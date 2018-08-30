LG’nin “Daha İyi Bir Yaşam İçin AI (Yapay Zeka) Çözümleri” IFA 2018’de Tanıtıldı

LG Electronics (LG), 31 Ağustos – 5 Eylül tarihleri arasında Berlin’de düzenlenecek sektörün önde gelen fuarı IFA 2018’de, yeniliklerine ve vizyonuna dikkat çekerken LG ThinQ markası da bu gösterinin yıldızı olacak. LG, dünya çapındaki kullanıcılarına, teknoloji ile desteklenen hayat tarzı değişiminin gerçeğe dönüşmesi için tasarlanan gelişmiş LG ThinQ çözümlerini öne çıkartacak.

Şirketin muazzam büyüklükteki IFA standının 3’te 1’inden fazlası AI’a odaklanacak. LG ThinQ ürünleri üç farklı yaşam tarzı alanında sergilenecek: ThinQ Gezi, ThinQ Gurme ve ThinQ Stil. Her alan, modern tüketicilerin birbirinden farklı yaşam tarzlarını yansıtacak şekilde ustaca tasarlanacak ve AI ürünlerini doğal ama geleceğin ilerisindeki ev ortamlarında hayata geçirecek. Her bir farklı alan LG ThinQ’in stil, mutfak, ev rahatlığı, mobilite ve eğlence gibi, hayatın her zaman içinde olan alanlarda kullanıcılara sunacağı faydaları yansıtacak.

ThinQ hayatın her alanında

ThinQ Gezi alanı, LG AI televizyonlar sayesinde tatil planı yapmanın bile ne kadar kolay olduğunu gösterecek. LG G7ThinQ akıllı telefon kullanılarak uçuş ve otel ayarlanacak. IFA ziyaretçileri ardından, lüks İtalyan mobilya şirketi Natuzzi iş birliğiyle oluşturulmuş ve Milano Tasarım Haftası’nda da sergilenen nefes kesici bir yaşam alanı olan IoT oturma odasına geçecekler. Bu karşılama alanı XBOOM AI ThinQ hoparlörlerinin kontrol becerilerini, birbirlerine bağlı koltuk ve aydınlatma cihazların ayarlarının nasıl değiştirileceğini göstererek sergiliyor.

Akıllı InstaView ThinQ buzdolabı mutfak temalı ThinQ Gurme alanının merkezinde yer alıyor. Burada ziyaretçiler buzdolabının, önerdiği yemek tariflerinin bağlantılı olduğu fırın ve diğer mutfak aletleri tarafından hazırlanma aşamalarını ayarlayan gelişmiş becerilerini ilk elden deneyebilecekler.

Geleceğin yaşam tarzını LG ThinQ çiziyor

ThinQ Stil alanı, LG Styler ThinQ’in de yer aldığı sesle kontrol edilen geniş cihaz yelpazesini ziyaretçilerin beğenisine sunuyor. En son geliştirilen Styler, sadece ses komutlarıyla, giysilerin daha temiz, daha hijyenik ve şık olmasını sağlarken kullanım kolaylığını geliştiren benzersiz özelliklere de sahip. Her üç alandaki pek çok çığır açan LG ürünlerinin gelişmiş teknolojileri, tasarımları ve yenilikçilikleri çok kısa bir zaman önce EISA (Avrupa Görüntü ve Ses Birliği) tarafından da ödüllendirildi.

LG ThinQ’in yaşam tarzı deneyimleme alanlarının hemen karşısında da temel teknoloji alanı bulunuyor. Bu alanda LG Centum Sistemi dışında LG OLED televizyonları ve LG SUPER UHD televizyonları gibi LG ThinQ ürünlerinin içindeki yenilikçi teknoloji vurgulanıyor. Bu alanda 88 inç ekrana sahip 7.680 x 4.320 piksel çözünürlüklü ve en geniş açıdan seyir keyfi sunan, en derin siyahları ve canlı renkleri veren 8K OLED TV sergileniyor. Burada ayrıca tek tek pikselleri oluşturan mikroskobik LED sıralarından meydana gelen devrimsel 173 inç Micro LED ekranı da içeren temel teknolojiler ilk defa sunulacak. Ekran, kullanıcı ihtiyaçlarına göre ekran boyutunu ayarlama becerisine dikkat çekmek için etkileyici bir ev sinema ortamında sergilenecek.

IFA’da ayrıca hizmet eden robotlardan giyilebilir robotlara kadar geniş bir yelpazeye sahip olan LG CLOi robotları da sergilenecek. Bu gelişmiş robotlar LG’nin hem ev içinde hem de dışarıda AI kullanımı vizyonunun gerçekleştirilmesini sağlıyor. LG’nin giyilebilir CLOi SuitBot’u bu alanda ilk kez sahne alacak. Üretim ve inşaat gibi sektörlerde kullanılmak için ideal olan LG CLOi SuitBot, giyen kişinin hareketliliğini geliştirerek hayat kalitesini artıracak.

ThinQ ile dünyanın en güzel manzaraları tüm detaylarıyla sergileniyor

LG ThinQ’in dikkat çekiciliğini artırmak için LG’nin IFA standını ziyaret edenler dünyanın çeşitli köşelerinden etkileyici manzaraları seyredebilecekleri LG OLED Kanyonu’na girecekler. Columbia Buz Tarlası, Iguazu Şelalesi, Antilop Kanyonu, Redwood Doğal Parkı ve Haleakalā’nın yer aldığı etkileyici manzaralar 258 iç bükey ve dış bükey çerçevesiz LG OLED panellerde her türlü detayıyla sergilenecek.

IFA’da sergilenen yeni LG SIGNATURE ürünleri arasındaki LG SIGNATURE şarap dolabı, alttan buzluklu buzdolabı ve kurutucu gibi üst sınıf cihazları global pazarlara gösterecek. LG SIGNATURE şarap dolabının estetik görünümü ve teknolojik özelliklerine dikkat çekmek için fuar boyunca dünya çapındaki şarap eleştirmeni James Suckling ile şarap tadımları gerçekleştirilecek. Bu ürünlerin şık tasarımları ile uyumlu olması için LG, Londra merkezli sanat topluluğu Jason Bruges Studio ile olan işbirliğini geliştirerek One Fine Day teması altında yeni üst sınıf LG SIGNATURE galerisini de oluşturacak.

LG, Avrupa’daki ankastre cihazlar pazarını hedefleyerek IFA’da ankastre mutfak gereçleri için oluşturduğu yeni lüks SIGNATURE KITCHEN SUITE markasını da ziyaretçilerin beğenisine sunacak. SIGNATURE KITCHEN SUITE’e ayrılmış bir sergi alanı da Messe Berlin’in merkezindeki seçkin bir bahçede yer alacak. Avrupalı lüks mobilya tasarımcıları Valcucine ve Arclinea işbirliğiyle geliştirilen SIGNATURE KITCHEN SUITE, yenilikçi performans ve en iyi işçilik geleneği üzerine inşa edilmiş ürünleri sunacak.

IFA 2018, LG Electronics CEO’su Jo Seong-jin ve Başkan ve CTO’su Dr. I.P. Park’ın vizyoner açılış konuşmaları ile başlayacak. Üst düzey LG yöneticileri, IFA’da ilk kez bu kadar önemli bir rol alarak yapay zekanın yeni çağının stratejik yönünü çizen ortak bir açılış konuşması gerçekleştirecekler. Messe Berlin’de 26b numaralı salonda 31 Ağustos’ta gerçekleştirilecek konuşmanın başlığı Akıllı Düşün, Özgür Ol: AI ile Daha Özgür Yaşamak olacak. CEO Jo, LG ThinQ’in benzersiz açık platform, açık işbirliği ve açık bağlantısallık felsefesi üzerinde yükselen LG’nin AI stratejisinin kullanıcıların hayatlarını nasıl geliştireceği konusundaki öngörülerini paylaşacak. Benzer şekilde Dr. Park da bu teknolojinin her gün kullanılan ürünlerde nasıl hayata geçirildiğini ve LG’nin açık AI stratejisinin daha fazla kontrol ve kolaylık sağlayarak tüketicilere nasıl fayda sağladığını anlatacak.

LG’nin IFA sergi standı Berlin Messe’nin 18. Salonu’nda yer alacak ve en son teknoloji ürünlerini, Hayatı Güzelleştiren Yenilikler’i sunacak