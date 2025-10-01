We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
ces2026 - Life's good - with Affectionate Intelligence
Histoires du CES 2026
Temps forts de l’innovation LG au CES 2026
L’écran du téléviseur LG Micro RGB met en valeur la technologie Micro RGB avec Micro Dimming Ultra, offrant des couleurs vives aux reflets de pierres précieuses qui soulignent une luminosité de pointe élevée, un contraste profond et un contrôle précis des couleurs sur fond sombre.
LG Micro RGB evo IA
Micro RGB, réinventé. La nouvelle évolution de la couleur.
Le moniteur de jeu LG UltraGear evo IA, présenté au CES 2026, est le premier moniteur de jeu MiniLED 5K au monde doté de la technologie de suréchantillonnage IA 5K et a été récompensé aux CES 2026 Innovation Awards.
LG UltraGear evo IA
Le nouvel UltraGear™ evo de nouvelle génération, propulsé par la première technologie mondiale de suréchantillonnage IA en 5K.
Le nouveau LG SIGNATURE. Là où l’esthétique raffinée et l’Intelligence affective s’unissent.
Le nouveau LG SIGNATURE
Là où l’esthétique raffinée et l’Intelligence affective s’unissent.
Expérience LG IA
LG présente deux écrans mettant en valeur sa technologie de téléviseur IA : l’un affiche webOS pour l’IA avec la Magic Remote, tandis que l’autre met en avant le processeur IA alpha 11, qui affine la netteté et la texture de l’image grâce à un traitement avancé par IA pour offrir un rendu plus naturel.
LG IA TV
La prochaine génération de LG IA TV
La vision de LG Mobilité pour la conduite intelligente de demain est illustrée dans un labyrinthe futuriste, où des sphères lumineuses représentent des solutions d’IA parfaitement intégrées — unité centrale, affichage automobile, connectivité, ADAS et logiciels.
LG Mobilité
Roulez en harmonie : l’expérience embarquée LG Mobilité
Innovation Award winning product image.
Récompensé pour « Innovation en harmonie avec vous » au CES 2026
