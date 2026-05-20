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LG發佈2026年全新電視系列
打造市場上最完整RGB電視組合 全面提升OLED與LCD畫質體驗
LG OLED evo AI G6領銜登場 定義高端觀賞體驗
2026年5月20日，香港 — LG電子今日宣佈推出全新2026年電視系列，進一步拓展其高端電視產品陣容。新系列涵蓋旗艦級RGB Tandem OLED 電視（LG OLED evo AI G6）以及全新Micro RGB LCD 電視（LG Micro RGB evo AI MRGB95），結合嶄新RGB顯示技術與新一代α11 AI處理器，為用戶帶來更真實細緻且更具沉浸感的視聽體驗。透過這次產品升級，LG不僅延續其於高端OLED電視市場的領導地位，同時積極拓展LCD產品線，於OLED及LCD市場引入最新技術，提供旗艦級顯示體驗。
以RGB為核心的雙技術佈局 打造更完整產品組合
全新2026年電視系列由兩大核心技術組成，包括以自發光技術為基礎的OLED evo，以及採用RGB背光的Micro RGB evo。LG透過雙線發展策略，於OLED及LCD兩大市場同步引入最新RGB技術，在各自顯示技術基礎上發揮其優勢，讓用戶可體驗更高色彩準確度及更先進的影像處理表現，進一步鞏固品牌於高端顯示領域的領導地位。
其中，OLED evo系列依然是品牌的核心技術支柱，代表目前顯示技術中最頂尖且全面的畫質解決方案。OLED擁有830 萬個獨立像素，每個像素都能獨立開關，能像素級精準控制每一個像素的亮暗變化，呈現真正的完美黑位與無限對比，並在不同觀看角度及環境下保持一致畫質表現。
LG OLED evo AI G6：旗艦級RGB Tandem OLED 電視 呈現完美純黑與色彩
作為 OLED evo的旗艦型號，LG OLED evo AI G6匯集LG最新顯示與AI技術，全面提升畫質表現與整體使用體驗。產品提升面板至4-Stack Primary RGB Tandem OLED 2.0結構，透過將紅、綠、藍元素分開堆疊，大幅提升光效與色彩純度，為OLED evo帶來更高亮度輸出及更穩定的畫面表現。在此基礎上，G6進一步引入Hyper Radiant Color 技術，從五大層面全面優化畫質。配合Brightness Boost Ultra，畫面亮度最高可達傳統OLED的約3.9倍，無論是高動態影像或高亮場景內容，均能呈現更清晰細膩、層次分明的畫面細節。憑藉OLED自發光特性及像素級控光能力，G6可呈現真正的完美純黑（Perfect Black）與完美色彩（Perfect Color），並獲UL認證達至100% 色準及100% 色容量，讓每個細節都能精準呈現，進一步提升影像的真實感與沉浸感。
同時，G6針對日常觀看環境進行優化，搭載Reflection Free Premium技術，有效減少環境光反射對畫面的影響。與一般防眩光霧面螢幕吸收及散線光線不同，LG在抑制反光的同時，仍能保持透光度，維持完美純黑及畫面對比與色彩準確度，確保在室內明暗環境下，依然呈現深邃黑位與清晰影像，帶來更穩定舒適的觀賞體驗。
在核心運算方面， G6配備新一代α11 Gen3 AI處理器，並結合Dual AI Engine架構，大幅提升影像及聲音處理能力。透過更強大的AI運算性能，系統可即時分析畫面內容並進行像素級優化，有效提升細節、對比與色彩層次，使影像更自然細緻。透過AI HDR Remastering技術，G6可將一般SDR內容升級至接近HDR畫質，特別適合日常觀看YouTube等串流內容時，提升畫面對比、亮度及細節表現。即使是原本畫質較低的影片，亦能呈現更清晰細緻的影像效果，讓用戶在不同內容場景下，均可享受更一致且具沉浸感的視覺體驗。
LG Micro RGB evo AI MRGB95 ： LCD 最新系列 兼顧亮度、色彩與大屏體驗
為進一步完善其電視產品布局，除OLED evo 旗艦系列外，LG亦同步推出全新Micro RGB evo AI MRGB95，進一步提升 LCD 背光燈技術。透過獨立的紅、綠、藍 RGB背光燈及其 Micro RGB 超精細色彩控制技術，MRGB95可實現更高色彩覆蓋率及更廣闊的色彩表現，並達至BT.2020、DCI-P3及Adobe RGB三大色彩標準100%覆蓋率，呈現更亮麗且層次分明的影像效果。相較一般LCD電視，Micro RGB evo在色域、色彩亮度方面均有顯著提升。
此外，MRGB95承襲LG OLED的影像處理基因，採用與OLED相同的α11 Gen3 AI處理器並搭載Dual AI Engine，透過更精準的畫面分析與即時優化，進一步提升影像清晰度及層次感。配合超大屏幕設計及超廣闊色彩，無論是體育賽事、電影內容或串流娛樂，均能呈現鮮艷奪目視覺效果，為用戶提供另一高階選擇。
支援Gemini及Copilot Multi AI Search功能 打造更AI智能個人化娛樂體驗
在智能體驗方面，LG全新電視系列搭載升級版webOS平台，並引入多項AI功能，全面提升個人化使用體驗。今年新增支援Gemini，連同Copilot的Multi AI Search功能，讓用戶可選擇不同AI模型直接透過電視獲取資訊，進一步拓展電視作為智能生活中心的角色。此外，AI Voice ID及AI Concierge等功能，能根據用戶習慣提供個人化內容建議，配合AI Picture Pro及AI Sound Pro，實現更智能化的影音優化體驗。
透過打造市場上最完整的RGB電視產品組合，LG進一步體現其在顯示技術上的持續創新。以OLED evo為核心，並結合Micro RGB evo於LCD市場的拓展，LG將持續推動電視技術向更高畫質與更智能化方向發展，為用戶帶來更貼近生活需要的觀賞體驗，同時進一步鞏固其於高端電視市場的領導地位。
*「完美純黑」指LG OLED 顯示屏已通過 UL 驗證，在典型的室內照明環境 (200 lux 到 500 lux) 下，其完美純黑符合 IDMS 11.5 環狀光反射標準。
*「完美色彩」指LG OLED 顯示屏經 UL 驗證，其完美色彩符合 IDMS 11.5 環形光反射標準。
*「無限對比度」指LG OLED 螢幕上，擁有830 萬個獨立像素，每個像素都能獨立開關，達到 0 尼特的「純黑」。任何亮度除以零，便會產生無限對比度。
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