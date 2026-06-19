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UHD Signage
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UHD Signage

43UL5Q-M
Vista frontal com imagem
Vista frontal
Vista lateral de -45 graus
Vista lateral de -90 graus
Vista lateral de 45 graus
Vista lateral de 90 graus
Vista traseira
Vista superior
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Principais recursos

  • Resolução: 3.840 × 2.160 (UHD)
  • Brilho: 500 nits (típico)
  • Cena de uso 24 h (24 horas/7 dias)
  • Moldura uniforme
  • Alto desempenho com o webOS 6.1
Mais

LG webOS UHD Signage para operação 24/7

Dentro de uma loja de cosméticos, dois monitores UL5Q-M estão instalados no alto da parede, inclinados para baixo, exibindo de forma nítida anúncios de produtos cosméticos.

* Todas as imagens nesta página são apenas para fins ilustrativos.

Excelente qualidade de imagem com resolução ULTRA HD

A série UL5Q-M, com resolução UHD, realça o realismo das cores e dos detalhes do conteúdo. Seu amplo ângulo de visualização oferece imagens nítidas, enquanto seu brilho de 500 nits exibe o conteúdo de forma vívida.

Alto desempenho com o LG webOS 6.1

O LG webOS 6.1 está disponível na série UL5Q-M para uma execução fluida de várias tarefas. A plataforma de sinalização inteligente LG webOS aumenta a conveniência do usuário com uma interface gráfica intuitiva*.

  

  

* GUI: Interface gráfica do usuário

Design de moldura uniforme

A série UL5Q-M apresenta molduras uniformes, realçando o apelo estético de diversos ambientes. Essas molduras uniformes não só facilitam a instalação, como também transformam telas comuns em elegantes pontos de destaque.

Experiência de visualização adaptativa

Experimente a flexibilidade oferecida pela função de inclinação para cima e para baixo da série UL5Q-M. Seja instalado em posições altas ou baixas, o display pode ser ajustado ao nível dos olhos, proporcionando maior engajamento do público independentemente da altura de instalação. Essa versatilidade não apenas melhora a eficiência do espaço, como também proporciona conforto visual, oferecendo informações claras a partir de diversos ângulos de visualização.

  

  

* 86”/75” não são compatíveis.

  

** Este monitor pode ser inclinado para cima ou para baixo em até 15 graus; não exceda esse limite para evitar danos.

Projetado para operação 24/7

Criada para ambientes que nunca param, a série UL5Q-M conta com tecnologia de painel que permite operação 24 horas por dia, 7 dias por semana.

  

  

* A série UL5Q-M inclui o mesmo período de garantia padrão que outros modelos de sinalização e oferece uma garantia estendida opcional, fornecendo cobertura por até 5 anos no total. Se a garantia estendida for adquirida, a cobertura terminará quando 50.000 horas de uso forem atingidas ou o período de 5 anos expirar, o que ocorrer primeiro.

Sensor de brilho integrado

O sensor de brilho frontal da série UL5Q-M ajusta automaticamente o brilho para atender a várias condições de iluminação, otimizando a qualidade da visualização e a eficiência energética sem intervenção manual. Esse recurso adaptável mantém um desempenho de exibição consistente e ainda favorece a otimização do consumo de energia, proporcionando uma experiência visual que se ajusta dinamicamente às mudanças do ambiente.

Arquitetura de segurança avançada

A série UL5Q-M incorpora a tecnologia Enhanced Kernel Protection (EKP) da LG, protegendo dados críticos contra acesso não autorizado e possíveis ameaças à segurança. Esse compromisso com a segurança da informação é validado pela certificação ISO/IEC 15408 Common Criteria EAL2, proporcionando às empresas a confiança de que seus conteúdos e operações sensíveis permanecem protegidos no atual cenário desafiador de segurança.

Monitoramento e controle remotos

Essa solução de monitoramento baseada na web é fácil de usar e confortável para o usuário. Ela permite que o usuário tenha acesso total a qualquer momento e de qualquer lugar, por meio de celular ou PC em um ambiente com acesso à rede, incluindo acesso a dados atuais e históricos. Permite que o usuário monitore, faça ajustes e controle a unidade remotamente em tempo real.

EPEAT Registered

A Ferramenta de avaliação ambiental de produtos eletrônicos (EPEAT) é um método utilizado por diversos tipos de clientes para avaliar o impacto de um produto no meio ambiente. A série UL5Q-M é um monitor com certificação EPEAT Bronze*, o que significa que atende a todos os critérios exigidos na categoria “Computadores e Monitores”.

  

  

* Registrada em agosto de 2025

LG ConnectedCare

A manutenção é fácil e rápida com o serviço opcional LG ConnectedCare*, uma solução de serviço em nuvem fornecida pela LG. Ele gerencia remotamente o status dos painéis nos locais de trabalho dos clientes para diagnosticar falhas e oferecer serviços de controle remoto, permitindo uma operação estável dos negócios dos clientes.

  

  

* A disponibilidade do serviço LG ConnectedCare varia de acordo com a região, e deve ser adquirido separadamente. Portanto, entre em contato com um representante de vendas da LG na sua região para mais detalhes.

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Todas as especificações

PAINEL

  • Tamanho da tela (polegada)

    43

  • Tempo de resposta

    8 ms (G a G)

  • Tecnologia do painel

    ADS

  • Tipo de retroiluminação

    Direta

  • Proporção da imagem

    16:9

  • Resolução nativa

    3.840 x 2.160 (UHD)

  • Taxa de atualização

    60 Hz

  • Brilho

    500 nit (típ.)

  • Taxa de contraste

    1.200:1

  • Taxa de contraste dinâmica

    1.000.000:1

  • Gama de cores

    DCI 80%

  • Ângulo de visão (H x V)

    178º x 178º

  • Profundidade de cor (número de cores)

    1,07 bilhão de cores

  • Tratamento da superfície (opacidade)

    1%

  • Vida útil

    50.000 horas (mín.)

  • Horas de operação (horas/dia)

    24/7

  • Paisagem/retrato

    SIM/SIM

CONECTIVIDADE

  • Saída de áudio

    SIM

  • HDMI In

    SIM (3)

  • Entrada HDMI (ver. HDCP)

    2.2/1.4

  • Entrada RS232C

    SIM

  • Entrada RJ45 (LAN)

    SIM (1)

  • Entrada USB

    USB 2.0 Tipo A (2)

  • Saída RS232C

    SIM

ESPECIFICAÇÕES MECÂNICAS

  • Cor da moldura

    Preto

  • Largura da moldura

    10,7 mm (uniforme)

  • Peso (cabeça)

    8,8 kg

  • Peso (cabeça + suporte)

    10,9 kg

  • Dimensões do monitor (L x A x P)

    965 x 554,9 x 59,1

  • Interface de montagem padrão VESA

    200 x 200 mm

  • Dimensões da caixa (L x A x P)

    1.075 x 132 x 695

RECURSO - HARDWARE

  • Memória interna (eMMC)

    8 GB

  • Indicador de alimentação

    SIM

  • Wi-Fi/BT (integrado)

    SIM

  • Sensor de temperatura

    SIM

  • Sensor de brilho automático

    SIM

  • Sensor de aceleração (giroscópio)

    SIM

  • Operação de tecla local

    SIM

RECURSO - SOFTWARE

  • Ver. SO (webOS)

    webOS 6.1

  • Pronto para rede

    SIM

  • Agendamento de conteúdo local

    SIM

  • Gerenciador de grupos

    SIM

  • USB Plug & Play

    SIM

  • Fail-over

    SIM

  • Imagem do logotipo de inicialização

    SIM

  • Imagem para ausência de sinal

    SIM

  • Sincronização RS232C

    SIM

  • Sincronização de rede local

    SIM

  • Compartilhamento de tela

    SIM

  • Tag de vídeo

    SIM (4 tags de vídeo)

  • Reproduzir via URL

    SIM

  • Rotação de tela

    SIM

  • Rotação de entrada externa

    SIM

  • Reprodução ininterrupta

    SIM

  • Configuração do Modo de Bloco

    SIM

  • Clonagem de Dados de Configuração

    SIM

  • SNMP

    SIM

  • Método ISM

    SIM

  • Definição automática de ID

    SIM

  • Envio de status

    SIM

  • Control Manager

    SIM

  • Certificação Cisco

    SIM

  • Crestron Connected

    SIM

  • Economia de energia inteligente

    SIM

  • Modo PM

    SIM

  • Wake on LAN

    SIM

  • Beacon

    SIM

  • HDMI-CEC

    SIM

  • Configuração do Servidor SI

    SIM

  • webRTC

    SIM

  • Pro:Idiom

    SIM

CONDIÇÕES DO AMBIENTE

  • Umidade de operação

    10% a 80%

  • Temperatura de operação

    0 °C a 40 °C (Cena de retrato: 0 °C a 35 °C)

ALIMENTAÇÃO

  • Tipo de alimentação

    Fonte de alimentação integrada

  • Fonte de alimentação

    CA 100-240 V~, 50/60 Hz

CONSUMO DE ENERGIA

  • Desligado

    0,5 W

  • Tip.

    A ser definido

  • Máx.

    A ser definido

  • BTU (British Thermal Unit)

    A ser definido

  • Economia de energia inteligente (70%)

    A ser definido

  • DPM

    0,5 W

SOM

  • Alto-falante (integrado)

    SIM (10 W x 2)

CERTIFICAÇÃO

  • EMC

    FCC Classe "B"/CE

  • Segurança

    CB

  • ERP / Energy Star

    O(Novo ERP)/O

  • ePEAT (apenas EUA)

    SIM

COMPATIBILIDADE COM SOFTWARE

  • SuperSign CMS

    SIM

  • SuperSign Control+

    SIM

  • SuperSign WB

    SIM

  • CMS para dispositivos móveis

    SIM

  • Connected Care

    SIM

IDIOMA

  • OSD

    Inglês, francês, alemão, espanhol, italiano, coreano, chinês (simplificado), chinês (original), português (Brasil), sueco, finlandês, norueguês, dinamarquês, russo, japonês, português (Europa), holandês, tcheco, grego, turco, árabe e polonês

ACESSÓRIOS

  • Básicos

    Controle remoto (inclui 2 pilhas), cabo de alimentação, manual de regulamentações, guia de configuração rápida, cartão de garantia, adaptador de telefone para D-Sub9

RECURSOS ESPECIAIS

  • Inclinação (para cima)

    15 graus

  • Inclinação (para baixo)

    15 graus

  • Revestimento isolante (placa de alimentação)

    SIM

Para acessar mais documentação técnica e downloads, visite o Portal do parceiro B2B da LG.