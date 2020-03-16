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LG WhatsApp Üzerinden Müşteri Desteği Vermeye Başladı

Kurumsal 03/16/2020
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LG Electronics Türkiye, müşteri memnuniyetini bir adım öteye taşıyarak, tüketicilerin LG ürünleri ile ilgili bilgi ve teknik destek almalarını sağlayacak bir WhatsApp hattı açtı. Tüketiciler LG Destek Ekibine haftanın 7 günü 09:00 – 17:00 saatleri arasında 0530 918 65 43 numaralı WhatsApp hattından ulaşabilecekler.


LG Electronics Türkiye (LG), haftanın 7 günü, 09:00 – 17:00 saatleri arasında aktif olarak hizmet verecek WhatsApp hattıyla tüketicileriyle daha da yakınlaşıyor. LG kullanıcıları ya da LG ürünleri hakkında bilgi almak isteyen tüketiciler 0530 918 65 43 numaralı WhatsApp hattından LG TV, Beyaz Eşya, Mobil Telefon ya da Klima ve İklimlendirme Sistemleri ile ilgili detaylı ürün bilgisi ya da teknik destek alabiliyorlar.

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