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LG webOS UHD Signage para operação 24/7
Dentro de uma loja de cosméticos, dois monitores UL5Q-M estão instalados no alto da parede, inclinados para baixo, exibindo de forma nítida anúncios de produtos cosméticos.
* Todas as imagens nesta página são apenas para fins ilustrativos.
Excelente qualidade de imagem com resolução ULTRA HD
A série UL5Q-M, com resolução UHD, realça o realismo das cores e dos detalhes do conteúdo. Seu amplo ângulo de visualização oferece imagens nítidas, enquanto seu brilho de 500 nits exibe o conteúdo de forma vívida.
Alto desempenho com o LG webOS 6.1
O LG webOS 6.1 está disponível na série UL5Q-M para uma execução fluida de várias tarefas. A plataforma de sinalização inteligente LG webOS aumenta a conveniência do usuário com uma interface gráfica intuitiva*.
* GUI: Interface gráfica do usuário
Design de moldura uniforme
A série UL5Q-M apresenta molduras uniformes, realçando o apelo estético de diversos ambientes. Essas molduras uniformes não só facilitam a instalação, como também transformam telas comuns em elegantes pontos de destaque.
Experiência de visualização adaptativa
Experimente a flexibilidade oferecida pela função de inclinação para cima e para baixo da série UL5Q-M. Seja instalado em posições altas ou baixas, o display pode ser ajustado ao nível dos olhos, proporcionando maior engajamento do público independentemente da altura de instalação. Essa versatilidade não apenas melhora a eficiência do espaço, como também proporciona conforto visual, oferecendo informações claras a partir de diversos ângulos de visualização.
* 86”/75” não são compatíveis.
** Este monitor pode ser inclinado para cima ou para baixo em até 15 graus; não exceda esse limite para evitar danos.
Projetado para operação 24/7
Criada para ambientes que nunca param, a série UL5Q-M conta com tecnologia de painel que permite operação 24 horas por dia, 7 dias por semana.
* A série UL5Q-M inclui o mesmo período de garantia padrão que outros modelos de sinalização e oferece uma garantia estendida opcional, fornecendo cobertura por até 5 anos no total. Se a garantia estendida for adquirida, a cobertura terminará quando 50.000 horas de uso forem atingidas ou o período de 5 anos expirar, o que ocorrer primeiro.
Sensor de brilho integrado
O sensor de brilho frontal da série UL5Q-M ajusta automaticamente o brilho para atender a várias condições de iluminação, otimizando a qualidade da visualização e a eficiência energética sem intervenção manual. Esse recurso adaptável mantém um desempenho de exibição consistente e ainda favorece a otimização do consumo de energia, proporcionando uma experiência visual que se ajusta dinamicamente às mudanças do ambiente.
Arquitetura de segurança avançada
A série UL5Q-M incorpora a tecnologia Enhanced Kernel Protection (EKP) da LG, protegendo dados críticos contra acesso não autorizado e possíveis ameaças à segurança. Esse compromisso com a segurança da informação é validado pela certificação ISO/IEC 15408 Common Criteria EAL2, proporcionando às empresas a confiança de que seus conteúdos e operações sensíveis permanecem protegidos no atual cenário desafiador de segurança.
Monitoramento e controle remotos
Essa solução de monitoramento baseada na web é fácil de usar e confortável para o usuário. Ela permite que o usuário tenha acesso total a qualquer momento e de qualquer lugar, por meio de celular ou PC em um ambiente com acesso à rede, incluindo acesso a dados atuais e históricos. Permite que o usuário monitore, faça ajustes e controle a unidade remotamente em tempo real.
EPEAT Registered
A Ferramenta de avaliação ambiental de produtos eletrônicos (EPEAT) é um método utilizado por diversos tipos de clientes para avaliar o impacto de um produto no meio ambiente. A série UL5Q-M é um monitor com certificação EPEAT Bronze*, o que significa que atende a todos os critérios exigidos na categoria “Computadores e Monitores”.
* Registrada em agosto de 2025
LG ConnectedCare
A manutenção é fácil e rápida com o serviço opcional LG ConnectedCare*, uma solução de serviço em nuvem fornecida pela LG. Ele gerencia remotamente o status dos painéis nos locais de trabalho dos clientes para diagnosticar falhas e oferecer serviços de controle remoto, permitindo uma operação estável dos negócios dos clientes.
* A disponibilidade do serviço LG ConnectedCare varia de acordo com a região, e deve ser adquirido separadamente. Portanto, entre em contato com um representante de vendas da LG na sua região para mais detalhes.