48 inç LG OLED evo AI C5 4K 144Hz Smart TV AI Sihirli Kumanda webOS25 2025

Temel Farklar:

1. İşlemci ve Görüntü Kalitesi:

• G5: En gelişmiş α11 AI İşlemci Gen2 ile kareleri 4K kalitesine yükseltir. Piksel seviyesinde nesne algılaması yapar.

• C5: α9 AI İşlemci Gen8 kareleri detaylı analiz eder ve yüzleri tanıyarak derinlik ve ifadeleri geliştirir.

2. Parlaklık:

• G5: α11 AI İşlemci, yeni ışık yapısı ve ışık kontrolü ile standart OLED TV’ye göre 3 kat daha parlaktır (Brightness Booster Ultimate).

• C5: α9 AI İşlemci ve yeni parlaklık algoritması ile standart OLED TV’ye göre %30 daha parlaktır.

3. Oyun Performansı:

• G5: 165Hz yenileme hızı desteği ve ClearMR 10000 sertifikasına sahiptir.

• C5: 144Hz yenileme hızı desteği ve ClearMR 9000 sertifikasına sahiptir.

4. Tasarım:

• C5: Ultra İnce Tasarım ile daha modern ve şık bir görünüm sunar.

• G5: One Wall Tasarımı ile duvara sıfır monte edilir ve neredeyse çerçevesiz bir görünüm sağlar.