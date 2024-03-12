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LG UltraGear™

為遊戲而生

OLED 體驗 活動
LG UltraGear™ OLED 標誌。

解封遊戲界限

展示 LG UltraGear OLED 遊戲顯示器，包括弧形顯示器。我們展示了各款 LG UltraGear OLED 遊戲顯示器，以及霓虹燈照亮的徽章，展現我們的先進技術創新。
展示 LG OLED 遊戲顯示器主要功能的圖像：先進的 OLED 技術、無與倫比的產品組合、提升遊戲舒適度和專業級顯示器。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。

CES 2024 Innovation Awards 標誌。

CES 2024 Innovation Awards

得獎者

iF 設計大獎標誌。

iF 設計大獎

遊戲顯示器
2024 紅點設計大獎標誌。

紅點設計大獎 [2024]

2024 紅點設計大獎產品設計獎

*32GS95UE 和 39GS95QE 於 CES 2024 Innovation Awards 中獲獎。

*34GS95QE 和 39GS95QE 於 iF 設計大獎中獲獎。

*32GS95UE、34GS95QE 和 39GS95QE 於 2024 紅點設計大獎中獲獎

先進的 OLED 技術

有史以來最明亮的 OLED

LG OLED 顯示器配備 Micro Lens Array+ 技術，提供 275nits 最低亮度，而最高可達 1300nits，與採用 MLA 技術的顯示器相比，亮度 (SDR) 提升達 37.5%。

以蜻蜓眼睛為靈感改良的微米級鏡片，提供創新強勁的亮度表現，讓您享受更深的沉浸感、更清晰的細節和無縫流暢的遊戲體驗，在競爭中脫穎而出。

影片重點介紹 LG OLED 遊戲顯示器尖端的 OLED 技術，其靈感源自蜻蜓的眼睛，並採用 Micro Lens Array+ 技術，效果更明亮。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。

深邃純黑
呈現激烈戰鬥場景

極致純黑為黑暗場景注入生機，營造令人難忘的視覺效果。透過 UltraGear™ OLED 遊戲顯示器，探索沉浸式的遊戲世界，享受極致純黑帶來的對比度和清晰的鮮艷色彩。

UltraGear OLED 呈現極致深邃的純黑色，使遊戲場景更加震撼，讓您享受沉浸式的視覺遊戲體驗。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。

*功能因應型號而有所差異。

以更快的速度
超越對手

LG UltraGear™ OLED 的更新率為 240Hz，最高可達 480Hz，速度快如閃電，可減少動態模糊和輸入延遲，幫助玩家避免錯過任何精彩瞬間。

影片展示 LG UltraGear OLED 遊戲顯示器的高速度，提供 240Hz 至 480Hz 的高更新率。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。

*32GS95UE 顯示器可讓您透過 Dual-Mode 享受 480Hz 遊戲體驗。

*更新率因應型號而有所差異。

先進創新技術

一如既往，UltraGear 延續其技術創新傳統，讓您擁有別人夢寐以求的遊戲體驗。

首先，27 及 45 吋的 OLED 遊戲顯示器面世，成為首部支援 240Hz 更新率的 OLED 顯示器。之後，隨著 39 吋 OLED 遊戲顯示器的推出，進一步突破界限。另一項業界首創的功能是 Dual-Mode，讓您可在 4K UHD 240Hz 和 FHD 480Hz** 間進行切換，探索各種不同的遊戲。同時，Pixel Sound 會隨著 OLED 顯示器上的動作而變化，亦是我們另一項首創的突破性技術。

影片展示 OLED 遊戲顯示器產品系列應用全球首創的 Dual-Mode 及 Pixel Sound 功能。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。

*截至 2022 年 12 月，LG UltraGear 推出了全球首部 27 吋和 45 吋、支援 240Hz 更新率的  OLED 遊戲顯示器。

**Dual-Mode (全球首個支援 VESA certified AdaptiveSync 的 Dual Mode) 和 Pixel Sound 功能只限 32GS95UE 型號支援。

無與倫比的產品組合

為所有玩家提供多元選擇

我們為玩家提供多種選擇，由 27 吋至 45 吋不同大小，弧形及平面的顯示器產品，

讓您選擇最符合您遊戲偏好的產品。

展示 LG UltraGear OLED 遊戲顯示器 32GS95UE 型號的遊戲設定圖像。

32GS95UE

遊戲顯示器
的全新類型

見證創新技術、Dual-Mode 和 Pixel Sound 的重大突破，帶來全新的遊戲時代，

滿足所有玩家的需要。

遊戲顯示器<br>的全新類型 了解更多

展示 LG UltraGear OLED 弧形遊戲顯示器 34GS95QE 和 39GS95QE 型號的遊戲設定圖像。

34GS95QE 及 39GS95QE

成為遊戲核心

800R 弧形顯示屏嶄新登場！屏幕環繞四周，將遊戲世界完美呈現。

成為遊戲核心 34GS95QE 成為遊戲核心 39GS95QE

展示 LG UltraGear OLED 弧形遊戲顯示器 45GS95QE 的遊戲設定圖像。

45GS95QE

更明亮的
超強沉浸體驗

透過廣闊的 45 吋 21:9 顯示屏，為您締造完美遊戲體驗。

更明亮的<br>超強沉浸體驗 了解更多

展示 LG UltraGear OLED 遊戲顯示器 27GS95QE 型號的遊戲設定圖像。

27GS95QE

主要聯賽的
官方顯示器

探索全球首部*支援 240Hz 更新率及 0.03ms (GtG) 反應時間的 OLED 遊戲顯示器。

主要聯賽的<br>官方顯示器 了解更多

*截至 2022 年 12 月，LG UltraGear 推出了全球首部 27 吋和 45 吋、支援 240Hz 更新率的  OLED 遊戲顯示器。

**模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。

大師級超闊屏幕

影片重點介紹 LG OLED 45 吋弧形遊戲顯示器的寬大屏幕，可比 49 吋遊戲顯示器提供更廣泛的遊戲體驗。

特大尺寸的理想選擇

45 吋 21:9 UltraGear 顯示器提供非凡的視覺享受，比 49 吋 32:9 屏幕大 12%，並提供更合適的畫面比例。此外，因大多數遊戲都為 21:9 屏幕比而進行改良，使其具有高度的通用性。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。

*數據是透過將 45 吋 21:9 顯示器和 49 吋 32:9 顯示器的實際寬度和高度相乘後得出。

由於有更多遊戲支援 21:9 屏幕比例，UltraGear 的 21:9 超闊遊戲顯示器比 32:9 顯示器讓您更能輕鬆地享受更多類型的遊戲。

沉浸於眾多
遊戲之中

在 PC Gamer 選出的前 100 款最佳遊戲中，LG UltraGear 21:9 遊戲顯示器比 32:9 顯示器支援更多原始解像度遊戲。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。

影片展示最佳的 OLED 800R 弧形遊戲顯示器，非常適合沉浸式遊戲體驗。

玩家本能曲線

透過 800R 的最大弧度，享受更加身臨其境的遊戲體驗。

當您坐在辦公桌前，玩家即成為 LG UltraGear™ OLED 遊戲顯示器的中心，讓您沉浸在遊戲體驗中。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。

*只有 45GS95QE、34GS95QE 和 39GS95QE 配備 800R 弧形顯示屏。

第一手用家體驗分享

來自 Kristheorin 的產品評論

來自 Optimum 的產品評論 

*模擬影像以提升對功能的理解，並展示代表性的 45 吋 LG UltraGear™ 產品。

提升遊戲舒適度

即使在光線下
也清晰可見

您再也不需要待在昏暗的房間裡。即使在明亮的燈光或 LED 照明的環境中，您也可以享受不受干擾、無眩光的遊戲體驗和水晶般清晰的視覺效果。

強力保護
免受藍光傷害

在低藍光的情況下盡情體驗遊戲。LG UltraGear™ OLED 已獲 UL 白金硬件級低藍光認證，因此您的雙眼可以保持舒適，享受生動的遊戲色彩。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。

節能省電
智慧能源

UltraGear™ OLED 在設計時充分考慮能源效率，與其他同類顯示器相比，可提供更高的能源效率，同時不會影響強勁的遊戲表現。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。

*比較結果基於 32 吋 OLED 遊戲顯示器，顯示器的能源相關產品 (ErP) 評級為 F，而其他產品的電力消耗較高，評級為 G。

專業級顯示器

LEC 官方顯示器

UltraGear 是全球最大的英雄聯盟歐洲、中東與非洲冠軍聯賽 (LEC) 的官方顯示器，並為眾多職業玩家所使用。分享遊戲願景，向勝利邁進一步。

Chovy 和 Upset 等世界級職業玩家使用 LG UltraGear OLED 遊戲顯示器。

2024 UltraGear™ OLED 遊戲顯示器型號

27GS95QE

27" UltraGear™ OLED 遊戲顯示器 | 支援 DisplayHDR™ True Black 400 技術、240Hz 更新率及 0.03ms (GtG) 反應時間

了解更多

32GS95UE

32" UltraGear™ 4K UHD OLED 遊戲顯示器 | 支援 Pixel Sound 及 Dual-Mode

了解更多

34GS95QE

34" UltraGear™ 21:9 Ultra-WQHD OLED 800R 弧形遊戲顯示屏 | 支援 240Hz 更新率、0.03ms (GtG) 反應時間及 DisplayHDR True Black 400技術

了解更多

39GS95QE

39" UltraGear™ 21:9 Ultra-WQHD OLED 800R 弧形遊戲顯示屏 | 支援 240Hz 更新率、0.03ms (GtG) 反應時間及 DisplayHDR True Black 400 技術

了解更多

45GS95QE

45" UltraGear™ 21:9 Ultra-WQHD OLED 800R 弧形遊戲顯示器 | 支援 240Hz 更新率、0.03ms (GtG) 反應時間 及 DisplayHDR™ True Black 400 技術

了解更多