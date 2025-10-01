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Système Immersive Suite 7 de système Sound Suite de LG

Système Immersive Suite 7 de système Sound Suite de LG

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Vue avant de Système Immersive Suite 7 de système Sound Suite de LG H7M7M7.EUS
LG Système Immersive Suite 7 de système Sound Suite de LG, H7M7M7.EUS
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LG Système Immersive Suite 7 de système Sound Suite de LG, H7M7M7.EUS
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principales caractéristiques

  • Positionnement flexible des haut-parleurs
  • Dolby Atmos FlexConnect
  • Technologie Sound Follow
  • Son IA Pro
  • Calibration intelligente de la pièce professionnelle
Plus
Un ensemble de haut-parleurs M7 du système Sound Suite est installé sur des socles à l’avant d’un téléviseur fixé sur un mur gris, et une barre de son H7 du système Sound Suite est placée sous le téléviseur.

Une immersion riche et immersive avec une installation simple

Comptant deux haut-parleurs M7 doté de haut-parleurs Peerless haut de gamme et une barre de son H7 alimentée par le processeur IA alpha 11, cette configuration offre une immersion riche et immersive dans la pièce, avec une profondeur et une clarté naturelles. Le son IA et la calibration IA adaptent le son à votre espace, ce qui font de ce système un choix idéal pour les personnes à la recherche d’une immersion de qualité dans une configuration simple et flexible.

Une barre de son H7 et deux haut-parleurs M7 du système AI Stereo Suite 7 de LG
Une vidéo montre que le système Sound Suite peut être placé librement pour créer différentes combinaisons.

Créez votre combinaison idéale

Choisissez entre les produits H7, M7, M5 et W7 pour créer une configuration adaptée à votre style et à vos préférences. Quelle que soit la manière dont vous disposez les haut-parleurs, le système Sound Suite optimise automatiquement le son pour vous.

* Les images sont fournies à des fins d’illustration uniquement. Les câbles d’alimentation peuvent ne pas être représentés. L’aspect réel du produit peut varier.

* Le lancement du caisson de basses W7 est prévu après mars 2026.

Créez votre propre système Sound Suite. À votre façon.

Établissez votre téléviseur LG ou votre barre de son prenant en charge la technologie DAFC, et connectez des haut-parleurs sans fil pour commencer à créer votre système de son.

Table Caption
FeatureSystème Immersive Quad Suite 7Système Immersive Suite 7 ProImmersive Suite 5 ProImmersive Suite 7Immersive Suite 5Cinema Suite 7Stereo Suite 7 ProStereo Suite 7Stereo Suite 5
                                                               
Processeur IAProcesseur IA alpha 11 de troisième générationProcesseur IA alpha 11 de troisième générationProcesseur IA alpha 11 de troisième générationProcesseur IA alpha 11 de troisième générationProcesseur IA alpha 11 de troisième générationProcesseur IA alpha 11 de troisième générationXXX
Expérience sonoreSon 3D intégral avec 4 haut-parleursImmersion profonde grâce à 2 haut-parleursImmersion profonde grâce à 2 haut-parleursImmersion profonde grâce à 2 haut-parleursImmersion profonde grâce à 2 haut-parleursConfiguration immersive de baseVéritable son stéréo ambiophoniqueVéritable son stéréo ambiophoniqueVéritable son stéréo ambiophonique
Canaux et haut-parleurs13.1.7 canaux avec 29 haut-parleurs9.1.5 canaux avec 21 haut-parleurs7.1.5 canaux avec 19 haut-parleurs9.1.5 canaux avec 20 haut-parleurs7.1.5 canaux avec 18 haut-parleurs5.1.3 canaux avec 13 haut-parleursJusqu’à 8.1.2 canaux avec 15 haut-parleurs (selon le modèle de téléviseur)Jusqu’à 8.1.2 canaux avec 14 haut-parleurs (selon le modèle de téléviseur)Jusqu’à 6.1.2 canaux avec 12 haut-parleurs (selon le modèle de téléviseur)
Liste de produitsH7 + M7 (4) + W7H7 + M7 (2) + W7H7 + M5 (2) + W7H7 + M7 (2)H7 + M5 (2)H7 + W7M7 (2) + W7M7 (2)M5 (2)
Taille du téléviseurPlus de 65 po / Plus de 80 poPlus de 65 po / Plus de 80 poPlus de 65 poPlus de 65 po / Plus de 80 poPlus de 65 poPlus de 65 poPlus de 65 poPlus de 65 poPlus de 55 po
Dolby Atmos FlexConnectOffertOffertOffertOffertOffertOffertOffert. Offert lors de la connexion à un téléviseur qui prend en charge la technologie DAFC.Offert. Offert lors de la connexion à un téléviseur qui prend en charge la technologie DAFC.Offert. Offert lors de la connexion à un téléviseur qui prend en charge la technologie DAFC.
Technologie Sound FollowOOOOOOXXX
Calibration intelligente de la pièce professionnelleOOOOOOOOO

Découvrez d’autres produits de la gamme Sound Suite

Explorez les différents modèles du système Sound Suite et trouvez celui qui vous convient le mieux pour commencer à créer votre propre installation audio. 

  1. Barre de son H7

    Au cœur du système Sound Suite, la barre de son H7 est un système audio tout-en-un doté d’un processeur IA alpha 11. Conçue avec 4 caissons de basses et 8 récupérateurs passifs.

    En savoir plus

  2. Haut-parleur M7

    Conçu pour offrir une clarté immersive, le haut-parleur M7 prend en charge la technologie DAFC et est doté des fonctionnalités Son IA Pro et Calibration IA. Comprend un caisson de basses et 3 haut-parleurs à gamme étendue. 

    En savoir plus

  3. Haut-parleur M5

    Compact et dynamique, le haut-parleur M5 prend en charge la technologie DAFC et est doté des fonctionnalités Son IA Pro et Calibration IA. Comprend un caisson de basses et deux haut-parleurs d’aigus.

    En savoir plus

  4. Caisson de basses W7

    Module de basses qui prend en charge la fonctionnalité DAFC et qui comporte un caisson de basses Peerless de 8 po pour offrir des basses très profondes allant jusqu’à 25 Hz.

    En savoir plus

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