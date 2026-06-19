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LG webOS UHD Signage para operação 24/7
Dentro de uma loja de cosméticos, dois monitores UL5Q-M estão instalados no alto da parede, inclinados para baixo, exibindo de forma nítida anúncios de produtos cosméticos.
* Todas as imagens nesta página são apenas para fins ilustrativos.
Excelente qualidade de imagem com resolução ULTRA HD
A série UL5Q-M, com resolução UHD, realça o realismo das cores e dos detalhes do conteúdo. Seu amplo ângulo de visualização oferece imagens nítidas, enquanto seu brilho de 500 nits exibe o conteúdo de forma vívida.
Alto desempenho com o LG webOS 6.1
O LG webOS 6.1 está disponível na série UL5Q-M para uma execução fluida de várias tarefas. A plataforma de sinalização inteligente LG webOS aumenta a conveniência do usuário com uma interface gráfica intuitiva*.
* GUI: Interface gráfica do usuário
Design de moldura uniforme
A série UL5Q-M apresenta molduras uniformes, realçando o apelo estético de diversos ambientes. Essas molduras uniformes não só facilitam a instalação, como também transformam telas comuns em elegantes pontos de destaque.
Experiência de visualização adaptativa
Experimente a flexibilidade oferecida pela função de inclinação para cima e para baixo da série UL5Q-M. Seja instalado em posições altas ou baixas, o display pode ser ajustado ao nível dos olhos, proporcionando maior engajamento do público independentemente da altura de instalação. Essa versatilidade não apenas melhora a eficiência do espaço, como também proporciona conforto visual, oferecendo informações claras a partir de diversos ângulos de visualização.
* 86”/75” não são compatíveis.
** Este monitor pode ser inclinado para cima ou para baixo em até 15 graus; não exceda esse limite para evitar danos.
Projetado para operação 24/7
Criada para ambientes que nunca param, a série UL5Q-M conta com tecnologia de painel que permite operação 24 horas por dia, 7 dias por semana.
* A série UL5Q-M inclui o mesmo período de garantia padrão que outros modelos de sinalização e oferece uma garantia estendida opcional, fornecendo cobertura por até 5 anos no total. Se a garantia estendida for adquirida, a cobertura terminará quando 50.000 horas de uso forem atingidas ou o período de 5 anos expirar, o que ocorrer primeiro.
Sensor de brilho integrado
O sensor de brilho frontal da série UL5Q-M ajusta automaticamente o brilho para atender a várias condições de iluminação, otimizando a qualidade da visualização e a eficiência energética sem intervenção manual. Esse recurso adaptável mantém um desempenho de exibição consistente e ainda favorece a otimização do consumo de energia, proporcionando uma experiência visual que se ajusta dinamicamente às mudanças do ambiente.
Arquitetura de segurança avançada
A série UL5Q-M incorpora a tecnologia Enhanced Kernel Protection (EKP) da LG, protegendo dados críticos contra acesso não autorizado e possíveis ameaças à segurança. Esse compromisso com a segurança da informação é validado pela certificação ISO/IEC 15408 Common Criteria EAL2, proporcionando às empresas a confiança de que seus conteúdos e operações sensíveis permanecem protegidos no atual cenário desafiador de segurança.
Monitoramento e controle remotos
Essa solução de monitoramento baseada na web é fácil de usar e confortável para o usuário. Ela permite que o usuário tenha acesso total a qualquer momento e de qualquer lugar, por meio de celular ou PC em um ambiente com acesso à rede, incluindo acesso a dados atuais e históricos. Permite que o usuário monitore, faça ajustes e controle a unidade remotamente em tempo real.
EPEAT Registered
A Ferramenta de avaliação ambiental de produtos eletrônicos (EPEAT) é um método utilizado por diversos tipos de clientes para avaliar o impacto de um produto no meio ambiente. A série UL5Q-M é um monitor com certificação EPEAT Bronze*, o que significa que atende a todos os critérios exigidos na categoria “Computadores e Monitores”.
* Registrada em agosto de 2025
LG ConnectedCare
A manutenção é fácil e rápida com o serviço opcional LG ConnectedCare*, uma solução de serviço em nuvem fornecida pela LG. Ele gerencia remotamente o status dos painéis nos locais de trabalho dos clientes para diagnosticar falhas e oferecer serviços de controle remoto, permitindo uma operação estável dos negócios dos clientes.
* A disponibilidade do serviço LG ConnectedCare varia de acordo com a região, e deve ser adquirido separadamente. Portanto, entre em contato com um representante de vendas da LG na sua região para mais detalhes.
Todas as especificações
PAINEL
Tamanho da tela (polegada)
43
Tempo de resposta
8 ms (G a G)
Tecnologia do painel
ADS
Tipo de retroiluminação
Direta
Proporção da imagem
16:9
Resolução nativa
3.840 x 2.160 (UHD)
Taxa de atualização
60 Hz
Brilho
500 nit (típ.)
Taxa de contraste
1.200:1
Taxa de contraste dinâmica
1.000.000:1
Gama de cores
DCI 80%
Ângulo de visão (H x V)
178º x 178º
Profundidade de cor (número de cores)
1,07 bilhão de cores
Tratamento da superfície (opacidade)
1%
Vida útil
50.000 horas (mín.)
Horas de operação (horas/dia)
24/7
Paisagem/retrato
SIM/SIM
CONECTIVIDADE
Saída de áudio
SIM
HDMI In
SIM (3)
Entrada HDMI (ver. HDCP)
2.2/1.4
Entrada RS232C
SIM
Entrada RJ45 (LAN)
SIM (1)
Entrada USB
USB 2.0 Tipo A (2)
Saída RS232C
SIM
ESPECIFICAÇÕES MECÂNICAS
Cor da moldura
Preto
Largura da moldura
10,7 mm (uniforme)
Peso (cabeça)
8,8 kg
Peso (cabeça + suporte)
10,9 kg
Dimensões do monitor (L x A x P)
965 x 554,9 x 59,1
Interface de montagem padrão VESA
200 x 200 mm
Dimensões da caixa (L x A x P)
1.075 x 132 x 695
RECURSO - HARDWARE
Memória interna (eMMC)
8 GB
Indicador de alimentação
SIM
Wi-Fi/BT (integrado)
SIM
Sensor de temperatura
SIM
Sensor de brilho automático
SIM
Sensor de aceleração (giroscópio)
SIM
Operação de tecla local
SIM
RECURSO - SOFTWARE
Ver. SO (webOS)
webOS 6.1
Pronto para rede
SIM
Agendamento de conteúdo local
SIM
Gerenciador de grupos
SIM
USB Plug & Play
SIM
Fail-over
SIM
Imagem do logotipo de inicialização
SIM
Imagem para ausência de sinal
SIM
Sincronização RS232C
SIM
Sincronização de rede local
SIM
Compartilhamento de tela
SIM
Tag de vídeo
SIM (4 tags de vídeo)
Reproduzir via URL
SIM
Rotação de tela
SIM
Rotação de entrada externa
SIM
Reprodução ininterrupta
SIM
Configuração do Modo de Bloco
SIM
Clonagem de Dados de Configuração
SIM
SNMP
SIM
Método ISM
SIM
Definição automática de ID
SIM
Envio de status
SIM
Control Manager
SIM
Certificação Cisco
SIM
Crestron Connected
SIM
Economia de energia inteligente
SIM
Modo PM
SIM
Wake on LAN
SIM
Beacon
SIM
HDMI-CEC
SIM
Configuração do Servidor SI
SIM
webRTC
SIM
Pro:Idiom
SIM
CONDIÇÕES DO AMBIENTE
Umidade de operação
10% a 80%
Temperatura de operação
0 °C a 40 °C (Cena de retrato: 0 °C a 35 °C)
ALIMENTAÇÃO
Tipo de alimentação
Fonte de alimentação integrada
Fonte de alimentação
CA 100-240 V~, 50/60 Hz
CONSUMO DE ENERGIA
Desligado
0,5 W
Tip.
A ser definido
Máx.
A ser definido
BTU (British Thermal Unit)
A ser definido
Economia de energia inteligente (70%)
A ser definido
DPM
0,5 W
SOM
Alto-falante (integrado)
SIM (10 W x 2)
CERTIFICAÇÃO
EMC
FCC Classe "B"/CE
Segurança
CB
ERP / Energy Star
O(Novo ERP)/O
ePEAT (apenas EUA)
SIM
COMPATIBILIDADE COM SOFTWARE
SuperSign CMS
SIM
SuperSign Control+
SIM
SuperSign WB
SIM
CMS para dispositivos móveis
SIM
Connected Care
SIM
IDIOMA
OSD
Inglês, francês, alemão, espanhol, italiano, coreano, chinês (simplificado), chinês (original), português (Brasil), sueco, finlandês, norueguês, dinamarquês, russo, japonês, português (Europa), holandês, tcheco, grego, turco, árabe e polonês
ACESSÓRIOS
Básicos
Controle remoto (inclui 2 pilhas), cabo de alimentação, manual de regulamentações, guia de configuração rápida, cartão de garantia, adaptador de telefone para D-Sub9
RECURSOS ESPECIAIS
Inclinação (para cima)
15 graus
Inclinação (para baixo)
15 graus
Revestimento isolante (placa de alimentação)
SIM