如何選擇 節能洗衣機

即使您擁有一部能源和用水效益評級很高的洗衣機，還有一些事情可以讓您盡可能有效地使用它。以下是一些減少您洗衣機能源使用的方法：



● 以較低的溫度洗滌：髒污程度較低的衣物可以用較低的溫度洗滌，因此您應該在可能的情況下選擇冷水洗滌或環保洗滌程序。熱水洗滌應保留給髒污程度較高的衣物，或為毛巾、床單和抹布等物品殺菌。



● 考慮您的洗衣量大小：每隔幾天洗一次大的洗衣量，而不是每天洗小的洗衣量。



● 利用洗衣機的節能功能：現今的洗衣機配備了各種功能，使它們更加高效。例如，選擇 LG設有TurboWash™360° 快速清洗的型號，讓您只需 39 分鐘*，即可以更少水全面潔淨衣物。此外，LG 的 AIDD™ 技術能夠識別衣物的重量和布料柔軟度，並自動偵測最合適的洗衣程序。



＊功能因應不同型號有所不同。



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