LG’nin inovatif mobil ürünleri MWC 2015’te sergileniyor

LG, Dünya Mobil Kongresi’nde (MWC 2015) gelişmiş ve orta sınıf akıllı telefonlardan giyilebilir cihazlara ve Nesnelerin İnterneti’ne kadar birçok alandaki inovasyonlarını tüm dünyaya sergiliyor.

Her yıl Barselona’da düzenlenen Mobile World Congress (MWC) etkinliğine katılan LG Electronics, bu yıl G Flex2’yi de kapsayan yeni mobil ürün gamından gelişmiş giyilebilir cihazlara kadar birçok inovasyonunu sergiliyor. Etkinlikte Innovation For a Better Life konsepti ile yer alan LG Electronics, MWC kapsamında dört farklı alanda ürünlerini kullanıcıların beğenisine sunuyor.

G Flex2 Alanı: Kavis kavramını yeniden tanımlamak

LG’nin piyasadaki en gelişmiş akıllı telefonu olan G Flex2, kavisli tasarımıyla hem ergonomik hem de estetik özellikleri bünyesinde topluyor. 5.5 inçlik Full HD ekranı gerçekçi ve canlı görüntülerle tüm kullanıcılara eğlenceli bir deneyim sunuyor. Üstün performansı ve algısal kullanıcı arayüzü özellikleri ile LG’nin tasarım ve teknoloji alanındaki liderliğini gösteriyor.

Orta Segment Alanı: Bütçeye uygun ve kaliteli

LG ilk defa bu etkinlikte, gelişmiş cihazların üstün özelliklerini çok daha geniş bir kullanıcı kitlesine sunan yeni orta segment akıllı telefonlarını görücüye çıkarıyor. Manga, Spirit, Leon ve Joy isimli dört yeni model, kaliteli tasarımları ve in-cell Touch ekranlarıyla birlikte LG’nin G serisi telefonlarının hareketle çekim ve Glance View gibi kullanıcı arayüzü özelliklerini de taşıyorlar. Kullanılabilirlik seçeneklerinde dengeyi sağlamak için bu dört yeni cihazın hem 3G hem de LTE olmak üzere iki farklı versiyonu mevcut.

Giyilebilir Teknolojiler: Moda ve teknolojinin kusursuz uyumu

LG, giyilebilir cihazlar alanında ürettiği iki yeni akıllı saati de ilk defa MWC 2015’te tanıtıyor. Klasik ve kozmopolit tasarımıyla LG Watch Urbane, güzellik ve konfor kavramlarını tek bir cihazda birleştiriyor. LG Watch Urbane LTE, dünyanın LTE ve NFC teknolojilerini bir arada sunan ilk akıllı saati olma özelliğini taşıyor. Bu eşsiz cihaz, herhangi bir akıllı telefona ihtiyaç duymadan VoLTE çağrısı ve veri alışverişi yapabiliyor. LG Watch Urbane LTE bas konuş özelliği sayesinde bir walkie-talkie olarak da kullanılabiliyor. NFC özelliğiyle mobil ödemeler yapabilmenin yanında günümüzün akıllı otomobillerine de bağlanabiliyor.

Nesnelerin İnterneti Alanı: Mobil hayatlarımızın merkezi

Kore Elektronik Teknoloji Enstitüsüne (KETI) göre LG Electronics, Nesnelerin İnterneti alanında bugüne kadar ürettiği tam 139 patentle Kore’de birinci dünyada ise dördüncü sırada. LG’nin uzmanlığı MWC kapsamında kurulan Nesnelerin İnterneti Hizmetleri Alanı’nda tüm katılımcıların beğenisine sunuluyor. LG, kardeş yüklenici şirketi LG U+ ile birlikte günümüzün modern evlerinde G Flex2’nin tüm akıllı ev aletlerini nasıl kontrol ettiğini dünyaya sergiliyor. Ev sakinleri G Flex2 üzerinden istedikleri her yerde evdeki kapalı devre kamera sistemini gözlemleyerek herhangi bir durum oluştuğunda mesajla bilgilendirilebiliyorlar. Kullanıcılar aynı zamanda ev ağını kullanan tüm akıllı cihazlarla bağlantı kurarak evdeki sevdikleriyle görüntülü konuşma yapabiliyorlar.

Etkinlikte kapsamında LG ve Audi’nin sergiledikleri bir yenilikte ise LG Watch Urbane’ın yardımıyla, Nesnelerin İnterneti Teknolojilerinin sürüş deneyimi nasıl etkilediğini gözler önüne seriliyor. Sürücüler bu yeni teknolojide Yakın alan Bağlantısı (NFC) özelliğini kullanarak araç kapılarını kilitleyip açabiliyorlar. Ayrıca akıllı saatleriyle aracı rahatlıkla çalıştırabiliyorlar. Gelecekte ise LG’nin akıllı saatleri gidilecek yere olan uzaklığı ölçme, yol tarifi, park sensoru gibi özelliklerin yanında aracın dışındayken bile havalandırma sistemlerini kontrol edebilmeyi mümkün kılacak.

LG Electronics Mobil İletişim Bölümü Başkanı ve CEO’su Juno Cho MWC 2015 ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: “LG’nin çeşitli teknolojik alanlardaki çalışmalarını temsil eden 170 farklı ürünle MWC 2015’te bulunmaktan oldukça mutlu ve heyecanlıyız. Akıllı telefonlardan giyilebilir ve Nesnelerin İnterneti teknolojilerine kadar her alanda sadece katkı sağlamak değil aynı zamanda liderlik hedefiyle çalışmalar yapıyoruz. MWC 2015’teki varlığımızla da bunu gösteriyoruz”.