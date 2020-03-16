We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG WhatsApp Üzerinden Müşteri Desteği Vermeye Başladı
LG Electronics Türkiye, müşteri memnuniyetini bir adım öteye taşıyarak, tüketicilerin LG ürünleri ile ilgili bilgi ve teknik destek almalarını sağlayacak bir WhatsApp hattı açtı. Tüketiciler LG Destek Ekibine haftanın 7 günü 09:00 – 17:00 saatleri arasında 0530 918 65 43 numaralı WhatsApp hattından ulaşabilecekler.
LG Electronics Türkiye (LG), haftanın 7 günü, 09:00 – 17:00 saatleri arasında aktif olarak hizmet verecek WhatsApp hattıyla tüketicileriyle daha da yakınlaşıyor. LG kullanıcıları ya da LG ürünleri hakkında bilgi almak isteyen tüketiciler 0530 918 65 43 numaralı WhatsApp hattından LG TV, Beyaz Eşya, Mobil Telefon ya da Klima ve İklimlendirme Sistemleri ile ilgili detaylı ürün bilgisi ya da teknik destek alabiliyorlar.
- ÖNCEKİ
- İLERİ
LG Steam Teknolojisiyle Daha Hijyenik Yaşam 17/03/2020
https://www.lg.com/content/lge/tr/tr/lg-hakkinda/basin-ve-medya/lg-whatsapp-zerinden-mteri-destei-vermeye-balad.html isCopied
paste