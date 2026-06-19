UHD Signage

Criada para ambientes que nunca param, a série UL5Q-M conta com tecnologia de painel que permite operação 24 horas por dia, 7 dias por semana.

* A série UL5Q-M inclui o mesmo período de garantia padrão que outros modelos de sinalização e oferece uma garantia estendida opcional, fornecendo cobertura por até 5 anos no total. Se a garantia estendida for adquirida, a cobertura terminará quando 50.000 horas de uso forem atingidas ou o período de 5 anos expirar, o que ocorrer primeiro.