LG StanbyME - 27" 可移動觸控螢幕

它會在 2021 年內透過更新軟件得到支援。由於我們的觸控功能不適用於 Apple AirPlay 電視軟件，我們現在正與 Apple 合作為 StanbyME 開發新的 AirPlay 軟件*，以容許使用 iPhones 進行螢幕鏡像。它會在今年內軟件更新認證後供使用。

* 支援 Apple Airplay 軟件和它的觸控功能的程度需視乎 Apple 所訂規則而定。