一如既往，UltraGear 延續其技術創新傳統，讓您擁有別人夢寐以求的遊戲體驗。

首先，27 及 45 吋的 OLED 遊戲顯示器面世，成為首部支援 240Hz 更新率的 OLED 顯示器。之後，隨著 39 吋 OLED 遊戲顯示器的推出，進一步突破界限。另一項業界首創的功能是 Dual-Mode，讓您可在 4K UHD 240Hz 和 FHD 480Hz** 間進行切換，探索各種不同的遊戲。同時，Pixel Sound 會隨著 OLED 顯示器上的動作而變化，亦是我們另一項首創的突破性技術。