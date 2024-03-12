27" StanbyME 活動式觸控螢幕 27ART10CKPL



無線設計配隱藏滾輪底座，可 180 度旋轉、上下及左右傾斜轉動，更可調較高度，內置 Netflix、Disney+、Now E、YouTube 等多個串流平台。

27" StanbyME Go 手提箱設計觸控螢幕 27LX5QKNA

靈活支架，黑膠唱盤音樂造型，不同風格點綴空間。 支援 Dolby Vision 及 Dolby Atmos，並內置多個娛樂串流平台，內置電池，耐用性通過美國軍用級測試驗證。

Styler 衣物護理機

智能衣物護理電子衣櫥，專利技術一機除菌 、除味 、除濕。 為不同衣物種類及物料而設的護理模式，不傷衣料或收縮，適合平常需乾洗的精緻衣物。

Objet Collection | Styler 衣物護理機 (樺木白) S3BNF

Objet Collection | Styler 衣物護理機 (蒼林綠) S3GNF

Styler 衣物護理機 (鏡面黑) S3MFC





10 公斤 Dual Inverter Heat Pump™ 熱泵乾衣機 RH10V9AV2W

實現節能省時、便利及潔淨烘乾衣物新標準。DUAL Inverter Heat Pump™ 雙迴轉變頻熱泵技術節能、寧靜運作。雙迴轉變頻壓縮機及變頻摩打均享有 10年保養*。

CordZero™ A9TS系列

五重過濾系統將吸入的灰塵分隔到塵盒中，然後過濾剩餘的粉塵。All-in-One Tower™ 有助輕鬆清空集塵盒，並有效收納吸頭。

CordZero™ A9TS 蒸氣無線吸塵機 配備 All-in-One Tower™ (蒼林綠) A9T-STEAM

CordZero™ A9Komp 配備 All-in-One Tower™ (夜幕灰) A9T-CORE

CordZero™ A9Komp,配備 All-in-One Tower™ (雪霧白) A9T-Ultra

LG PuriCare™ 360° 空氣清新機

無論放置在何處，LG PuriCare™ 都能為你提供全方位、360 度的潔淨空氣。清淨循環扇可向上立起及左右旋轉，可提升空氣淨化速度達 24%，並可將乾淨空氣吹送至 7.5 米遠，確保每個角落都可以呼吸到潔淨空氣。

PuriCare™ 360° 空氣清新機 (設寵物模式, 內置清淨循環扇) AS65GDST0

PuriCare™ 360° 空氣清新機 (H13級HEPA濾網, 內置清淨循環扇) AS65GDWH0

AeroTower 空氣淨化風扇

強力空氣淨化：採用 360° HEPA 濾網過濾 99.97% 微細至 PM 0.3 懸浮粒子、甲酫及異味。可自選集中吹風 / 廣域送風 / 空氣循環三種氣流模式#及不同強度。獨有 UVnano™ 殺菌技術。不同型號：

AeroTower 三合一空氣淨化風扇 - 暖風版 (大地啡) FH15GPN

AeroTower 三合一空氣淨化風扇 - 暖風版 (樺木白) FH15GPB

AeroTower 二合一空氣淨化風扇 (蒼林綠) FS15GPGF0

AeroTower 二合一空氣淨化風扇 (樺木白) FS15GPBF0

AeroTower Hit 二合一空氣淨化風扇 FS15GPBK0

AeroFurniture 空氣清新茶几

茶几糅合空氣清新功能，打造韓式家居風格。360˚ HEPA 空氣淨化，設情境氣氛燈以手機調整氣氛燈顏色，營造不同氣氛，更支援檯面無線充電。獨有 UVnano™ 殺菌技術。三色選擇：

AeroFurniture 空氣清新茶几 (瑰麗紅) AF20ROSE

AeroFurniture 空氣清新茶几 (忌廉白) AF20CREAM

AeroFurniture 空氣清新茶几 (香檸黃) AF20LEMON

*10年壓縮機/摩打保養服務 - 此服務只包括壓縮機/摩打保養，LG 需收取人工檢查費。

#暖風模式下僅可使用廣域模式。