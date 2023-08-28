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實用小貼士
如何選擇 節能洗衣機
如果您正考慮更換或升級洗衣機，選擇一款節約能源和用水的新型號當然會更好。這份指南將幫助您了解洗衣機的能源標籤和用水效益標籤，從而選擇更環保且經濟實惠的洗衣機。
了解洗衣機能源標籤
現在，洗衣機必須在產品上展示能源標籤，該標籤可以讓您比較不同尺寸的洗衣機型號之間的能源效率。具能源效益的產品不但消耗較少能源，長遠來說更可幫助你節省金錢，並且有助保護環境。
能源標籤把同一類產品的能源效益分為五級，方便你選擇具能源效益的產品。產品如獲得第一級能源標籤，表示該產品在市面上能源效益最高，如獲得第五級能源標籤，則表示該產品的能源效益最低。
每年耗電量
在能源標籤上，您會看到以千瓦小時 (kWh) 為單位的每年耗電量。您可以使用它來比較不同容量的洗衣機。數字越低，洗衣機使用的能源越少，並且運行成本越便宜。
解釋用水效益標籤
洗衣機也根據其用水效率進行評分。洗衣機的用水效益是按其種類及其耗水量指標評定不同的用水效益級別。第1級為最節省用水, 而第4級則為最不節省用水。
如何更有效地使用洗衣機
如何更有效地使用洗衣機
即使您擁有一部能源和用水效益評級很高的洗衣機，還有一些事情可以讓您盡可能有效地使用它。以下是一些減少您洗衣機能源使用的方法：
● 以較低的溫度洗滌：髒污程度較低的衣物可以用較低的溫度洗滌，因此您應該在可能的情況下選擇冷水洗滌或環保洗滌程序。熱水洗滌應保留給髒污程度較高的衣物，或為毛巾、床單和抹布等物品殺菌。
● 考慮您的洗衣量大小：每隔幾天洗一次大的洗衣量，而不是每天洗小的洗衣量。
● 利用洗衣機的節能功能：現今的洗衣機配備了各種功能，使它們更加高效。例如，選擇 LG設有TurboWash™360° 快速清洗的型號，讓您只需 39 分鐘*，即可以更少水全面潔淨衣物。此外，LG 的 AIDD™ 技術能夠識別衣物的重量和布料柔軟度，並自動偵測最合適的洗衣程序。
＊功能因應不同型號有所不同。
您可以在 LG 網站找到適合您家庭的節能洗衣機，立即選購心水產品吧！