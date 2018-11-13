LG’de Black Friday’e özelindirim kampanyaları devam ediyor!

ABD'de Şükran Günü'nden sonra gelen ilk Cuma gününe denk gelen ve Noel alışveriş sezonunun başlangıcı kabul edilen Black Friday’in yaklaşmasıyla LG Türkiye (LG) de avantajlı kampanyalarını birbiri ardına duyurmaya başladı.

LG’nin12 Kasım - 26 Kasım 2018 2018 tarihleri arasında geçerli olacak ikinci Black FridaykampanyasıylaMedia Markt Online - www.mediamarkt.com.tr ve Teknosa Online - https://www.teknosa.comsayfalarından LG TwinWash Çamaşır Makinesi alan kullanıcılar anında %20 indirim kazanacak.

LG TwinWash ™: Konforlu yaşamın yeni anahtarı

LG, farklı türde çamaşırın eş zamanlı olarak yıkanmasına olanak sağlayan LG TwinWash™ teknolojisi ile çamaşır yıkama alışkanlıklarını değiştiriyor. Bu akıllı yenilik sayesinde kadınlar, üst kısımda yer alan ana makinede ve alt kısımda bulunan mini makinede aynı anda iki farklı çamaşır grubunu yıkayabiliyorlar. Güçlü ana yıkama bölmesi büyük ve geniş ebatlara sahip çamaşır yükünü üstlenirken, TwinWash Mini ise farklı bir yıkama programı yürütecek şekilde bağımsız olarak ayarlanabiliyor.

*Kampanya, FH0C9CDHK7 / F70E1UDNK1, F2K2CHK2T / F70E1UDNK1, FH6G1BCHK6N / F8K5XNK4, FH6G1BCHK2N / F8K5XNK3 ve F4J9JHP2TD /F8K5XNK4model çamaşır makineleri için geçerlidir.