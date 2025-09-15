Skip to ContentSkip to Accessibility Help
48 inç LG OLED evo AI C5 4K 144Hz Smart TV AI Sihirli Kumanda webOS25 2025
OLED48C54LA PD.pdf
Enerji Sınıfı : EU
Ürün Bilgi Formu

48 inç LG OLED evo AI C5 4K 144Hz Smart TV AI Sihirli Kumanda webOS25 2025

OLED48C54LA PD.pdf
Enerji Sınıfı : EU
Ürün Bilgi Formu

48 inç LG OLED evo AI C5 4K 144Hz Smart TV AI Sihirli Kumanda webOS25 2025

OLED48C54LA
oled-c5-2025-42-thumbnail-14.jpg
Önden görünüm 55 inç LG OLED AI M5 4K Smart TV AI Sihirli Kumanda Dolby Vision webOS25 2025 OLED55C54LA
LG OLED evo AI C5 4K Smart TV’nin arkadan görünümü.
LG OLED evo AI C5 4K Smart TV’nin yandan görünümü.
LG OLED evo AI C5 4K Smart TV’nin önden ve yandan görünümü uzunluk, genişlik, yükseklik ve derinlik boyutlarını gösteriyor.
Alpha 9 AI İşlemci Gen8 mavinin çeşitli tonlarıyla ışıldıyor ve dışarıya yayılan ışık huzmeleri devrelerini vurguluyor. Performans istatistikleri ekranda görüntüleniyor. 1,7 kat daha güçlü yapay sinirsel işleme, NPU. 1,7 kat daha hızlı çalışma, CPU. 2,1 kat gelişmiş grafikler, GPU.
Gece doğanın ortasında yanan bir kamp ateşi. Uzakta, bir orman ve göl yer alıyor. Akşamın gökyüzü yıldızlarla kaplı. Sahnenin tamamı ikiye bölünmüş halde gösteriliyor. Bir taraf daha karanlık ve donuktur. Diğer taraf ise belirgin şekilde daha parlak görünerek Parlaklık Artırıcı’nın büyüleyici parlaklığını sergiliyor.
Siyah arka planda ultra yüksek çözünürlüklü rengarenk bir papağan. Her tarafında havada asılı su damlaları var. Görüntüde, papağanın vücudundaki farklı renk tonlarının canlı ve parlak olmasıyla Mükemmel Renk gösteriliyor. UL ve Intertek’in çeşitli logo onayları görülüyor. Bunlar, %100 Renk Doğruluğu ve %100 Renk Hacmi anlamına geliyor. Görünen metinde ise Mükemmel Renk onay işaretini kontrol edin yazıyor.
Ön planda AI Magic Remote bulunan bir LG TV ekranı. AI düğmesi vurgulanıyor ve bir konuşma baloncuğundaki metinde, seveceğini düşündüğü bir film öneriliyor. Ekranda gördüğümüz E kullanıcı simgesi, AI Voice ID’nin hangi kullanıcı olduğunu nasıl tespit edip sese göre kişiselleştirilmiş önerilerde bulunabildiğini gösteriyor.
AI düğmesi vurgulanmış bir LG AI Magic Remote. Etrafında, kullanıcıların bu düğmeden erişebileceği farklı işlevler yer alıyor. AI Voice ID, AI Search, AI Chatbot, AI Concierge, AI Picture Wizard, AI Sound Wizard. Metin, LG AI Magic Remote’un özel AI düğmesi ile AI deneyiminizi tamamladığını ve temassız fare gibi kullanılabileceğini açıklıyor. Yöneltin ve tıklayın, hepsi bu.
AI Search’ün nasıl çalıştığını gösteren bir LG OLED TV ekranının yakın çekimi. Kullanıcının hangi spor oyunlarının olduğunu sorduğu küçük bir sohbet penceresi gösteriliyor. AI Search, sohbet üzerinden cevap vererek mevcut içeriklerin küçük resimlerini gösteriyor. Microsoft Copilot’a sormak için de bir yönlendirme yer alıyor.
LG TV ekranın önünde LG AI Magic Remote yer alıyor. Ekranda, kullanıcının arama ve izleme geçmişine dayalı özel anahtar kelimeler içeren, LG AI tarafından kişiselleştirilmiş bir karşılama mesajı yer alıyor. Uzaktan kumandanın yanında, AI düğmesine hızlıca basarak AI Concierge işlevine kolaylıkla erişilebileceğini gösteren bir simge ve etiket yer alıyor.
Şık ve renkli bir oturma odasının geniş açılı görünümü. Duvara monte LG OLED evo AI C5 4K Smart TV’nin altında LG Soundbar yer alıyor. TV’nin tasarımı yaşam alanıyla güzel bir şekilde uyum sağlıyor. TV ekranında renkli bir sanat eseri görüntüleniyor.
Sofistike bir evin iç mekânı. Çeşitli sanat eserleri sergileniyor. Orta duvarda, ekranında sanat eseri görünen bir LG TV bulunuyor. TV, adeta bir müze tablosunu andırıyor.
oled-c5-2025-42-thumbnail-14.jpg
Önden görünüm 55 inç LG OLED AI M5 4K Smart TV AI Sihirli Kumanda Dolby Vision webOS25 2025 OLED55C54LA
LG OLED evo AI C5 4K Smart TV’nin arkadan görünümü.
LG OLED evo AI C5 4K Smart TV’nin yandan görünümü.
LG OLED evo AI C5 4K Smart TV’nin önden ve yandan görünümü uzunluk, genişlik, yükseklik ve derinlik boyutlarını gösteriyor.
Alpha 9 AI İşlemci Gen8 mavinin çeşitli tonlarıyla ışıldıyor ve dışarıya yayılan ışık huzmeleri devrelerini vurguluyor. Performans istatistikleri ekranda görüntüleniyor. 1,7 kat daha güçlü yapay sinirsel işleme, NPU. 1,7 kat daha hızlı çalışma, CPU. 2,1 kat gelişmiş grafikler, GPU.
Gece doğanın ortasında yanan bir kamp ateşi. Uzakta, bir orman ve göl yer alıyor. Akşamın gökyüzü yıldızlarla kaplı. Sahnenin tamamı ikiye bölünmüş halde gösteriliyor. Bir taraf daha karanlık ve donuktur. Diğer taraf ise belirgin şekilde daha parlak görünerek Parlaklık Artırıcı’nın büyüleyici parlaklığını sergiliyor.
Siyah arka planda ultra yüksek çözünürlüklü rengarenk bir papağan. Her tarafında havada asılı su damlaları var. Görüntüde, papağanın vücudundaki farklı renk tonlarının canlı ve parlak olmasıyla Mükemmel Renk gösteriliyor. UL ve Intertek’in çeşitli logo onayları görülüyor. Bunlar, %100 Renk Doğruluğu ve %100 Renk Hacmi anlamına geliyor. Görünen metinde ise Mükemmel Renk onay işaretini kontrol edin yazıyor.
Ön planda AI Magic Remote bulunan bir LG TV ekranı. AI düğmesi vurgulanıyor ve bir konuşma baloncuğundaki metinde, seveceğini düşündüğü bir film öneriliyor. Ekranda gördüğümüz E kullanıcı simgesi, AI Voice ID’nin hangi kullanıcı olduğunu nasıl tespit edip sese göre kişiselleştirilmiş önerilerde bulunabildiğini gösteriyor.
AI düğmesi vurgulanmış bir LG AI Magic Remote. Etrafında, kullanıcıların bu düğmeden erişebileceği farklı işlevler yer alıyor. AI Voice ID, AI Search, AI Chatbot, AI Concierge, AI Picture Wizard, AI Sound Wizard. Metin, LG AI Magic Remote’un özel AI düğmesi ile AI deneyiminizi tamamladığını ve temassız fare gibi kullanılabileceğini açıklıyor. Yöneltin ve tıklayın, hepsi bu.
AI Search’ün nasıl çalıştığını gösteren bir LG OLED TV ekranının yakın çekimi. Kullanıcının hangi spor oyunlarının olduğunu sorduğu küçük bir sohbet penceresi gösteriliyor. AI Search, sohbet üzerinden cevap vererek mevcut içeriklerin küçük resimlerini gösteriyor. Microsoft Copilot’a sormak için de bir yönlendirme yer alıyor.
LG TV ekranın önünde LG AI Magic Remote yer alıyor. Ekranda, kullanıcının arama ve izleme geçmişine dayalı özel anahtar kelimeler içeren, LG AI tarafından kişiselleştirilmiş bir karşılama mesajı yer alıyor. Uzaktan kumandanın yanında, AI düğmesine hızlıca basarak AI Concierge işlevine kolaylıkla erişilebileceğini gösteren bir simge ve etiket yer alıyor.
Şık ve renkli bir oturma odasının geniş açılı görünümü. Duvara monte LG OLED evo AI C5 4K Smart TV’nin altında LG Soundbar yer alıyor. TV’nin tasarımı yaşam alanıyla güzel bir şekilde uyum sağlıyor. TV ekranında renkli bir sanat eseri görüntüleniyor.
Sofistike bir evin iç mekânı. Çeşitli sanat eserleri sergileniyor. Orta duvarda, ekranında sanat eseri görünen bir LG TV bulunuyor. TV, adeta bir müze tablosunu andırıyor.

Temel Özellikler

  • 8.Nesil Alfa 9 AI İşlemci ile 4K görüntü kalitesi, yükseltilmiş görseller ve çevreleyen ses
  • Her pikseldeki Mükemmel Siyah seviyeleri çarpıcı kontrast, derinlik ve detay sunuyor
  • %100 Renk Doğruluğu ile doğru ve gerçekçi renkler. %100 Renk Hacmi ile daha zengin renk tonları
  • Parlaklık Artırıcının yeni ışık yayma yapısı ile daha parlak görseller
  • AI Sihirli Kumanda üzerinde yeni AI düğmesi, sesli kontroller, sürükle ve bırak fonksiyonları
Daha fazla
What Hi-Fi? logosu.

What Hi-Fi?

"...çoğu insan için en iyi TV..." (03/2025)

TechRadar Editör’ünün tercih ettiği logo.

TechRadar - Editör’ün Seçimi

“LG C5'in şaşırtıcı kontrastı, cesur renkleri ve gerçekçi detayları sayesinde gerçek üstünlük hissi verir...” (03/2025)

T3 Platin Ödül logosu.

T3 - Platin Ödül

“Gerçek bir OLED görüntüsü arıyorsanız kesinlikle C5!” (03/2025)

iF Design Award - Kazanan

iF Tasarım Ödülü - Kazanan (OLED C5, 83")

Tom's Guide Editörün Seçimi logosu.

Tom's Guide - Editörün Seçimi

“LG’nin webOS işletim sistemi, TV’lerdeki en güçlü bağımsız seçeneklerden biri olmaya devam ediyor.” (04/2025)

AVForums Kesinlikle Önerilen Ödülü logosu.

AVForums - Kesinlikle Önerilen

LG C5, LG 2025 serisinin en iyi performanslı cihazı olmaya devam ediyor ve kesinlikle öneriliyor

HDTVTest - Kesinlikle Önerilen logosu.

HDTVTest - Kesinlikle Önerilen

Dünyanın En Çok Satan OLED TV’si Daha Parlak Hale Geldi

CES Innovation Awards rozeti ve 2025 Onur ödülü ibaresi.

CES Innovation Awards - 2025 Honoree (webOS Re:New Program)

Siber Güvenlik

LG webOS 24 için AVForums Editör’ün Seçimi logosu En İyi Smart TV Sistemi 2024/2025.

AVForums Editör’ün Seçimi - En İyi Smart TV Sistemi 2024/25

“webOS 24, aynı zamanda yepyeni ve düzenli olan şık, hızlı ve kullanımı kolay bir akıllı deneyim sunmaya devam ediyor.”

*CES Innovation Awards, jüriye sunulan açıklayıcı materyallere dayanır. CTA, yapılan herhangi bir başvurunun veya herhangi bir iddianın doğruluğunu onaylamamış, ayrıca ödülün verildiği ürünü test etmemiştir.

LG OLED evo AI TV ekranında büyüleyici detay, renk ve kontrasta sahip soyut bir resim yer alıyor. TV'nin arkasında Alfa 9 AI İşlemci 8.Nesil büyütülmüş olarak gösteriliyor. İçinden yayılan ışık, çevresindeki mikroçip devrelerini aydınlatıyor. Başlıkta LG OLED evo AI ifadesi yer alıyor. "LG Alfa 9 AI işlemci 8.Nesil teknolojisinden güç alır" ibareli bir metin de bulunuyor. Köşede yer alan yıldızlı altın rengi logoda "12 yıldır dünyanın bir numaralı OLED TV'si" ibaresi yer alıyor.

LG OLED evo AI TV ekranında büyüleyici detay, renk ve kontrasta sahip soyut bir resim yer alıyor. TV’nin arkasında Alfa 9 AI İşlemci 8.Nesil büyütülmüş olarak gösteriliyor. İçinden yayılan ışık, çevresindeki mikroçip devrelerini aydınlatıyor. Başlıkta LG OLED evo AI ifadesi yer alıyor. “LG Alfa 9 AI işlemci 8.Nesil teknolojisinden güç alır” ibareli bir metin de bulunuyor. Köşede yer alan yıldızlı altın rengi logoda “12 yıldır dünyanın bir numaralı OLED TV’si” ibaresi yer alıyor.

Aydınlık veya Karanlık Tüm Detayları Fark Edin

*Omdia. 2013-2024 en çok satılan ünitelere göre 12 Yıldır 1 Numara. Bu sonuç, LGE veya ürünleri tarafından onaylandığı anlamına gelmemektedir. Ayrıntılı bilgi için https://www.omdia.com/ adresini ziyaret edin.

Görüntü KalitesiwebOS 25LG Gallery+Ses KalitesiTasarımEfsanevi Filmler ve Oyunlar

Olağanüstü 8.Nesil Alfa 9 AI İşlemci ile üstün görsel detaylar

İşlemcimizin AI motoru, her kareyi detaylı bir şekilde analiz eder ve yükseltir. Yüzleri tanıyarak sadece 4K görsel kalite sunmakla kalmaz, aynı zamanda yüz ifadeleri ve derinliği de geliştirir.

alpha 9 AI İşlemci Gen8 koyu bir arka planda gösteriliyor. İçinden yayılan deniz mavisi ışık, çevresindeki mikroçip devrelerini aydınlatıyor. Performans istatistikleri ekranda görüntüleniyor. 1,7 kat daha güçlü Yapay sinirsel işleme, NPU. 1,7 kat daha hızlı çalışma, CPU. 2,1 kat gelişmiş grafikler, GPU.

*Kurum içi teknik özellikler karşılaştırmasına göre aynı yılın giriş seviyesi Smart TV alpha 7 AI İşlemcisi Gen8 ile karşılaştırıldığında.

Üstün Parlaklık Artırıcı ile daha parlak görseller

8.Nesil Alfa 9 AI İşlemci ve yeni ışık artırıcı algoritmamız daha parlak görseller sunar.

Bir uzay mekiğinin fırlatılış anı. Sahne ikiye bölünmüş şekilde gösteriliyor. Sahnenin bir yarısı, LG’nin parlaklık artırma algoritmaları sayesinde canlı ve parlak olarak görüntüleniyor. Diğer yarısı ise karanlık, soluk ve gri olarak görüntüleniyor.

*Parlaklık modele, ekran boyutuna ve pazar bölgesine göre değişiklik gösterebilir.

İster aydınlıkta ister karanlıkta, yalnızca LG OLED TV ile Mükemmel Siyah ve Renk

Mükemmel Siyah UL onaylıdır ve algılanan parlaklığı ve kontrastı artıran gerçek siyah seviyeleri sunar. Ayrıca mavi ışık emisyonlarını azaltarak daha rahat bir izleme deneyimi için UL göz güvenliği onayına sahiptir.

Mükemmel Renk ve Mükemmel Siyah özelliklerine sahip olan ve bu özelliğe sahip olmayan ekranlar arasındaki görüntü karşılaştırmasını gösteren LG OLED TV. UL ve göz güvenliği sertifikaları, onayların kontrol edilmesi için metin yönlendirmesi ile görülür.

*LG OLED Ekran, tipik iç mekan aydınlatma ortamına (200 lüks ila 500 lüks) dayalı olarak IDMS 11.5 Halka Işığı Yansımasına göre ölçülen UL ve mükemmel Siyah onayına sahiptir.

*Gerçek performans, ortam ışığı ve izleme ortamına göre değişiklik gösterebilir.

*LG OLED Ekran, IDMS 11.5 Halka Işığı Yansıma standartlarına göre ölçülen Mükemmel Renk için UL onaylıdır.

*LG OLED TV ekranları, eyesafe® tarafından Sirkadyen Performans Faktörü olarak onaylanmıştır

*Ekran görünleri, görsel amaçlı olarak temsilidir. 

Mükemmel Renk

%100 Renk Hacmi ve %100 Renk Doğruluğu sertifikalı. Güneş ışıklı veya karanlık bir ortamda bile doğru ve parlak renklerin tadını çıkarın.

Siyah bir arka planda ultra yüksek çözünürlüklü rengarenk papağan. Etrafında, su damlaları havada asılı duruyor. Görüntüde, papağanın vücudundaki farklı renk tonlarının canlı ve parlak olmasıyla Mükemmel Renk gösteriliyor. UL ve Intertek’in çeşitli logo onayları görülüyor. Bunlar %100 Renk Doğruluğu ve %100 Renk Hacmi anlamına geliyor. Görünen metinde ise Mükemmel Renk onay işaretini kontrol edin yazıyor.

*“%100 Renk Doğruluğu” ve “DCI-P3 için %100 Renk Hacmi” 2025 model OLED TV’ler için geçerlidir.

*LG OLED Ekran, IDMS 11.5 Halka Işığı Yansıma standartlarına göre ölçülen Mükemmel Renk için UL onaylıdır.

*LG OLED Ekran, 125 renk modeli ile CIE DE2000 standardına göre ölçülen %100 Renk Doğruluğu için Intertek tarafından onaylanmıştır.

*Ekran Color Gamut Volume (CGV), Intertek tarafından bağımsız olarak doğrulanan DCI-P3 renk boşluğunun CGV değerine eşit veya bu değerin üzerindedir.

AI Görüntü Pro her kareyi canlandırır

AI Süper Yükseltme ve OLED Dinamik Ton Eşleştirme özelliği her karedeki unsurları analiz ederek çözünürlüğü, parlaklığı, derinliği ve netliği iyileştirir.

Ormandaki bir leoparın donuk ve neredeyse gri görüntüsünün üzerinden çizgiler animasyonlu bir şekilde geçerek bir süper bilgisayar karedeki unsurları analiz ediyormuş gibi bir etki yaratıyor. Bir lazerle leoparın silueti çizilir ve ardından görüntü daha parlak, keskin ve canlı hale gelir. Arka plan da soldan sağa doğru dönüşerek kontrast, derinlik ve renklerdeki iyileşmeyi gösterir.

*AI Görüntü Pro, OTT hizmetlerinde telif hakkı korumalı herhangi bir içerikle çalışmaz.

*Yükseltilen içeriklerin görüntü kalitesi kaynağın çözünürlüğüne göre değişiklik gösterir.

Yeni nesil LG AI TV

Dört kişilik bir aile LG AI TV etrafında toplanmış. Uzaktan kumandayı tutan kişinin etrafında adını gösteren bir daire beliriyor. Bu, AI Voice ID'nin her kullanıcının sesli imzasını nasıl tanıdığını gösteriyor. Ardından webOS arayüzü, AI'ın hesaplar arasında otomatik geçiş yapma ve kişiselleştirilmiş içerik önerme özelliklerini ortaya koyuyor.

Dört kişilik bir aile LG AI TV etrafında toplanmış. Uzaktan kumandayı tutan kişinin etrafında adını gösteren bir daire beliriyor. Bu, AI Voice ID’nin her kullanıcının sesli imzasını nasıl tanıdığını gösteriyor. Ardından webOS arayüzü, AI’ın hesaplar arasında otomatik geçiş yapma ve kişiselleştirilmiş içerik önerme özelliklerini ortaya koyuyor.

AI Ses Kimliği

LG AI Ses Kimliği her kullanıcının benzersiz sesli imzasını tanır ve konuşmaya başladığınız anda kişiselleştirilmiş öneriler sunar.

*Gösterilen içerikler bölgeye ve ağ bağlantısına göre azaltılmış veya sınırlandırılmış olabilir.

*Ses Kimliği desteği bölgeye ve ülkeye göre değişiklik gösterebilir. 2024 ve sonrasında piyasaya sürülen OLED, QNED, NanoCell ve UHD TV’lerde mevcuttur.

*Yalnızca Ses Kimliği hesabını destekleyen uygulamalarla çalışır.

AI Search'ün nasıl çalıştığını gösteren bir LG OLED TV ekranının yakın çekimi. Kullanıcının hangi spor oyunlarının olduğunu sorduğu küçük bir sohbet penceresi gösteriliyor. AI Search, sohbet üzerinden cevap vererek mevcut içeriklerin küçük resimlerini gösteriyor. Microsoft Copilot'a sormak için de bir yönlendirme yer alıyor.

AI Search’ün nasıl çalıştığını gösteren bir LG OLED TV ekranının yakın çekimi. Kullanıcının hangi spor oyunlarının olduğunu sorduğu küçük bir sohbet penceresi gösteriliyor. AI Search, sohbet üzerinden cevap vererek mevcut içeriklerin küçük resimlerini gösteriyor. Microsoft Copilot’a sormak için de bir yönlendirme yer alıyor.

AI Arama

TV’nize dilediğinizi sorun. Dahili AI sesinizi tanır ve isteklerinize hızlıca kişiselleştirilmiş tavsiyelerle yanıt verir. Microsoft Copilot ile daha fazla sonuç ve çözüm de elde edebilirsiniz.

*AI Arama özelliği 2024 ve sonrasında piyasaya sürülen OLED, QNED, NanoCell ve UHD TV’lerde mevcuttur.

*ABD ve Kore’de LLM Modeli kullanılmaktadır.

*İnternet bağlantısı gereklidir.

LG OLED TV ekranında bilim kurgu içeriği oynatılıyor. Ekranda AI Chatbot arayüzü yer alıyor. Kullanıcı, Chatbot'a ekranın çok karanlık olduğuna dair bir mesaj atmış. Chatbot bu soruna çeşitli çözümler önermiş. Sahnenin tamamı ikiye bölünmüş şekilde gösteriliyor. Bir tarafın karanlık, diğer tarafın ise aydınlık olması AI Chatbot'un kullanıcı sorunlarını nasıl otomatik olarak çözdüğünü gösteriyor.

LG OLED TV ekranında bilim kurgu içeriği oynatılıyor. Ekranda AI Chatbot arayüzü yer alıyor. Kullanıcı, Chatbot’a ekranın çok karanlık olduğuna dair bir mesaj atmış. Chatbot bu soruna çeşitli çözümler önermiş. Sahnenin tamamı ikiye bölünmüş şekilde gösteriliyor. Bir tarafın karanlık, diğer tarafın ise aydınlık olması AI Chatbot’un kullanıcı sorunlarını nasıl otomatik olarak çözdüğünü gösteriyor.

AI Chatbot

AI Sihirli Kumanda aracılığıyla AI Chatbot ile etkileşime geçin, ayar yapılandırmadan sorun gidermeye kadar tüm endişelerinizi giderin. AI, kullanıcıların amacını anlayarak derhal çözüm sunabilir.

*İnternet bağlantısı gereklidir.

*AI Chatbot, yalnızca NLP teknolojisini anadilinde destekleyen ülkelerde mevcuttur.

*AI Chatbot, müşteri hizmetlerine bağlanabilir.

LG TV ekranın önünde LG AI Magic Remote yer alıyor. Ekranda, kullanıcının arama ve izleme geçmişine dayalı özel anahtar kelimeler içeren, LG AI tarafından kişiselleştirilmiş bir karşılama mesajı yer alıyor. Uzaktan kumandanın yanında, AI düğmesine hızlıca basarak AI Concierge işlevine kolaylıkla erişilebileceğini gösteren bir simge ve etiket yer alıyor.

LG TV ekranın önünde LG AI Magic Remote yer alıyor. Ekranda, kullanıcının arama ve izleme geçmişine dayalı özel anahtar kelimeler içeren, LG AI tarafından kişiselleştirilmiş bir karşılama mesajı yer alıyor. Uzaktan kumandanın yanında, AI düğmesine hızlıca basarak AI Concierge işlevine kolaylıkla erişilebileceğini gösteren bir simge ve etiket yer alıyor.

AI Konsiyerj

Uzaktan kumandanızdaki AI düğmesine hızlıca basarak arama ve izleme geçmişinize dayalı kişiselleştirilmiş anahtar sözcük ve tavsiyeler sağlayan AI Konsiyerj’i açabilirsiniz.

*Desteklenen menü ve uygulamalar ülkeye göre değişiklik gösterebilir.

*Gösterilen menüler piyasaya sürüldükten sonra değişiklik gösterebilir.

*Anahtar sözcük önerileri uygulamaya ve günün saatine göre değişiklik gösterebilir.

AI Picture Wizard kişiselleştirme sürecinden geçen bir kullanıcı görüntüsü. Kullanıcın seçimleri vurgulanarak bir dizi görüntü gösteriliyor. Bir yükleme simgesi beliriyor ve ardından soldan sağa doğru iyileştirilmiş bir manzara görüntüsü gösteriliyor.

AI Resim Sihirbazı

Gelişmiş algoritmalar 1,6 milyar görüntü olasılığını analiz ederek tercihlerinizi öğrenir. Yaptığınız seçimlere göre TV’niz tamamen size özel kişiselleştirilmiş bir görüntü oluşturur.

AI Sound Wizard kişiselleştirme sürecinden geçen bir kullanıcı görüntüsü. Bir dizi ses klibi simgesi seçiliyor. Bir caz şarkıcısı ile saksafoncu gösteriliyor, kişiselleştirilmiş sesi temsil eden ses dalgaları görselin üzerinden animasyonlu bir şekilde geçiyor.

AI Ses Sihirbazı

Bir dizi ses klibi arasından beğendiğiniz sesleri seçin. AI, 40 milyar parametre arasından tercihlerinize göre ayarlanmış size özel bir ses profili oluşturur.

Oturma odasında bir kişi. Etrafındaki konuşma balonu, sadece "Merhaba LG" diyerek LG TV'siyle nasıl etkileşim kurduğunu gösteriyor.

Oturma odasında bir kişi. Etrafındaki konuşma balonu, sadece “Merhaba LG” diyerek LG TV’siyle nasıl etkileşim kurduğunu gösteriyor.

TV’nizle etkileşime geçmek için sadece “Merhaba LG” deyin

Televizyonunuzun yapay zekası her zaman isteklerinize hazırdır. Hiçbir düğmeye basmadan, sadece “Merhaba LG” dediğinizde, yapay zeka isteklerinizi dinlemeye başlayacaktır.

webOS Re:New Program logosu ve adı ile yanında CES Innovation Awards 2025 Honoree rozeti.

webOS Re:New Program logosu ve adı ile yanında CES Innovation Awards 2025 Honoree rozeti.

5 yıldır ödüllü webOS Yenileme Programı için güncellemeler

Yıllık güncellemelerle en yeni özelliklerden ve yazılımlardan yararlanın. Siber güvenlik kategorisinde CES Innovation Awards adayı webOS, özel hayatınızı ve verilerinizi güvende tutar.

*webOS Yenileme Programı, 2025 model OLED/QNED/NanoCell/UHD TV’ler için geçerlidir.

*webOS Yenileme Programı, beş yıl boyunca toplam dört güncellemeyi destekler. Eşik, önceden yüklenmiş webOS sürümüdür. Güncelleme takvimi ay sonundan yıl başlangıcına kadar değişiklik gösterir.

*Güncellemeler ve takvim; bazı özellikler, uygulamalar ve hizmetler için model ve bölgeye göre değişiklik gösterir.

*Mevcut güncellemeler, 2022 OLED’ler ve 2023 UHD ve üzeri modelleri içerir.

LG Gallery+ ile zevkinize uygun bir alan yaratın

Ekranınızı 100 sanat eseri, sürükleyici manzara ve ortam videoları içeren canlı bir tuvale dönüştürün. Düzenli kitaplık güncellemeleri, TV izlemediğiniz zamanlarda bile ortamınızı zenginleştirir.

*Kullanılabilir içerik ülkeye göre değişebilir.

*Sağlanan içerik değişikliğe tabidir.

Ortamınızı sayısız şekilde kişiselleştirin

İstediğiniz müzik, görsel ve daha fazlası ile ev galerinizi özelleştirin. Mevcut tercihlerinize bağlı olarak TV’nizde ne görüntülemek istediğinizi seçin.

Müzik ve görselleri duygularınızla senkronize edin

Arka plan müziğini görsellerle eşleştirerek ortamın modunu istediğiniz gibi ayarlayın. Önceden ayarlanmış müzikler arasından seçim yapın ve hatta kendi parçalarınızı oynatmak için mobil cihazınızı Bluetooth üzerinden bağlayın.

LG TV’nin, görseller ile senkronize olarak mod müziği çalacak şekilde nasıl ayarlanabileceğine dair anlatım.
Ön planda cep telefonu bulunan duvara monte edilmiş bir LG TV. LG TV'de Google Photos'u kurma işlemi gösteriliyor.

Ön planda cep telefonu bulunan duvara monte edilmiş bir LG TV. LG TV’de Google Photos’u kurma işlemi gösteriliyor.

Google Photos’a kolayca erişin ve anılarınızı sergileyin

Telefonunuzu kullanarak Google Photos hesabınızı TV’nize kolayca bağlayın. Kendi fotoğraf kütüphanenizdeki içeriği kullanarak ortamınızı zahmetsizce kişiselleştirin.

*Özellik, Google Photos hesabınızda oturum açtığınızda ve uygulamada en az 10 fotoğrafınız varsa çalışır. 

Bilgi panosu, duvara monte edilmiş bir LG TV üzerinde gösteriliyor. Hava durumu güncellemeleri, spor hatırlatmaları, TV programlayıcısı, Home Hub ve Google Takvimi gibi farklı işlevler gösteriliyor.

In einem Gaming-Raum zu Hause ist ein riesiger LG TV an der Wand montiert. Auf dem Bildschirm befinden sich Kunstwerke aus Assassin's Creed Shadows.

Hepsi bir arada kişiselleştirilmiş pano ile güncel kalın

Önemli bilgileri bir bakışta görün. Hava durumu güncellemesi, spor hatırlatması alın, Google Takviminizi görüntüleyin ve hatta Home Hub, görüntüleme rezervasyonlarınız gibi bildirimler ayarlayın.

*Google Takvimine erişim için Google hesabı gerekir.

Akıllı ayarlar ortamınızdaki değişikliklere uyum sağlar

Her Zaman Hazır

TV kapalıyken hem enerji tasarrufu yapabilir hem de seçtiğiniz sanat eserlerinin veya derlenmiş görüntülerinizin keyfini çıkarabilir ve TV’nizi dijital bir tuvale dönüştürebilirsiniz.

AI Parlaklık Kontrolü

TV’nizin dahili sensörleri ışığı algılar ve ekran parlaklığını buna göre ayarlayarak her türlü aydınlatmada optimize edilmiş izleme sağlar.

Hareket Sensörü

Hareket algılama özelliği, TV’nizin yakınında olup olmadığınıza göre modları değiştirerek akıllı tepki vermesini sağlar.

*Parlaklık sensörleri modele göre değişebilir.

*Hareket sensörleri yalnızca M5 ve G5 modellerinde mevcuttur. 

AI Ses Pro ile etkili sonuçlar için ince ses ayarı yapın

*Ses modu menüsünden etkinleştirilmelidir.

*Ses, dinleme ortamına göre değişiklik gösterebilir.

Ses deneyiminizi LG TV ve LG Soundbar ile mükemmelleştirin

*Soundbar ayrı olarak satın alınabilir. 

*Ses Modu Kontrolü modele göre farklılık gösterebilir.

*Satın alma anında servisin müsait olamayabileceğini lütfen unutmayın. Güncellemeler için ağ bağlantısı gereklidir.  

*LG TV uzaktan kumanda kullanımı belirli özelliklerle sınırlıdır.

*WOW Orchestra/WOW Interface, 2025 model LG OLED TV’ler için geçerlidir.

Ultra İnce Tasarım

TV’nizin şık çerçevesi modern görünümü yeniden tanımlar ve izleme deneyimini daha büyüleyici hale getirir.

*Çerçeve boyutu seriye ve boyuta göre farklılık gösterir.

Oyun Portalı, TV’nizi harika bir oyun merkezine dönüştürüyor

GeForce NOW, Amazon Luna, Blacknut, Boosteroid uygulamalarına erişerek LG TV’nizde binlerce oyunu doğrudan oynayın! Oyun kumandalı AAA oyunlardan uzaktan kumandanızla oynanabilen normal oyunlara kadar farklı oyun deneyimleri yaşayın.

Oyun Portalı ana ekranı. İmleç hareket edip tıklayarak birçok popüler oyun ismi gösteriyor. Ayrıca gerek oyun kumandası gerekse de uzaktan kumanda olsun, sahip olduğunuz kumandanın türüne bağlı olarak oyun seçebilmeye yönelik ek özelliği belirtiyor.

*Oyun Portalı desteği ülkeye göre değişiklik gösterebilir.

*Bulut oyun hizmetleri ve Oyun Portalındaki oyunlara yönelik destek ülkeye göre değişiklik gösterebilir.

*Bazı oyun hizmetleri için abonelik ve oyun kumandası gerekli olabilir.

Oyun Deneyimi

G-Sync uyumluluğu, 144 Hz VRR, 0,1 ms tepki süresi Intertek sertifikası, AMD FreeSync Premium ve ClearMR 9000 sertifikası ile zirvede oyun deneyimi. Gecikme, hareket bulanıklığı olmadan oyun oynayın.

Video oyununda yan yana duran iki araba görüntüsü. Birinde hareket bulanıklılığı oldukça fazla. Keskin ve odaklı diğer görsel ise LG OLED TV’nin yüksek kare hızını gösteriyor. Nvidia G-Sync logosu, 144 Hz logosu, 0,1 ms tepki süresi Intertek onayı ve diğer ilgili sertifikalar gösteriliyor.

*144 Hz modu yalnızca 144 Hz’i destekleyen oyunlar veya PC girişleri ile çalışır.

*HGiG, HDR’de tüketici oyun deneyimlerini iyileştirmek amacıyla kamuya açık yönergeleri belirlemek ve kullanıma sunmak için bir araya gelen, oyun ve TV ekranı endüstrilerinden oluşan gönüllü bir şirketler grubudur.

*HGiG desteği ülkeye göre değişiklik gösterebilir.

*clearMR, ekranın hareket bulanıklığı performansını değerlendiren bir VESA sertifikasyon programıdır.

*LG OLED ekranlar, Intertek tarafından 0,1 ms tepki süresi (Griden Griye) ve Kaliteli Oyun Performansı için onaylanmıştır.

Film için LG OLED TV

Çevresel aydınlatmaya uyum sağlayan Ortam Işığı Dengeleme özellikli FILMMAKER MODE ile evinizde en yüksek yönetmen standartlarına uygun görüntü kalitesiyle sinematik bir deneyim yaşayın.

Dolby Vision ve Ambiyans FILMMAKER MODE

Dolby Vision ve FILMMAKER MODE ile çevreye uyum sağlayan Ortam Işığı Dengeleme özelliği sayesinde, sinemayı yönetmenin istediği gibi deneyimleyin ve görselleri orijinaline en yakın şekilde koruyun.

Dolby Atmos

Gerçekçi surround sesin etrafınızda dolaşmasına izin vererek tüm aksiyonun merkezindeymiş gibi hissedin.

*Ambiyans FILMMAKER MODE, UHD Alliance, Inc’in ticari markasıdır.

*Dolby Vision teknolojili Ambiyans FILMMAKER MODE desteklenir.

*Ambiyans FILMMAKER MODE özelliği AppleTV+ ve Amazon Prime video uygulamasında otomatik o

LG’nin on yıldan uzun bir süredir çığır açan yeniliklere nasıl imza attığını gösteren, OLED TV’lerle dolu geniş beyaz alan. 12 yıldır dünyanın 1 numaralı OLED TV’si amblemi de yer alıyor.

LG OLED

Sonsuz yenilikleri görün

*Bu ürün detay sayfasındaki yukarıdaki görseller sadece temsilidir. Daha doğru bir temsil için galeri görsellerine bakın.

*Yukarıdaki tüm görseller temsilidir.

*Resimde gösterilen ürün ayrıntıları farklılık gösterebilir.

*Servis kullanılabilirliği bölgeye ve ülkeye göre değişiklik gösterir.

*Kişiselleştirilmiş hizmetler üçüncü taraf uygulamanın politikalarına göre değişiklik gösterebilir.

*AI Magic Remote’u TV’nizin ebadına, modeline ve bölgeye bağlı olarak ayrı satın almanız gerekebilir.

FAQ

Q.

 LG OLED C5 ve C4 Arasındaki Farklar Nelerdir?

A.

C5’in C4’e Göre Başlıca Yükseltmeleri:

 

İşte C5 serisinin bir önceki seriye göre öne çıkan iyileştirmeleri:

 

    1. Görüntü Kalitesi:

Alpha 9 AI İşlemci 7. Nesilden, Alpha 9 AI İşlemci 8. Nesile yükseltildi. Yeni nesil işlemcinin yapay zeka motoru artık her kareyi detaylı bir şekilde analiz edip iyileştiriyor. Yüzleri tanıyarak yalnızca 4K görüntü kalitesi sunmakla kalmıyor, aynı zamanda yüz ifadeleri ve derinliği de geliştiriyor.

C5, UL tarafından "Mükemmel Siyah" ve "Mükemmel Renk"* olarak onaylanmıştır ve ister parlak ister karanlık bir ortamda olun, algılanan parlaklığı ve kontrastı artırır. Yansımasız ekranında, güneş ışığında veya karanlıkta bile doğru ve canlı renkler sunar.

 

    2. Ses Kalitesi:

Sanal 11.1.2 kanal surround ses deneyimi sunar. Yapay zeka, sesleri akıllıca ayarlayarak seslerin çevrenizde her yönden geldiğini hissettirir.

 

    3. Oyun Performansı:

C5 serisi, G-Sync uyumluluğu, 144Hz VRR desteği, 0.1ms piksel tepki süresi, AMD FreeSync Premium ve VESA tarafından ClearMR 9000** sertifikasına sahiptir. Yırtılma, gecikme veya bulanıklık olmadan oyun keyfi sunar.

 

    4. webOS ve Yapay Zeka:

webOS 25’e yükseltilen C5, daha akıllı ve sezgisel bir TV deneyimi sunar. LG AI, izleme alışkanlıklarınızı öğrenir, yaşam tarzınızı anlar ve TV deneyiminizi size özel şekilde optimize eder.

Yeni tasarlanan AI Sihirli Kumanda ile ek bir cihaza ihtiyaç kalmaz. Hareket sensörü ve scroll tekerleği sayesinde işaret edip tıklayarak veya sesli komutlarla kullanabilirsiniz.

 

Temel Yapay Zeka Özellikleri:

 

    1. AI Voice ID: LG AI Voice ID, her kullanıcının benzersiz sesini tanır ve kişisel öneriler sunar.

    2. AI Görüntü ve Ses Sihirbazı: 1,6 milyar görüntü olasılığı üzerinden tercihlerinizi öğrenir ve size özel bir görüntü ve ses profili oluşturur.

    3. AI Sohbet Botu: Yapay zeka kumandasıyla etkileşim kurarak ayarlardan sorun gidermeye kadar destek alabilirsiniz.

    4. AI Arama: TV’nize herhangi bir şeyi sorun. Dahili AI sesinizi tanır ve kişisel öneriler sunar. Microsoft Copilot ile ek sonuçlar alabilirsiniz.

    5. AI Asistanı: Kumanda üzerindeki AI tuşuna kısa bir basışla, size özel öneriler ve anahtar kelimeler sunan AI Asistanı açılır.

 

*Perfect Black ve Perfect Color, UL Verification tarafından onaylanmıştır.

 

 **ClearMR, VESA tarafından geliştirilen bir görüntü netliği sertifikasyon programıdır.

 

 ***Kullanılabilir özellikler modele göre değişebilir.

Q.

LG OLED C5 ve G5 Arasındaki Farklar Nelerdir?

A.

Temel Farklar:

 

    1. İşlemci ve Görüntü Kalitesi:

 

    • G5: En gelişmiş α11 AI İşlemci Gen2 ile kareleri 4K kalitesine yükseltir. Piksel seviyesinde nesne algılaması yapar.

    • C5: α9 AI İşlemci Gen8 kareleri detaylı analiz eder ve yüzleri tanıyarak derinlik ve ifadeleri geliştirir.

 

    2. Parlaklık:

 

    • G5: α11 AI İşlemci, yeni ışık yapısı ve ışık kontrolü ile standart OLED TV’ye göre 3 kat daha parlaktır (Brightness Booster Ultimate).

    • C5: α9 AI İşlemci ve yeni parlaklık algoritması ile standart OLED TV’ye göre %30 daha parlaktır.

 

    3. Oyun Performansı:

 

    • G5: 165Hz yenileme hızı desteği ve ClearMR 10000 sertifikasına sahiptir.

    • C5: 144Hz yenileme hızı desteği ve ClearMR 9000 sertifikasına sahiptir.

 

    4. Tasarım:

 

    • C5: Ultra İnce Tasarım ile daha modern ve şık bir görünüm sunar.

    • G5: One Wall Tasarımı ile duvara sıfır monte edilir ve neredeyse çerçevesiz bir görünüm sağlar.

Q.

LG OLED evo C5 Hangi Boyutlarda Mevcut?

A.

LG OLED evo C5 TV aşağıdaki ekran boyutlarında sunulmaktadır:
83", 77", 65", 55", 48", 42"
Bu, 2025 OLED modelleri arasında en geniş boyut seçeneğine sahip seridir.
(Ürün mevcudiyeti ülke ve bölgeye göre değişebilir.)

Q.

LG OLED evo C5 TV Duvara Nasıl Monte Edilir?

A.

Uygun Duvar Askı Aparatları ve VESA Boyutları:

 

    • 83” model: WB24GC veya WB21E (VESA 400×400)

    • 77”, 65”, 55”, 48”, 42” modeller: OLW480 (VESA 300×200)

 

Kurulum Adımları:

 

    1. Duvarın TV ve askı aparatını taşıyacak sağlamlıkta olduğundan emin olun.

    2. VESA şemasına göre delikleri işaretleyin ve matkapla delin.

    3. Uygun vida ve dübeller ile aparatı duvara sabitleyin.

    4. TV’yi monte etmeden önce kabloları bağlayın.

    5. TV’yi dikkatlice askıya takın.

 

Not: LG, özellikle büyük boyutlu ekranlarda profesyonel montaj önerir.

Q.

LG OLED evo C5 TV Oyun İçin Uygun mu?

A.

Evet, LG OLED evo C5 TV oyun için mükemmel bir seçimdir.

Sunulan oyun özellikleri:

 

    • VRR (Değişken Yenileme Hızı) 144Hz’e kadar*

    • 0.1ms Piksel Tepki Süresi

    • G-SYNC ve AMD FreeSync Premium desteği

    • ClearMR 9000 sertifikası

    • HDMI 2.1 özellikleri: ALLM, QMS, QFT

    • HGiG profili (HDR oyunlar için optimizasyon)

    • Oyun Optimizasyonu ve Oyun Paneli

 

*144Hz desteği, uyumlu oyunlar veya PC girişleriyle çalışır.

Q.

LG OLED evo TV Ekran Koruma Özelliği Nedir ve Nasıl Çalışır?

A.

LG OLED evo TV’ler, görüntü kalıcılığı ve yanma riskini azaltmaya yardımcı olan ekran koruma teknolojilerine sahiptir.

 

Temel Özellik:

    • Piksel Temizleme: OLED piksellerini otomatik veya manuel şekilde yenileyerek panel ömrünü uzatır.

 

Nasıl Çalışır:

    • Otomatik: Belirli bir kullanım süresi sonunda, TV kapatıldığında (fişe takılı kalmalı) otomatik başlar.

    • Manuel: [Ayarlar] → [Genel] → [OLED Bakımı] → [OLED Panel Bakımı] → [Piksel Temizleme] menüsünden başlatılabilir.

 

Bu özellikler, OLED panelinizin uzun ömürlü olmasına yardımcı olur.

Q.

LG OLED evo C5 TV Kaç HDMI Girişine Sahip ve Hangi Özellikleri Destekler?

A.

LG OLED evo C5 TV, 4 adet HDMI 2.1 portuna sahiptir ve şu özellikleri destekler:

 

    • VRR 144Hz’e kadar tüm boyutlarda (83", 77", 65", 55", 48", 42")

    • G-SYNC ve FreeSync Premium desteği

    • ALLM (Otomatik Düşük Gecikme Modu)

    • QMS (Hızlı Medya Geçişi)

    • eARC (Yüksek Kaliteli Ses Geri Dönüşü)

    • HGiG (HDR oyun optimizasyonu)

 

Tüm HDMI girişleri HDMI 2.1 (48 Gbps) bant genişliğine sahiptir.

