısallığını kullanma becerisi sayesinde AI, hayatımızın her alanını kusursuz bir birbiriyle bağlantı deneyimi haline getirecek. Eviniz, ofiste nasıl bir gün geçirdiğinizi bilecek ve kapıdan içeri girdiğinizde sizi karşılayacak en mükemmel ortamı oluşturacak.” diyerek sözlerini tamamladı.

Hayatı Güzelleştiren Yenilikler

LG CEO’su Jo’dan sonra sahneye çıkan CTO Dr. Park da yapay zekanın üç kilit ayağını açıkladı: Değiş, Bağlan ve Açık Ol. AI’ın inovasyonun iyiliği için inovasyonun ötesinde değerlendirilmesi gerektiğini belirten Dr. Park, Hayatı Güzelleştiren Yenilikler başlığı adı altında hayatımızı daha iyi hale getirecek bu üç kilit AI ayağını anlattı.

Dr. Park’a göre AI’in evrimi kullanıcılarla devamlı şekilde artan iletişimine bağlı. Ana AI teknolojisinin gelişimi konusunda LG’nin metodolojisini açıklayan Dr. Park sözlerine şöyle devam etti: “LG öncelikli olarak ses tanıma, görüntü tanıma, biyometrik tanıma ve derin öğrenme algoritmalarına odaklandı. Ardından uzay ve zamanın geleneksel sınırlarını ortadan kaldırmaya imkan veren LG’nin birbirinden farklı ürün yelpazesinin sunduğu kusursuz bağlantısallığın faydaları geldi. Üçünü olarak ise, örneğin LG’nin robot elektrik süpürgesi gibi artan bağlantısallık yoluyla sunulan sonsuz potansiyel geliyor.” Konuşmasının sonunda da açık AI ekosisteminin öneminin altını çizerek LG’nin sezgisel webOS işletim sistemini açıkladı.

Açılışta ayrıca tüm dünyaca tanınan araştırmacı Dr. Andrew Ng, Açık Bağlantısallık Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Matthew Perry, haritalandırma teknolojisi şirketi HERE’ın CTO’su Peter Kürpick ve giyilebilir robotik girişimi SG Robotics CEO’su Kong Kyoung-chul da birer konuşma gerçekleştirdi. Misafir konuşmacıların tümü de AI’ın geleceği konusunda LG’nin vizyonunu destekleyen noktalara değindiler.

Messe Berlin Group Kıdemli Başkan Yardımcısı ve IFA Kıdemli Yöneticisi Jens Heithecker açılış konuşmasının ne kadar etkili olduğundan bahsettikten sonra sözlerine şöyle devam etti: “LG’nin tüketici elektroniği sektöründeki en sıcak konu olan AI ile ilgili vizyonunu açıklayan bir konuşmayla etkinliği açmaları bizleri çok mutlu etti. Eminim ki katılımcılar da kullanıcı merkezli bir felsefe çevresinde oluşturulan teknoloji konusunda LG’nin duyduğu heyecanı duyuyorlardır. Umarım tüm katılımcılar LG’nin AI vizyonunu stantlarında deneyimleme şansına sahip olurlar.”

LG, LG ThinQ alanlarında en son AI teknolojilerine sahip kullanıcı elektroniği ürünlerini ve robotlarını ziyaretçilerin beğenisine sunuyor.