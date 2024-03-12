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LG UltraGear™
為遊戲而生
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
*32GS95UE 和 39GS95QE 於 CES 2024 Innovation Awards 中獲獎。
*34GS95QE 和 39GS95QE 於 iF 設計大獎中獲獎。
*32GS95UE、34GS95QE 和 39GS95QE 於 2024 紅點設計大獎中獲獎
先進的 OLED 技術
有史以來最明亮的 OLED
LG OLED 顯示器配備 Micro Lens Array+ 技術，提供 275nits 最低亮度，而最高可達 1300nits，與採用 MLA 技術的顯示器相比，亮度 (SDR) 提升達 37.5%。
以蜻蜓眼睛為靈感改良的微米級鏡片，提供創新強勁的亮度表現，讓您享受更深的沉浸感、更清晰的細節和無縫流暢的遊戲體驗，在競爭中脫穎而出。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
深邃純黑
呈現激烈戰鬥場景
極致純黑為黑暗場景注入生機，營造令人難忘的視覺效果。透過 UltraGear™ OLED 遊戲顯示器，探索沉浸式的遊戲世界，享受極致純黑帶來的對比度和清晰的鮮艷色彩。
UltraGear OLED 呈現極致深邃的純黑色，使遊戲場景更加震撼，讓您享受沉浸式的視覺遊戲體驗。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
*功能因應型號而有所差異。
以更快的速度
超越對手
LG UltraGear™ OLED 的更新率為 240Hz，最高可達 480Hz，速度快如閃電，可減少動態模糊和輸入延遲，幫助玩家避免錯過任何精彩瞬間。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
*32GS95UE 顯示器可讓您透過 Dual-Mode 享受 480Hz 遊戲體驗。
*更新率因應型號而有所差異。
先進創新技術
一如既往，UltraGear 延續其技術創新傳統，讓您擁有別人夢寐以求的遊戲體驗。
首先，27 及 45 吋的 OLED 遊戲顯示器面世，成為首部支援 240Hz 更新率的 OLED 顯示器。之後，隨著 39 吋 OLED 遊戲顯示器的推出，進一步突破界限。另一項業界首創的功能是 Dual-Mode，讓您可在 4K UHD 240Hz 和 FHD 480Hz** 間進行切換，探索各種不同的遊戲。同時，Pixel Sound 會隨著 OLED 顯示器上的動作而變化，亦是我們另一項首創的突破性技術。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
*截至 2022 年 12 月，LG UltraGear 推出了全球首部 27 吋和 45 吋、支援 240Hz 更新率的 OLED 遊戲顯示器。
**Dual-Mode (全球首個支援 VESA certified AdaptiveSync 的 Dual Mode) 和 Pixel Sound 功能只限 32GS95UE 型號支援。
無與倫比的產品組合
為所有玩家提供多元選擇
我們為玩家提供多種選擇，由 27 吋至 45 吋不同大小，弧形及平面的顯示器產品，
讓您選擇最符合您遊戲偏好的產品。
*截至 2022 年 12 月，LG UltraGear 推出了全球首部 27 吋和 45 吋、支援 240Hz 更新率的 OLED 遊戲顯示器。
**模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
大師級超闊屏幕
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
*數據是透過將 45 吋 21:9 顯示器和 49 吋 32:9 顯示器的實際寬度和高度相乘後得出。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
*只有 45GS95QE、34GS95QE 和 39GS95QE 配備 800R 弧形顯示屏。
第一手用家體驗分享
來自 Kristheorin 的產品評論
來自 Optimum 的產品評論
*模擬影像以提升對功能的理解，並展示代表性的 45 吋 LG UltraGear™ 產品。
提升遊戲舒適度
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
節能省電
智慧能源
UltraGear™ OLED 在設計時充分考慮能源效率，與其他同類顯示器相比，可提供更高的能源效率，同時不會影響強勁的遊戲表現。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
*比較結果基於 32 吋 OLED 遊戲顯示器，顯示器的能源相關產品 (ErP) 評級為 F，而其他產品的電力消耗較高，評級為 G。
專業級顯示器
LEC 官方顯示器
UltraGear 是全球最大的英雄聯盟歐洲、中東與非洲冠軍聯賽 (LEC) 的官方顯示器，並為眾多職業玩家所使用。分享遊戲願景，向勝利邁進一步。