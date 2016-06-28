LG, yeni mağazasını Mall of İstanbul’da açtı

Türkiye’de daha çok noktada tüketicilerle buluşmak adına oluşturduğu bayi ağını genişleten LG Electronics, LG Premium Shop’un bir yenisini daha açtı. Mall of İstanbul’da yerini alan LG Premium Shop, tüm orijinal LG ürünlerini bir arada sunarak, tüketicilerin dilediği ürünü deneyimleyerek almasına imkan veriyor.

Türkiye’deki varlığını her geçen gün güçlendiren LG Electronics, bayi ağını genişleterek daha çok noktada daha fazla tüketici ile bir araya gelmek adına adımlar atmaya devam ediyor. Son olarak Mall of İstanbul’da yerini alan LG Premium Shop’un açılışını gerçekleştiren LG Electronics Türkiye, bu alandaki atılımlarını sürdürecek. Açılışa katılan LG Electronics Türkiye Bayi Destek Bölüm Başkanı Myungho Lee: “Kullanıcılarımızı LG Electronics’in en son teknolojili inovatif ürünleriyle buluşturmak adına daha çok noktayı hizmete açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. LG Premium Shop’lar tüketicilerin ürünlerimizi toplu olarak görüp deneyimleme olanağı bulduğu özel noktalar. Bu nedenle, daha fazla noktada LG Premium Shop’larımızla yer almak bizim için çok anlamlı. LG Electronics Türkiye olarak, benzer adımlar atarak Türkiye’de büyümeyi sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.