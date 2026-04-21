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2026年4月21日，香港 — 在香港人口密集、居住空間講求靈活運用的都市生活環境下，市民對室內空氣質素及健康生活愈來愈重視。隨着人們大部分時間在室內活動，家居空氣管理亦逐漸成為現代生活的重要一環。LG電子（LG）宣布推出 「LG PuriCare™ 2026 全新系列」首季產品，包括 LG PuriCare™ AeroMini 空氣清新機 及LG PuriCare™ AeroSpeaker 空氣清新茶几，結合空氣淨化技術、家居美學與多元生活功能，讓潔淨空氣不僅是一項健康管理，更成為提升生活質感的重要元素，將空氣淨化自然融入日常生活之中。

LG PuriCare™ AeroMini 空氣清新機 : 專為小型生活空間而設的空氣清新機

作為 LG PuriCare™ 2026 系列的重點產品，LG PuriCare ™AeroMini 以纖巧設計結合 360˚ 空氣淨化技術，專為都市住宅及小型生活空間而設計，適合擺放於睡房、兒童房、書桌或單人居住空間，為不同生活場景提供潔淨空氣。產品提供忌廉白及柔和清新的薄荷綠兩款配色選擇，簡約而具設計感的色調可輕鬆配合不同家居風格。LG PuriCare™ AeroMini 採用小巧簡約設計，纖巧外形能靈活融入各類室內空間，既是空氣清新機，同時亦可成為提升空間美感的家居擺設。

與傳統 PuriCare™ 360˚ Hit 型號相比，AeroMini 的地板佔用空間減少 21%，高度降低 30%，可輕鬆放置於桌面、層架或地面位置，讓產品在有限空間中仍能靈活擺放，特別適合香港住宅環境。

個人化配件設計 讓空氣清新機融入生活

AeroMini 的一大設計亮點，在於其可自由配搭的配件設計，讓空氣清新機不再只是功能性家電，而是能與生活空間融合的設計家電。產品提供多款可選配件，皮革手提帶、多功能容器和茶几配件。皮革手提帶方便用戶在不同房間之間輕鬆移動；多功能容器設計可放置小型植物或裝飾，為家居空間增添自然氣息；而茶几配件則可讓產品化身為兼具實用與美感的家居擺設。透過這種隨心配搭的設計理念，用戶可按個人生活方式及家居風格打造專屬的空氣清新機，讓潔淨空氣與家居美學同時兼顧。

360 ° 空氣淨化 全面提升室內空氣質素

AeroMini 採用 360° 空氣淨化系統，可從四周吸入空氣並向外釋放潔淨空氣，為室內空間帶來全面淨化效果。產品同時配備 PM1.0 懸浮粒子感應器，偵測更靈敏，能即時監測空氣中的微細粒子變化，並快速啟動淨化程序，進一步提升空氣管理效能。產品配備 Aero H 濾網: 可水洗 Safe Plus 前置濾網、HEPA 13 濾網、活性碳除臭濾網，可去除 99.999% 細小至 0.01 μm 的微細塵粒，同時有效去除 99.8% 細菌、98.5% 病毒及 99.9% 空氣中黴菌，為家居環境提供更全面的空氣保護。

低噪音與智能控制 貼合日常生活節奏

AeroMini 在運作時噪音低至 26dB，提供寧靜舒適的使用體驗，適合睡房或需要專注的空間。產品亦支援 LG ThinQ™ 應用程式，用戶可隨時監控室內空氣質素並遙距控制產品運作，隨時監控室內空氣質素、濾網壽命、遙距控制產品運作、通知提醒 及智能診斷，讓空氣管理更加方便。

LG PuriCare™ AeroSpeaker :

結合空氣淨化、充電、音樂與氛圍的多功能空氣清新茶几

除了 AeroMini，LG 同時推出 LG PuriCare™ AeroSpeaker 空氣清新茶几。產品韓國製造，採用柔和細緻的忌廉白色調設計，外形簡約優雅，可自然融入不同家居風格，為空間增添溫暖舒適的氛圍。AeroSpeaker 同時結合空氣淨化、茶几、藍牙音響、情境氣氛燈及無線充電功能，為家居空間帶來更豐富的生活體驗。

高效空氣淨化 打造潔淨舒適室內環境

AeroSpeaker 採用 LG PuriCare™ Aero V 濾網: 可水洗 Safe Plus 前置濾網、HEPA 13 濾網、活性碳除臭濾網，提供高效空氣淨化功能。濾網經驗證可清除 99.999% 細至 0.01 μm 的微粒，同時有效過濾空氣中 99.9% 的細菌及病毒，並有助抑制99.8%空氣中的霉菌，並有效去除空氣中的特定有害氣體(氨、甲苯、甲醛、醋酸、乙醛) ，為室內環境帶來更潔淨清新的空氣。

產品同時配備 UVnano 技術，可有效去除風扇葉片上高達 99.99% 的細菌，進一步提升空氣潔淨度，確保輸出的空氣更純淨，讓用戶在家中每一刻都能享受更安心舒適的呼吸體驗。

音樂與氛圍結合 提升居家生活體驗

AeroSpeaker 內置藍牙音響系統，透過簡易連接即可播放音樂，並配備低音增強功能，帶來清晰立體的音效體驗。同時亦內置療癒音樂，用戶可透過 LG ThinQ™ 應用程式揀選播放不同音樂（Healing Therapy List），在日常生活中邊聽邊放鬆，提升整體居家舒適感。此外，用戶亦可透過 LG ThinQ™ 應用程式選擇8色燈光及多達 9 種情境氣氛燈模式，包括「環境」、「派對」及「自然」模式，營造不同生活氛圍。

無線充電與低噪音設計 讓生活更便利舒適

此外，AeroSpeaker 頂部設有無線充電功能，只需將手機放置於桌面即可輕鬆充電，省去繁複電線，讓桌面保持整潔有序，同時提升日常使用的便利性。結合茶几式設計，用戶在休息、聽音樂或放鬆時亦可隨手為手機充電，讓生活更加輕鬆流暢。產品運作時噪音低至 21dB，聲音猶如微風般輕柔，即使在休息或夜間使用時亦不會打擾日常生活，為家居空間帶來寧靜舒適的空氣淨化體驗。

發售日期及建議零售價

LG PuriCare™ 2026 全新系列現已登陸香港市場，建議零售價如下：

型號 建議零售價 (港幣) LG PuriCare™ AeroMini $1,980 LG PuriCare™ AeroSpeaker $5,980

主要規格(近似值)：